Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Hedefte 3 dünya yıldızı var

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Avrupa futbolunun önemli golcüleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Beşiktaş'ın listesindeki üç yıldız isimden en az birini kısa süre içerisinde kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelik haline getirdi.

Dusan Vlahovic

GÖZDE İSİM VLAHOVIC

Santrfor arayışında listenin ilk sırasında Dusan Vlahovic yer alıyor. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp golcü için uzun süredir girişimlerini sürdüren Beşiktaş, oyuncuya yıllık 10 milyon euro net maaşın yanı sıra 5 milyon euro imza parası içeren bir teklif sundu.

Ancak 26 yaşındaki futbolcunun, kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirmek istemesi nedeniyle kararını henüz vermediği belirtildi. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı yönetim alternatif isimlerle de temaslarını hızlandırdı.