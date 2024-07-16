PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Saint Maximin yola çıktı!

Fenerbahçe, bu hafta Allan Saint Maximin’e kavuşacak. Cidde’den ayrılan yıldız, önce Fransa’ya, daha sonra da transfer için İstanbul’a gelecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Saint Maximin yola çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen Fenerbahçe, Allan Saint Maximin transferinde artık sona yaklaşmış durumda. Hem oyuncu hem de kulübü ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, yıldız isme kavuşmak için geri sayıma geçti. Cidde'den ayrılan ve takım arkadaşlarıyla da vedalaşan 27 yaşındaki futbolcunun önce Fransa'ya gideceği, ardından da Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu hafta içinde gelmesi beklenen oyuncu, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında görev alabiliyor. 18 milyon Euro değerindeki kiralık yıldızı, Jose Mourinho'nun ısrarla talep ettiği biliniyor.

SKORER BİR YILDIZ
AL Ahli formasıyla geride bıraktığımız sezon toplam 31 maça çıkan Fransız yıldız, 4 gol attı ve 10 da asist kaydetti. Toplamda 14 gole etki eden Maximin, kariyrinde ise 301 maçta 32 gol, 49 asist üretmeyi bildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
En düşük emekli maaşı 12 bin TL’mi olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! İşte masadaki en güçlü iki rakam
Kiracılar aman dikkat! Bir anda evsiz kalabilirsiniz! Tahliye taahhütnamesinde ’boş tarih’ oyunu: İmza atmadan bir kere daha düşünün
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
90 bin camide sela okunuyor! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı
Fenerbahçe taraftarlarını şok edecek haber! Jose Mourinho onayı verdi Cengiz Ünder yol ayrımına geldi! 10 milyon Euro öneri geldiği an...
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Gazi ve şehit yakınlarının gözünden 15 Temmuz! A Haber ekranlarında karanlık geceyi anlattılar: ’Selalarla geldi benim oğlum selasıyla gitti’
Şehadet emrine ’’Başüstüne’’ diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye’de duygusal anlar
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay!
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
SON DAKİKA