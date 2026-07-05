Beştepe açıkladı! NATO'nun en kritik zirvesinde program belli oldu: Başkan Erdoğan ikili görüşmeler yapacak

36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek.

Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükûmet Başkanları düzeyinde toplanacak.Başkan Erdoğan'ın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için saat saat planlanan programı şu şekilde:

- Zirve programı, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği zirve öncesi basın toplantısıyla başlayacak.

- 7 Temmuz Salı günü saat 10.00'da NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında NATO, müttefik ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri üst düzey duyurular yapacak. Saat 12.45'te Mark Rutte, ATO Congresium'da düzenlenecek NATO Savunma Sanayii Forumu'nun açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ile birlikte gerçekleştirecek. Saat 14.00'te ise Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yapacak.



- Saat 17.00'de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe'de bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları katılacak.

Davetliler arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı da yer alacak.- Yine salı günü saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Yemeği düzenlenecek.müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11.00'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı başlayacak. NATO Zirvesi, saat 15.00'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.