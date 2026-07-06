Kubilay Kaan Kundakçı davası: Rapçi Vahap Canbay'ın "hedef bendim" iddiasına savcılıktan takipsizlik kararı
İstanbul'da 19 Mart'ta rapçi Vahap Canbay'ın bulunduğu araca düzenlenen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Canbay, hedefin kendisi olduğunu öne sürerek Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şikâyetçi oldu. Ancak savcılık, deliller doğrultusunda Canbay'a yönelik böyle bir eylem bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
İstanbul'da 19 Mart'ta meydana gelen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir karar çıktı. Olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay'ın, hedefin kendisi olduğu iddiasıyla yaptığı "kasten öldürmeye teşebbüs" başvurusu savcılık tarafından reddedildi.
"HEDEF BENİM" DİYEREK ŞİKÂYETÇİ OLDU
Vahap Canbay, şikâyet dilekçesinde saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aslında kendisini hedef aldığını, ancak açılan ateşte kurşunun yanında bulunan Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini ileri sürdü.
Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şikâyetçi oldu.
SAVCILIK DELİLLERİ İNCELEDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tanık ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve bilirkişi raporları ayrıntılı şekilde incelendi.
Yapılan değerlendirmede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun doğrudan araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı'yı hedef aldığı, Vahap Canbay'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilebilecek somut bir eylemin tespit edilemediği belirtildi.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Savcılık, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Vahap Canbay'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiası yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Söz konusu dosyada "kasten öldürme/yardım etme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamalarına ilişkin soruşturma süreci ise kendi kapsamı içinde yürütülüyor.