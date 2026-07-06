Kubilay Kaan Kundakçı davası: Rapçi Vahap Canbay'ın "hedef bendim" iddiasına savcılıktan takipsizlik kararı

İstanbul'da 19 Mart'ta meydana gelen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir karar çıktı. Olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay'ın, hedefin kendisi olduğu iddiasıyla yaptığı "kasten öldürmeye teşebbüs" başvurusu savcılık tarafından reddedildi.