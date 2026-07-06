Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Hedefte 3 dünya yıldızı var
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor takviyesi için rotasını üç yıldız isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, Vlahovic, Lukaku ve Schick üçlüsünden birini kadroya katarak yeni sezona güçlü bir hücum hattıyla başlamayı hedefliyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelik haline getirdi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Avrupa futbolunun önemli golcüleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Beşiktaş'ın listesindeki üç yıldız isimden en az birini kısa süre içerisinde kadroya katmayı planladığı öğrenildi.
GÖZDE İSİM VLAHOVIC
Santrfor arayışında listenin ilk sırasında Dusan Vlahovic yer alıyor. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp golcü için uzun süredir girişimlerini sürdüren Beşiktaş, oyuncuya yıllık 10 milyon euro net maaşın yanı sıra 5 milyon euro imza parası içeren bir teklif sundu.
Ancak 26 yaşındaki futbolcunun, kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirmek istemesi nedeniyle kararını henüz vermediği belirtildi. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı yönetim alternatif isimlerle de temaslarını hızlandırdı.
LUKAKU VE SCHICK DE LİSTEDE
Beşiktaş'ın gündemindeki ikinci isim ise Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku oldu.
Belçikalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Fransız temsilcisi Monaco'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki deneyimli forvetin durumunu yakından takip ediyor.
Yönetimin alternatif planında ise Patrik Schick bulunuyor. Devre arasında da gündeme gelen Çek golcü için yeniden girişimde bulunulması değerlendiriliyor.
Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun şu aşamada takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtilse de Beşiktaş, transfer ihtimalini tamamen rafa kaldırmış değil. Siyah-beyazlılar, Vlahovic, Lukaku ve Schick üçlüsünden birini kadroya katarak yeni sezona güçlü bir hücum hattıyla başlamayı hedefliyor.