500 Binlik Soruda Gelen Şaşkınlık: Milyoner'e 'Vay Be' Diyerek Veda Etti
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de, 19 yaşındaki Yusuf Onat Tali'nin 300.000 TL'lik başarılı performansı çok konuşuldu. Zorlu soruları soğukkanlılıkla eleyip 500.000 TL'lik 'Avustralya' sorusuna kadar ulaşan Onat'ın yarışmadaki kırılma anları, başarılı eğitim geçmişiyle birleşerek hafızalara kazınan bir zeka ve cesaret sınavına dönüştü.
Kim Milyoner Olmak İster'de koltuğa oturduğunda heyecanını gizlemeyen Yusuf Onat Tali, kısa sürede gecenin en çok konuşulan yarışmacılarından biri oldu. Tekirdağ'dan Robert Kolej'e uzanan başarı hikayesini anlatan 19 yaşındaki Onat, 500.000 TL'lik soruya kadar ilerledi ve yarışmadan 300.000 TL ile ayrıldı.
DÖNEN KOLTUKLA BAŞLAYAN HEYECAN
Oktay Kaynarca'nın "Hadi tanıyalım seni" sözleriyle başlayan bölümde Onat, önce adını nasıl kullandığını anlattı. Asıl adının Yusuf Onat Tali olduğunu, günlük hayatta ise Onat'ı tercih ettiğini söyledi. 19 yaşındaki yarışmacı, Robert Kolej'de 12. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.
Aslen Tekirdağ Malkaralı olan Onat, 14 yaşına kadar Süleymanpaşa'da yaşadığını anlattı. Ardından hikayenin yönü değişti. Onat, LGS'de ilk 300'e girerek İstanbul'daki Robert Kolej'i kazandığını ve beş yıldır tam burslu, yatılı okuduğunu dile getirdi.
DEVLET OKULUNDAN GELEN BÜYÜK ÇIKIŞ
Onat'ın anlattıkları sadece bir okul başarısı olarak kalmadı. Yarışmacı, bu noktaya gelmeden önce hep devlet okulunda okuduğunu söyledi. Özel okula ilk geçtiğinde hissettiği duyguyu da açıkça anlattı.
Ailesinin, öğretmenlerinin ve çevresindeki insanların emeğiyle bir yere gelmenin kendisi için büyük gurur olduğunu ifade etti. Oktay Kaynarca da bu sözler üzerine eğitime dair dikkat çeken bir yorum yaptı.
Kaynarca, devlet okulunda okuyan, öğretmenleriyle güçlü bağ kuran ve başarıya odaklanan öğrencilerin önemli sonuçlar alabildiğini söyledi. Onat ise başarının biraz da kişinin kendi yolunda ısrar etmesiyle ilgili olduğunu belirtti. İmkanların bazı kapıları kolaylaştırdığını ama günün sonunda çabanın belirleyici olduğunu anlattı.
MÜNAZARA, ROBOTİK VE AYNI YOLDAN GELEN DOSTLUK
Onat'ı stüdyoda yalnız bırakmayan isim okul arkadaşı Alisa oldu. Alisa da Robert Kolej'de yüzde yüz burslu okuduğunu söyledi. İkilinin tanışması ise derslerden değil, ortak ilgi alanlarından geliyordu.
Alisa, Onat'ın okulun münazara kulübünde yer aldığını ve robotikle ilgilendiğini anlattı. Oktay Kaynarca, bu konulara daha sonra döneceklerini söyleyerek yarışmayı başlattı.
Onat ise o sırada koltuğun dönüşüne alışmaya çalışıyordu. "Biraz heyecanlıyım, bir de dönüyor" sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
200.000 TL'LİK SORUDA GÖZLER TELEFONA DÖNDÜ
Yarışmanın kırılma anlarından biri 200.000 TL değerindeki Ay sorusunda geldi. Onat'a, Ay'da yürüyen 12 insan varken Ay'a giden toplam insan sayısı soruldu.
Şıklar şöyleydi:
- 12
- 18
- 24
- 36
Onat, sorunun sadece Ay yüzeyinde yürüyenleri değil, göreve gidip araçta kalanları da kapsayabileceğini düşündü. Bu yüzden telefon jokerini kullanmaya karar verdi.
Aranacak isim Bilge Kağan Demir'di. Onat, Bilge'nin bu tarz mantıksal ve fizik bilgisi gerektiren sorularda yardımcı olabileceğini söyledi.
BİLGE'NİN CEVABI OYUNUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Telefon bağlantısı kurulduğunda Oktay Kaynarca, Bilge'ye kısa sürede durumu anlattı. Ardından 30 saniyelik süre başladı. Onat soruyu ve şıkları hızlıca okudu.
Bilge, kısa bir duraklamanın ardından net konuştu. Cevabı 24'tü. Onat bir kez daha emin olup olmadığını sordu. Bilge de "Eminim" dedi.
Bu noktadan sonra yarışmacının önünde iki yol vardı. Ya arkadaşına güvenecekti ya da büyük riski kendi başına alacaktı.
AY MODÜLÜNE SAHİP ÇIKAN ASTRONOT ŞAKASI
Onat, Bilge'nin cevabından sonra kendi mantığını da kurdu. Ay'a gidenlerin ikili ekipler halinde hareket etmiş olabileceğini söyledi. Birinin inip diğerinin araçta kaldığı ihtimali stüdyoda eğlenceli bir sohbete dönüştü.
Oktay Kaynarca, "Biri gelir çalar malar, ben içeride durayım" diyerek modülde bekleyen astronot ihtimalini esprili şekilde anlattı. Onat da bu yoruma gülerek katıldı.
Ardından kararını verdi. C şıkkı 24 dedi. Cevap doğru çıkınca stüdyoda alkışlar yükseldi. Onat, 200.000 TL'lik eşiği geçerek yoluna devam etti.
GECENİN KAHKAHASI ÖRÜMCEK SORUSUNDAN GELDİ
Bölümde eğlence sadece Onat'ın Ay sorusuyla sınırlı kalmadı. Bir başka yarışmacı Büşranur'un "16 Numara" adlı dünyanın en yaşlı örümceğiyle ilgili soruda yaptığı yorumlar da stüdyoyu güldürdü.
200.000 TL'lik soruda örümceğin ölüm nedeni soruldu. Büşranur, "Bilim insanı yanlışlıkla üstüne basmıştır" ihtimali üzerinde durdu. Oktay Kaynarca da örümceğin 43 yaşında sıkılıp kaçmış olabileceğini söyleyerek sohbete katıldı.
Büşranur riske girmedi ve 100.000 TL ile çekildi. Çekildikten sonra D şıkkını söyleyeceğini belirtti. Ancak doğru cevap yaban arısı saldırısı çıktı. Bu sonuç, hem yarışmacıyı hem stüdyoyu şaşırttı.
300.000 TL'DE YÜZÜNE DOKUNARAK BULMAYA ÇALIŞTI
Onat'ın önüne bu kez göz çevresiyle ilgili 300.000 TL'lik bir soru geldi. Yarışmacıdan, göz çukurunda bulunan kemiklerden birinin halk arasındaki adını bulması istendi.
Seçenekler arasında "gözyaşı kemiği", "nazar kemiği", "torba kemiği" ve "pense kemiği" vardı. Onat, bu soruda uzun uzun düşündü. Gözyaşının izlediği yolu hayal ederek cevaba yaklaşmaya çalıştı.
Yüzünün ilgili bölümünü gösterdi. Gözyaşının oradan toplandığını ve bu nedenle "gözyaşı kemiği" seçeneğinin mantıklı geldiğini söyledi. Ama diğer şıklar da aklını kurcalıyordu.
ÇİFT CEVAP JOKERİYLE GELEN RAHATLAMA
Onat, özellikle "nazar kemiği" seçeneğini göz ve nazar ilişkisi nedeniyle düşündü. Ancak bunun kemikle doğrudan bağlantılı görünmediğini söyledi.
"Torba" ve "pense" seçeneklerini de tek tek eledi. Yine de sorudan tamamen emin olamadı. Bu yüzden çift cevap jokerini kullanmaya karar verdi.
İlk cevap olarak B şıkkı "gözyaşı kemiği" dedi. Cevap doğru çıkınca bir büyük eşiği daha geçti. Onat artık 300.000 TL'yi garantilemişti.
500.000 TL'DE TARİH VE COĞRAFYA DÜĞÜMÜ
Sıradaki soru 500.000 TL değerindeydi. Bu kez konu Güneybatı Avustralya'daki Kral George Körfezi ile Prenses Kraliyet Limanı arasındaki kanaldı.
Kanalın adı soruluyordu. Seçenekler arasında Atatürk, Hitler, Churchill ve Edward vardı. Onat bu soruda yine sakin şekilde akıl yürüttü.
Önce Hitler seçeneğini mantıklı bulmadığını söyledi. Böyle bir ismin orada kalıcı olmasının düşük ihtimal olduğunu düşündü. Atatürk seçeneği için ise kişisel olarak bunu isterdiğini belirtti. Ancak sorunun bağlamı onu başka bir yöne götürüyordu.
"BU RİSKİ ALMAYA DEĞMEZ"
Onat, İngiliz etkisini ve bölgedeki isimleri düşünerek Churchill ile Edward arasında kaldı. Kral George Körfezi ve Prenses Kraliyet Limanı ifadeleri nedeniyle İngiliz bağlantısını değerlendirdi. Fakat kesin bir noktaya ulaşamadı.
Bir süre daha düşündükten sonra kararını verdi. Bu riski almaya değmeyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca'nın "Yani?" sorusu üzerine Onat, çekilmek istediğini açıkladı.
Son kararıyla yarışmadan 300.000 TL alarak ayrıldı.
"VAY BE" DEDİRTEN AN
Çekilme kararından sonra Oktay Kaynarca, Onat'a hangi cevabı vereceğini sordu. Genç yarışmacı "Churchill" dedi.
Ardından doğru cevap açıklandı. Onat'ın yüzündeki şaşkınlık kısa ama netti. Sadece "Vay be" diyebildi.
Robert Kolej'e uzanan burs hikayesiyle başlayan yarışma, 500.000 TL'lik soruda gelen bu şaşkınlıkla sona erdi. Onat, hem akıl yürütmeleri hem de sakin tavrıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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