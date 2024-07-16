Saint Maximin yola çıktı!

Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen Fenerbahçe, Allan Saint Maximin transferinde artık sona yaklaşmış durumda. Hem oyuncu hem de kulübü ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, yıldız isme kavuşmak için geri sayıma geçti. Cidde'den ayrılan ve takım arkadaşlarıyla da vedalaşan 27 yaşındaki futbolcunun önce Fransa'ya gideceği, ardından da Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu hafta içinde gelmesi beklenen oyuncu, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında görev alabiliyor. 18 milyon Euro değerindeki kiralık yıldızı, Jose Mourinho'nun ısrarla talep ettiği biliniyor.



SKORER BİR YILDIZ

AL Ahli formasıyla geride bıraktığımız sezon toplam 31 maça çıkan Fransız yıldız, 4 gol attı ve 10 da asist kaydetti. Toplamda 14 gole etki eden Maximin, kariyrinde ise 301 maçta 32 gol, 49 asist üretmeyi bildi