TRUMP'IN NATO TAKVİMİ Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Kelly de ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki programı hakkında bazı ayrıntıları paylaştı. TRUMP ANKARA'DA DOLU DOLU 2 GÜN GEÇİRECEK Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.

Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.

ANKARA TEMASLARI ABD BAŞKANI İÇİN PEK ÇOK STRATEJİK HEDEFİ İÇERİYOR ABD'li üst düzey yetkililerin, Anadolu Ajansına verdiği bilgide, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların, Başkan Trump'ın Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin merkezinde olacağı belirtildi. Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin ana gündeminin, savaşın sona erdirilmesi olacağını aktardı. ABD'li yetkili, Ukrayna cephesindeki durumla ilgili "Cephe hattı, son aylarda büyük ölçüde donmuş durumda. Savaşın sona erdirilmesi için aciliyet hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ABD tarafı, hem Rusya hem Ukrayna ile temasların sürdüğünü ve Başkan Trump'ın arabuluculuk rolü oynadığını vurguladı. Yetkililer, savaşın devam etmesinin "her iki taraf için de ağır kayıplara ve yıkıma" neden olduğunu ifade ederek, diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi.