5,1 milyon emekliye 79,3 milyar TL maaş desteği: Farklar Ağustos'ta yatacak

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği maaş zamları kesinleşti. En düşük emekli aylığını alan 5,1 milyon kişinin gözü ise Meclis'teki yasal düzenlemede. 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan yasal düzenlemeler Genel Kurul'da yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığı alanlara zam farkı ağustosta ödenecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri için de yüzde 13,52 olarak netleşti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarken, 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin cebine ise 29 bin 440 TL girecek.

MEMUR NE ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17,76 çıkmasıyla birlikte memurların toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak gerçekleşti.

Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 13,52'lik artışla 67 bin 994 TL'ye çıktı. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 68 bin 994 TL girdi. Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan aylığı da zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 71 bin 839 TL'ye yükseldi. Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zam ve 1.000 TL'lik seyyanen eklemeyle birlikte en düşük memur emekli aylığı 31.524 TL'ye yükselecek.