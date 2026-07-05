Hızlı trende hedef 2 günde tüm Türkiye... İstanbul'da yeni tren yolu projesi başlıyor
Ulaşım altyapısında son 24 yılda 355 milyar dolar yatırım yapılan Türkiye’de demir yolu ağı 14 bin kilometreye yaklaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut 11 bin kilometrelik hattın modernize edildiğini ve yeni hatların inşasının sürdüğünü dile getirdi. Uraloğlu, 2053 yılına gelindiğinde ülkenin tamamının hızlı tren hatlarıyla birleşeceğini ve 48 saatte kesintisiz seyahat edilebileceğini aktardı. İstanbul’un demir yolu ağıyla ilgili yeni gelişmeyi de aktaran Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek yeni demir yolu hattının inşasına bu yıl başlanacağını duyurdu.
Türkiye'nin ulaşım altyapısında adeta çağ atlatan yüksek hızlı tren yatırımları, ülkenin dört bir yanını birbirine bağlayarak mesafeleri ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında hayata geçirilen projeleri ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri paylaştı.
Ulaşım olmadan ticaretin, ticaret olmadan üretimin güçlenemeyeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz." diye konuştu.
11 BİN KİLOMETRELİK DEMİR YOLU AĞINA MODERNİZE
Demir yollarında yapılan yatırımların ulaşım ağlarını geliştirmenin ötesinde ekonominin ve şehirlerin ritmini değiştirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre uzunluğundaki demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin 9 kilometreye yaklaştığı bilgisini verdi.
Sadece yeni hatlar inşa etmediklerini aktaran Uraloğlu, "11 bin kilometrelik demir yolu ağını modernize ettik." dedi.
24 YILDA 355 MİLYAR DOLARLIK YATIRIIM
Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildiren Uraloğlu, ulaştırma projelerinin sadece fiziki yatırımlar olmadığını dile getirdi.
Bu projelerin üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası işbirliğini destekleyen stratejik adımlar olduğunu belirten Uraloğlu, son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında 355 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini duyurdu.
YAVUZ KÖPRÜSÜ'NE METRO GELİYOR
Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ile Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bağlantıyı güçlendirdiklerini anlatan Uraloğlu, İstanbul Boğazı'ndan Marmaray'a alternatif yeni hatta kavuşulacağını bildirdi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu projesinde ihale sürecinin tamamlandığını aktaran Uraloğlu, bu yıl inşa çalışmalarına başlamayı planladıklarını paylaştı.
28 BİN KİLOMETREYİ GEÇECEK
Ana hatların yanı sıra 439 kilometrelik 286 iltisak hattının işletildiğini dile getiren Uraloğlu, "2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu hatlarımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.