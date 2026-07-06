Havalimanında şarap görünümlü uyuşturucu trafiği! Şişedeki kristalleşme ele verdi

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarının hin yöntemleri, İstanbul polisinin dikkatli takibi sayesinde bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Almanya'nın Düsseldorf şehrinden İstanbul'a uzanan zehir hattı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kesildi.

UÇAKTAN İNER İNMEZ FİZİKİ TAKİP

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün binlerce yolcunun geçtiği havalimanında "Risk Analizi" çalışmaları kapsamında yeni bir gizleme yöntemini deşifre etti. Türkiye'ye sık ziyaretleri neticesinde incelemeye takılan iki kadın yolcu, polis ekiplerinin yakın takibine alındı.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinden kalkan uçakla 25 Haziran Perşembe günü Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan iki kadın şüpheli, uçaktan indikleri andan itibaren fiziken izlenmeye başlandı.