Beştepe açıkladı! NATO'nun en kritik zirvesinde program belli oldu: Başkan Erdoğan ikili görüşmeler yapacak
Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne hazır. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplenecek zirvede savunmadan caydırıcılığa çok katmanlı konu başlıkları ele alınacak. Avrupa'daki güvenlik krizi, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Başkan Erdoğan zirve marjında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek.
UKRAYNA VE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER MASADA
Öte yandan, liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacak.
7 TEMMUZ'DA KÜLLİYE'DE RESEPSİYON
Zirve kapsamında, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk Devlet ve Hükûmet Başkanları ile eşlerini 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak.
LİDERLER 8 TEMMUZ'DA TOPLANIYOR
Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükûmet Başkanları düzeyinde toplanacak.
Başkan Erdoğan'ın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.
İŞTE SAAT SAAT PROGRAM
36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için saat saat planlanan programı şu şekilde:
- Zirve programı, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği zirve öncesi basın toplantısıyla başlayacak.
- 7 Temmuz Salı günü saat 10.00'da NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında NATO, müttefik ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri üst düzey duyurular yapacak. Saat 12.45'te Mark Rutte, ATO Congresium'da düzenlenecek NATO Savunma Sanayii Forumu'nun açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ile birlikte gerçekleştirecek. Saat 14.00'te ise Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yapacak.
- Saat 17.00'de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe'de bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları katılacak.
- Yine salı günü saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Yemeği düzenlenecek.
NATO'NUN KADERİNİ BELİLEYECEK TOPLANTI ÇARŞAMBA
- 8 Temmuz Çarşamba 10.45'te Başkan Erdoğan ile Mark Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11.00'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı başlayacak. NATO Zirvesi, saat 15.00'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.
DİPLOMASİNİN BAŞKENTİ ANKARA
Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor.
Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor.
Külfet paylaşımı, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.
BAŞTA TRUMP OLMAK 32 DEVLET BAŞKANI ANKARA'YA GELİYOR
Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek.
NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak.