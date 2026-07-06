Havalimanında şarap görünümlü uyuşturucu trafiği! Şişedeki kristalleşme ele verdi
Uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz gizleme yöntemi İstanbul polisinin tecrübesine takıldı. Almanya'dan yola çıkarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan iki kadın kurye, valizlerindeki orijinal görünümlü şarap şişeleriyle ülkeye zehir sokmaya çalıştı. Profesyonelce hazırlanan kapak ve etiketlerle içki süsü verilen zehir sevkiyatı, polisin risk analizi sayesinde engellendi. Şişelerin dibindeki anormal kristalleşmeyi fark eden narkotik dedektifleri, kapakları açtıklarında 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin buldu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarının hin yöntemleri, İstanbul polisinin dikkatli takibi sayesinde bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Almanya'nın Düsseldorf şehrinden İstanbul'a uzanan zehir hattı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kesildi.
UÇAKTAN İNER İNMEZ FİZİKİ TAKİP
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün binlerce yolcunun geçtiği havalimanında "Risk Analizi" çalışmaları kapsamında yeni bir gizleme yöntemini deşifre etti. Türkiye'ye sık ziyaretleri neticesinde incelemeye takılan iki kadın yolcu, polis ekiplerinin yakın takibine alındı.
Almanya'nın Düsseldorf şehrinden kalkan uçakla 25 Haziran Perşembe günü Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan iki kadın şüpheli, uçaktan indikleri andan itibaren fiziken izlenmeye başlandı.
Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda, şahsi eşyaların arasına yerleştirilmiş karton paketler içindeki şarap şişeleri çıkarıldı.
İNCE KRİSTALLEŞME ZEHİRİ ELE VERDİ
Orijinal görünümleriyle dikkat çekmeyen şarap şişeleri, narkotik polisinin tecrübesi sayesinde detaylı incelemeye tabi tutuldu.
Şişelerin dip bölümünde oluşmuş, şarapların içerisinde görülmesi normal karşılanmayan ince kristalleşmeleri fark eden ekipler, profesyonelce hazırlanmış kapakları açtı.
Uyuşturucu sevkiyatına normal bir içki getirme süsü veren şüphelilerin valizlerindeki 8 şarap şişesinden, milyonlarca liralık uyuşturucu madde üretilebilecek 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin maddesi çıktı.
Yapılan incelemelerde, gerçek şarap şişelerinin uyuşturucu taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı, kapak ve etiketlerin fabrikasyon görünümünde olduğu belirlendi.
MET KURYELERİNE CEZAEVİ
Kısaca "MET" olarak adlandırılan sıvı metamfetamin maddesini ülkeye sokmaya çalışan iki kurye suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başkan Erdoğan'dan NATO kabulleri
Lider eşleri Çankaya Köşkü'nde buluşacak