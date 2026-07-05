CHP'nin değişmeyen kodları! Kur'an'a hakarete sahip çıktılar: Özgür Özel Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti





NE OLMUŞTU? Deniz Göktaş, Harbiye'deki "Ölü Deniz" isimli sahnesinde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." sözleriyle hedef almıştı.



"EBU CEHİL MESLEĞİ"



Sözde komedyenin rezil sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'a, Peygamber Efendimiz'e ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri "Ebu Cehil mesleği" olarak tanımlamıştı.



"DÜPEDÜZ SOYTARILIKTIR"



Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Bir sözde komedyenin sergilediği tutum ise ne bilimsel bir eleştiriye ne de sanatsal bir derinliğe dayanmaktadır. Düpedüz soytarılıktır. Milyarlarca insanın hayatı anlama ve anlamlandırma biçimini şekillendiren, bilgi ve varlık zeminini oluşturan, metinsel orijinalliği bilimsel olarak tescilli ve edebi olarak taklit edilemez olan Kur'an-ı Kerim'i popüler kültürün tüketim diliyle karikatürize etmek, entelektüel bir sığlığın ve mantık hatasının ötesine geçemez" demişti.