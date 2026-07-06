5,1 milyon emekliye 79,3 milyar TL maaş desteği: Farklar Ağustos'ta yatacak
23 bin 552 liraya çıkacak en düşük emekli aylığından kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan 5,1 milyon kişi yararlanacak. Bütçeye etkisi 79,3 milyar TL olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş farkı ağustos başında yatırılacak.
Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği maaş zamları kesinleşti. En düşük emekli aylığını alan 5,1 milyon kişinin gözü ise Meclis'teki yasal düzenlemede. 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan yasal düzenlemeler Genel Kurul'da yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığı alanlara zam farkı ağustosta ödenecek.
EMEKLİYE %17,76 ZAM
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri için de yüzde 13,52 olarak netleşti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarken, 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin cebine ise 29 bin 440 TL girecek.
MEMUR NE ALACAK?
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17,76 çıkmasıyla birlikte memurların toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak gerçekleşti.
Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 13,52'lik artışla 67 bin 994 TL'ye çıktı. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 68 bin 994 TL girdi. Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan aylığı da zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 71 bin 839 TL'ye yükseldi. Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zam ve 1.000 TL'lik seyyanen eklemeyle birlikte en düşük memur emekli aylığı 31.524 TL'ye yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 YILDA 23,5 KAT ARTTI
2019 yılında ilk kez uygulanan en düşük emekli aylığına alt sınır artışı 1.000 TL olarak belirlenmişti. En düşük emekli aylığı Nisan 2020'de 1.500 TL'ye, Ocak 2022'de 2.500 TL'ye, Temmuz 2022'de 3.500 TL'ye, Ocak 2023'te 5.500 TL'ye, Nisan 2023'te 7.500 TL'ye, Ocak 2024'te 10.000 TL'ye, Temmuz 2024'te 12.500 TL'ye, Ocak 2025'te 14.469 TL'ye, Temmuz 2025'te 16.881 TL'ye ve Ocak 2026 ise 20.000 TL'ye yükseldi.
|Dönem
|En Düşük Emekli Maaşı (TL)
|Ocak 2019
|1.000
|Nisan 2020
|1.500
|Ocak 2022
|2.500
|Temmuz 2022
|3.500
|Ocak 2023
|5.500
|Nisan 2023
|7.500
|Ocak 2024
|10.000
|Temmuz 2024
|12.500
|Ocak 2025
|14.469
|Temmuz 2025
|16.881
|Ocak 2026
|20.000
|Temmuz 2026
|23.552
Hükümet ve AK Parti yönetimi milyonların merakla beklediği 20 bin TL'lik en düşük emekli aylığına Temmuz ayında çıkan enflasyon oranında zam yapma kararı aldı ve yasal düzenlemeyi TBMM'ye sundu. Yasa teklifi en düşük emekli aylığının enflasyon artışı doğrultusunda yüzde 17,76 artırılarak 23 bin 552 TL olmasını öngörüyor.
5,1 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA
Hükümet, mevcut durumda; 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı ve 2026 yılının ilk altı ayı için 66,3 milyar TL etki yaratan en düşük emekli aylığının bütçeye etkisinin analizini yaptı. Yeni zamlar kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan 5,1 milyon kişiyi kapsayacak.
2026 yılının ikinci yarısı için oluşacak etkinin ise 79,3 milyar TL olacağı hesaplandı. Böylece ilk altı ayla birlikte 2026 yılındaki toplam mali yük 145,6 milyar TL'ye çıkmış olacak. En düşük emekli aylığına yapılacak zam yasa teklifi 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da kanunlaşıp, Cumhurbaşkanı tarafından onanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.
NE ZAMAN YATAR?
Bu sürecin ağustos ayının başına kadar sonuçlandırılması ve zam farklarının da bu tarihten itibaren ödenmesi bekleniyor.
Maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar zamlı aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Öte yandan 14 günlük zamdan kaynaklanan maaş farkı da aynı hafta içinde hesaplara yatırılacak. Maaş ödemelerini ayın 1'i ila 5'i arasında alan memur emeklileri de zamdan kaynaklanan farkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde ödenecek.
SSK emeklileri ise zamlı aylıklarını 17- 26 Temmuz tarihleri arasında alacak. BAĞ-KUR emeklilerine ise zamlı ödemeler 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
DUL VE YETİM NE ALACAK?
Taban aylıkta gerçekleşecek zam oranı dul ve yetimleri de etkiledi. Dul ve yetimler taban aylıktan hisseleri oranında yararlanacak. Taban aylığın 23 bin 552 TL'ye çıkmasıyla ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlar için 17 bin 664 TL'ye, aylık oranı yüzde 50 olanlar 11 bin 776 TL, aylık oranı yüzde 25 olanlarda ise 5 bin 888 TL'ye çıktı.
SOSYAL DESTEKLER KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?
Memurlara yapılacak Temmuz zammı sosyal destekler için de uygulanacak. Yüzde 13,52'lik zamma göre bazı sosyal destekler şöyle oldu:
Kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 TL'den 73 bin 728'ye yükseldi.
65 yaş aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 257 TL'ye çıktı.
Yaşlılar ve engellilere yönelik evde bakım ücreti 13 bin 878 TL'den 15 bin 754 TL'ye çıktı.
Engelli aylığı yüzde 40-69 oranında engeli olanlar için 5 bin 103 TL'den 5 bin 792 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 TL'den 8 bin 689 TL oldu.
Engelli yakınlarına verilen 5 bin 103TL'lik aylık da 5 bin 792 TL olarak uygulanacak.
Kronik hasta nakdi yardım ücreti ödemeleri 13 bin 878 TL yerine 15 bin 792 TL olarak gerçekleşti.
Haber: Önder Yılmaz