Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi... Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'na katılacak olan iki lider geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alacak. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak.
Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı kapsamında Ankara'da masa kuruluyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle 8 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.
Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir.