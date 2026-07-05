Trump'ın Ankara programı belli oldu! Konvoy araçları başkente ulaştı
Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesi hazırlıklar hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı konvoy araçları ile helikopter parçaları askeri kargo uçağıyla başkente getirildi. Ayrıca iki gün sürecek Ankara programında Trump'ın takvimi de netleşti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.
Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.
Kargo uçağı ile Ankara'ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Trump'ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda "The Beast", yani "Canavar" olarak biliniyor.
TRUMP'IN NATO TAKVİMİ
Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Kelly de ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki programı hakkında bazı ayrıntıları paylaştı.
TRUMP ANKARA'DA DOLU DOLU 2 GÜN GEÇİRECEK
Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak.
ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.
Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak.
Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.
ANKARA TEMASLARI ABD BAŞKANI İÇİN PEK ÇOK STRATEJİK HEDEFİ İÇERİYOR
ABD'li üst düzey yetkililerin, Anadolu Ajansına verdiği bilgide, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların, Başkan Trump'ın Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin merkezinde olacağı belirtildi.
Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin ana gündeminin, savaşın sona erdirilmesi olacağını aktardı.
ABD'li yetkili, Ukrayna cephesindeki durumla ilgili "Cephe hattı, son aylarda büyük ölçüde donmuş durumda. Savaşın sona erdirilmesi için aciliyet hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD tarafı, hem Rusya hem Ukrayna ile temasların sürdüğünü ve Başkan Trump'ın arabuluculuk rolü oynadığını vurguladı.
Yetkililer, savaşın devam etmesinin "her iki taraf için de ağır kayıplara ve yıkıma" neden olduğunu ifade ederek, diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi.
Bir diğer üst düzey ABD'li yetkili, Ankara'daki zirvede, İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri ve deniz ticaret hatlarının korunmasının gündeme geleceğini bildirdi.
Yetkili, NATO müttefiklerinin katkı vermeye hazır olduğunu, ancak birçok ülkenin yeterli deniz unsuru ve askeri kapasiteye sahip olmadığını belirterek, "İhtiyacımız olan şey, kabiliyetli müttefikler. Bazı ülkelerin anlamlı katkı sunacak gemi ve varlığı yok." sözlerini sarf etti.
ABD savunma sanayisine yönelik yeni işbirlikleri ve üretim anlaşmalarının zirve sırasında açıklanabileceği, milyarlarca dolarlık savunma projelerinin gündeme geleceği de kaydedildi.