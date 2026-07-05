Milli futbolcu Salih Özcan Beşiktaş'ta!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.5 milyon euro maaş verecek.

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonuna önem veren Beşiktaş'ta Salih Özcan ismi ön plana çıkmıştı. Takvim Kaynak Tercihleri

ITALIANO'DAN ONAY

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Salih Özcan transferine olumlu rapor verdiği öğrenildi.

SLOVAKYA KAMPINA GİDECEK

Beşiktaş'ın Salih Özcan transferini kısa süre içinde resmiyete dökerek oyuncuyu Slovakya kampına dahil edecek.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor