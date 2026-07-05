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CHP'nin değişmeyen kodları! Kur'an'a hakarete sahip çıktılar: Özgür Özel Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

CHP, Kur'an-ı Kerim'e dil uzattığı için tutuklanan Deniz Göktaş'a kurumsal olarak arka çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göktaş'ı adliyede ziyaret ederken Manisa Milletvekili Özgür Özel, geri kalmadı. Özel, Deniz Göktaş'ı Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Bu durum CHP'nin kodlarının değişmediğini gösterdi.

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CHP'nin değişmeyen kodları! Kur'an'a hakarete sahip çıktılar: Özgür Özel Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mukaddesat düşmanlığına kurumsal olarak sahip çıkmaya devam ediyor.

Mutlak butlan kararı sonrası ayrışan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'e dil uzattığı için tutuklanan Deniz Göktaş konusunda birleşti.

CHP'nin değişmeyen kodları! Kur'an'a hakarete sahip çıktılar: Özgür Özel Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti-2

KILIÇDAROĞLU ADLİYEYE KOŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş davasını takip etmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Burada "Hain Kemal" sloganları gölgesinde Göktaş'la bir araya geldi. Sözde komedyen ise "emrivaki şekilde görüştük" diyerek Kılıçdaroğlu'nu geldiğine geleceğine pişman etti.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

CHP'nin değişmeyen kodları! Kur'an'a hakarete sahip çıktılar: Özgür Özel Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti-3


ÖZGÜR ÖZEL CEZAEVİNE KOŞTU

Kılıçdaroğlu'nun adliyeye gitmesi sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel, Deniz Göktaş'ı Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel, daha önce de Deniz Göktaş'ın skandal sözlerini "İfade özgürlüğü" kılıfıyla savunmaya kalkmış, Harbiye'deki dini değerleri aşağılayan gösteri için "Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük." ifadelerini kullanmıştı.

Bu durum CHP'nin kodlarının değişmediğini gösterdi.

CHP'nin değişmeyen kodları! Kur'an'a hakarete sahip çıktılar: Özgür Özel Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti-4

NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş, Harbiye'deki "Ölü Deniz" isimli sahnesinde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." sözleriyle hedef almıştı.


"EBU CEHİL MESLEĞİ"

Sözde komedyenin rezil sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'a, Peygamber Efendimiz'e ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri "Ebu Cehil mesleği" olarak tanımlamıştı.

"DÜPEDÜZ SOYTARILIKTIR"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Bir sözde komedyenin sergilediği tutum ise ne bilimsel bir eleştiriye ne de sanatsal bir derinliğe dayanmaktadır. Düpedüz soytarılıktır. Milyarlarca insanın hayatı anlama ve anlamlandırma biçimini şekillendiren, bilgi ve varlık zeminini oluşturan, metinsel orijinalliği bilimsel olarak tescilli ve edebi olarak taklit edilemez olan Kur'an-ı Kerim'i popüler kültürün tüketim diliyle karikatürize etmek, entelektüel bir sığlığın ve mantık hatasının ötesine geçemez" demişti.

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BABASI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Öte yandan Kur'an-ı Kerim'e yönelik alaycı ifadeler kullanan Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda THKO terör örgütü bünyesinde silahlı saldırılara katıldığı ortaya çıktı.

Deniz Göktaş’ın babası Kemal GöktaşDeniz Göktaş’ın babası Kemal Göktaş

Çorum olaylarında provokasyonun fitilini ateşleyen isimler arasında yer alan baba Göktaş'ın, kahraman polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesi olayının faili olarak Sıkıyönetim Komutanlığınca tutuklandığı ve uzun yıllar hapis yattığı öğrenildi.

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