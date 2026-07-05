Hızlı trende hedef 2 günde tüm Türkiye... İstanbul'da yeni tren yolu projesi başlıyor

Türkiye'nin ulaşım altyapısında adeta çağ atlatan yüksek hızlı tren yatırımları, ülkenin dört bir yanını birbirine bağlayarak mesafeleri ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , demir yollarında hayata geçirilen projeleri ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri paylaştı.

Ulaşım olmadan ticaretin, ticaret olmadan üretimin güçlenemeyeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz." diye konuştu.

2053 yılında 28 bin 590 kilometrelik demir yolu ağına ulaşılarak, 48 saat içinde tüm Türkiye’nin yüksek hızlı trenlerle uçtan uca gezilebilmesi planlanıyor.

11 BİN KİLOMETRELİK DEMİR YOLU AĞINA MODERNİZE

Demir yollarında yapılan yatırımların ulaşım ağlarını geliştirmenin ötesinde ekonominin ve şehirlerin ritmini değiştirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre uzunluğundaki demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin 9 kilometreye yaklaştığı bilgisini verdi.

Sadece yeni hatlar inşa etmediklerini aktaran Uraloğlu, "11 bin kilometrelik demir yolu ağını modernize ettik." dedi.