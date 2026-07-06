Giuseppe Cavo Dragone'den Ankara zirvesi öncesi Türkiye açıklaması: "Birçok önemli konuda İttifak'ın tam merkezinde"

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, güçlü ve stratejik bir müttefik olarak nitelendirdiği Türkiye'nin, savunma sanayisi, askeri kapasitesi ve jeopolitik konumuyla İttifak için merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Cavo Dragone, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Brüksel'deki Karargah'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Bu görevi Ocak 2025'te üstlenen Cavo Dragone, ilk izlenimlerinin NATO'nun geldiği noktada "güçlü ve sağlıklı" bir ittifak olduğunu, 1,5 yılın ardından bu gözlemini teyit ettiğini dile getirdi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir) Cavo Dragone, "Bugün şunu söyleyebilirim ki, artık ilerliyoruz. O dönemde uyanıyorduk şimdi ise ayaktayız ve yürüyoruz. Elbette isterseniz hızımızın seviyesini tartışabiliriz ancak doğru yönde ilerlediğimiz açık." dedi. Tüm müttefiklerin tehditlerin farkında olduğunu, bu yüzden geçen yılki Lahey Zirvesi'nde daha fazla savunma yatırımı taahhüdünde bulunulduğunu belirten Cavo Dragone, "Şimdi bu taahhütlerin yanında, bunların hayata geçirilmesini de görmeyi umuyoruz. Bunun doğru bir duruş olduğunu düşünüyorum. Hedefe ulaştık mı? Hayır. Yapmamız gereken daha çok şey var ancak doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum. NATO bugün daha güçlü ve daha kararlı. Günümüzün ihtiyaç duyduğu ittifak da budur." diye konuştu. "GÖRÜŞ AYRILIKLARININ BULUNMASI NORMAL"



Cavo Dragone, İttifak açısından dönüşümlere şahit eden bir dönemde Askeri Komiteye başkanlık ederken, müttefikler arasında görüş ayrılıklarının süreçleri yavaşlatabildiğini ancak bunun avantajlarının dezavantajlarından çok daha fazla olduğunu söyledi. Amiral, "İttifak 32 demokrasiden oluşuyor ve aralarında bazı görüş ayrılıklarının bulunması normal. Hatta bunların, uzlaşıya ulaşmak, konuşmak, tartışmak ve ortak bir noktada buluşmak açısından bir değer kattığını söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı. Müttefiklerin de farklılıkların, birlikte plan yaparak karşılıklı güveni sağlamanın sunduğu avantajlara kıyasla çok daha küçük olduğunu gördüğünü vurgulayan Cavo Dragone, "Karşılıklı güven her geçen gün daha da güçleniyor. Uyum ise benim en önemli sorumluluğum. Bu, her gün özen göstermemiz ve güçlendirmemiz gereken bir unsur. Ancak bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Takvim Kaynak Tercihleri