Alper Yusuf Polat’ın can verdiği kazada siyasi nüfuz iddiaları çöktü! Sürücü Fatih Oral cezaevinde
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat’ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sosyal medyada yayılan siyasi nüfuz iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre olayın hemen ardından gözaltına alınan sürücü Fatih Oral tutuklanarak Sincan 2 Nolu L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Takvim.com.tr’nin ulaştığı kaza tespit tutanağı ve mahkeme kararları, soruşturmanın bütün deliller ışığında titizlikle yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Belgelere göre çarpışma anına ait kamera kayıtlarının incelendiği ve her iki sürücünün kusurlu bulunduğu kazada tutuklanan Fatih Oral’ın tahliye talebi reddedildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği acı trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara Adalet Bakanlığı kaynaklarından yalanlama geldi.
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "siyasi nüfuzla olayın örtbas edildiği", "Alper Yusuf Polat'ın babasının susturulduğu" yönündeki iddiaların aksine, yargı sürecinin ilk andan itibaren büyük bir titizlikle ve tamamen deliller ışığında yürütüldüğü kaydedildi.
KAZA NASIL YAŞANDI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı kaza tespit tutanağı ve tutuklamaya dönük karar belgeleri soruşturmayla ilgili hakikatleri gözler önüne seriyor.
22 Haziran 2026 tarihli kaza tespit tutanağına göre hadise, Ankara'da Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Söğüt Caddesi ile Çaldıran Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fatih Oral idaresindeki 06 HCS 34 plakalı araç, Alper Yusuf Polat'ın kullandığı plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı.
Tutanakta yer alan kusur değerlendirmelerinde araç sürücüsü Fatih Oral'ın, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmadığı için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 52/1-a maddesini ihlal ettiği vurgulandı.
Hayatını kaybeden Alper Yusuf Polat'ın ise kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı kuralına uymayarak aynı kanunun 57/1-c maddesine aykırı hareket ettiği belirtildi.
ADALET ANINDA TECELLİ ETTİ: TUTUKLAMA KARARI
Olayın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Fatih Oral hakkında hiçbir ayrıcalık tanınmadan adli işlem başlatıldı
Takvim'in ulaştığı tutuklama kararına göre, şüpheli Oral'ın 23 Haziran'da tarihinde "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Fatih Oral'ın Sincan 2 Nolu L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu öğrenildi.
İTİRAZ REDDEDİLDİ TUTUKLULUK DEVAM ETTİ
Ayrıcalık tanındığı iddia edilen Fatih Oral'ın tutuklama kararına yaptığı itiraz da yargı duvarına çarptı.
Kahramankazan 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2026'da itirazı kesin olarak reddetti
Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına hükmetti.
SİYASİ KİMLİK AYRICALIK SAĞLAMADI
Adalet Bakanlığı kaynakları, soruşturmanın başından beri herhangi siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin yürütüldüğünü vurguladı
Şüphelinin siyasi kimliğinin adli işlemlerde herhangi gecikmeye veya müdahaleye yol açmadığı, aksine bütün delillerin titizlikle toplandığı belirtildi.
Dosyanın kusur durumunun nihai tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderildiği öğrenildi.