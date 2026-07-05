500 Binlik Soruda Gelen Şaşkınlık: Milyoner'e 'Vay Be' Diyerek Veda Etti

Kim Milyoner Olmak İster'de koltuğa oturduğunda heyecanını gizlemeyen Yusuf Onat Tali, kısa sürede gecenin en çok konuşulan yarışmacılarından biri oldu. Tekirdağ'dan Robert Kolej'e uzanan başarı hikayesini anlatan 19 yaşındaki Onat, 500.000 TL'lik soruya kadar ilerledi ve yarışmadan 300.000 TL ile ayrıldı.

DÖNEN KOLTUKLA BAŞLAYAN HEYECAN Oktay Kaynarca'nın "Hadi tanıyalım seni" sözleriyle başlayan bölümde Onat, önce adını nasıl kullandığını anlattı. Asıl adının Yusuf Onat Tali olduğunu, günlük hayatta ise Onat'ı tercih ettiğini söyledi. 19 yaşındaki yarışmacı, Robert Kolej'de 12. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti. Aslen Tekirdağ Malkaralı olan Onat, 14 yaşına kadar Süleymanpaşa'da yaşadığını anlattı. Ardından hikayenin yönü değişti. Onat, LGS'de ilk 300'e girerek İstanbul'daki Robert Kolej'i kazandığını ve beş yıldır tam burslu, yatılı okuduğunu dile getirdi. Takvim Kaynak Tercihleri