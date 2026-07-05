Yeni Bilderberg yapılanması Dialog deşifre oldu! 222 CEO'dan gizli toplantı

Siyonizmin hizmetkarı olarak nitelendirilen bu teknoloji devlerinin, İsrail'e koruma kalkanı oluşturmak amacıyla Dialog adlı gizli oluşum kurduğu tespit edildi.

Günlük işleri kolaylaştırma sloganıyla milyarlarca insanın hayatına giren global firmaların, elde ettikleri verileri CIA ve Mossad ile paylaştığı belirlendi.

İsrail'e verdiği desteği açıkça dile getiren Alex Karp, " Ben İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO'yum " dedi.

Gazze'yi uzun süredir soykırım altında tutan İsrail'in en büyük destekçisi milyarder CEO'ların kurduğu cemiyetin başında Palantir şirketinin kurucuları Peter Thiel ile Alex Karp bulunuyor.

Alex Karp

YENİ BİLDERBERG YAPILANMASI

Temelleri 2006 yılında atılan Dialog oluşumunun son gizli toplantısına iş elitlerinden 222 kişi katıldı. Dünyanın dört bir yanından bakanlar, CEO'lar, iş insanları ve medya patronlarını buluşturan yapı, yeni Bilderberg olarak anılıyor.

Toplantıya katılanlar arasında ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'li Senatör Ted Cruz, YouTube CEO'su Neal Mohan, Xbox Başkanı Sarah Bond ve OpenAI Başkanı Greg Brockman yer aldı.

3. DÜNYA SAVAŞI MASADA

Gizli zirvede nükleer silahlar, nükleer enerjinin dönüşü ve 3. Dünya Savaşı gibi stratejik konuların konuşulduğu öne sürüldü.

DİJİTAL EGEMENLİK HEDEFİ

Misyonlarını Batı'nın teknolojik üstünlüğünü güçlendirmek ve rakiplere karşı caydırıcılık sağlamak olarak tanımlayan grubun asıl hedefinin İsrail'i desteklemek olduğu kaydedildi.

Alex Karp ile Peter Thiel'in vizyonu, 1897 yılında Basel'de toplanan ve dağınık haldeki Yahudileri devlet kurma planına dönüştüren 1. Dünya Siyonist Kongresine benzetiliyor.

Günümüzde istihbarat ve veri analitiği üzerine yoğunlaşan Palantir şirketi, dijital egemenlik kurarak İsrail'i korumaya odaklanıyor.

SOSYAL MEDYA HAREKETLERİNİ KAYDEDİP VURUYORLAR

Palantir firmasının geliştirdiği yazılım ve donanımlar ABD ile İsrail orduları tarafından faal olarak kullanılıyor.

Yapay zeka algoritması sayesinde hükümetlerin topladığı verileri tek havuzda analiz eden sistem; adresleri, telefon numaralarını ve sosyal medya hareketlerini kayıt altına alıyor. İsrail ordusunun Filistinlileri Whatsapp yazışmaları üzerinden tespit ettiği biliniyor.

ABD istihbaratının girişim kolu In-Q-Tel tarafından finanse edilen Palantir, ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi operasyonlarında kullanılıyor.

Sistemin sivil ölümlerine yol açtığı eleştirilerine cevap veren Alex Karp, "Yazılımlarımız haberdar olduğum her muharebede kullanılıyor. Yazılımlarımız çoğunlukla teröristleri öldürüyor evet bu doğru" ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin karşısındaki herkesi terörist olarak etiketlemesi dikkat çekiyor.

IRKÇI PSİKOPAT

Palantir'in diğer kurucusu Peter Thiel'in geçmişi, grubun ideolojik altyapısını gözler önüne seriyor.

Çocukluğunu Apartheid rejimi altındaki Güney Afrika'da geçiren Thiel, eşitsizliğin doğal olduğuna inanarak devletin ırkçılığa müdahale etmesine karşı çıkıyor.

Üniversite yıllarında David Sacks ile birlikte yazdığı kitapta çok kültürlülüğün Batı'yı tehdit ettiğini savunan Thiel, "Amerika tarihinde neredeyse hiç gerçek ırkçı yok" diye konuştu.

Yakın geçmişte dünyaya ırkçılık illetini siyonizmin yaydığı biliniyor.

Peter Thiel

'İSRAİL'İ HER ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ'

Bloomberg'in verilerine göre İsrail, Palantir'in yazılımını 2014 yılında kullanmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde yürütülen soykırımla birlikte 2023 yılındaki ortaklık önemli ölçüde büyüdü. O dönemki süreci değerlendiren Alex Karp, "İsrail'i elimizden gelen her şekilde destekliyoruz. Bundan gurur duyuyorum" dedi.

Akademisyenlerin İsrail'in askeri yapay zeka haritalarını eleştirmesine karşı çıkan Peter Thiel, "Detayları tartışarak tuzağa düşmem. Orta Doğu, Cambridge'deki akademisyenler tarafından yönetilemez. Ben İsrail'in kararına saygı duyup uyuyorum" diyerek siyonist rejime kalkan oldu.

NETANYAHU'DAN İTİRAF: TELEFONLARINIZI TAKİP EDİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllardır uluslararası arenada çizdiği tekno-siyonist vizyon, bugün Ortadoğu'da sivilleri katleden ölüm makinelerine dönüştü.

İsrail'i siber teknoloji gücü olarak pazarlayan Netanyahu, "Geleceğin savaşlarını algoritmalar kazanacak. Telefonlarınızı takip ediyoruz. Bir sonraki savaşımız sosyal ağlarda olacak" diyerek asıl niyeti ortaya koymuştu.

EPSTEIN SAPIĞIYLA DA BAĞLANTI

Öte yandan, sızdırılan gizli Dialog belgelerinde, çocuk istismarcısı Yahudi kökenli ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in isminin geçmesi dikkat çekiyor.

Cinsi sapık Jeffrey Epstein'in dosyalarında Diyalog cemiyetiyle ilgili ifadeler bulunuyordu.

Epstein kurduğu gizli ağ ile milyarder iş insanlarından akademiye, siyasilerden sinema dünyasına kadar geniş hat oluşturmuştu.

Epstein belgelerinde ''MOSSAD'' izi

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel