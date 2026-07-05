Alper Yusuf Polat’ın can verdiği kazada siyasi nüfuz iddiaları çöktü! Sürücü Fatih Oral cezaevinde

Tutanakta yer alan kusur değerlendirmelerinde araç sürücüsü Fatih Oral'ın, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmadığı için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 52/1-a maddesini ihlal ettiği vurgulandı. Hayatını kaybeden Alper Yusuf Polat'ın ise kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı kuralına uymayarak aynı kanunun 57/1-c maddesine aykırı hareket ettiği belirtildi. Tutanaklara göre kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada her iki sürücü kural ihlali yaparken çarpışmanın şiddetiyle küçük çocuk metrelerce sürüklendi.

ADALET ANINDA TECELLİ ETTİ: TUTUKLAMA KARARI Olayın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Fatih Oral hakkında hiçbir ayrıcalık tanınmadan adli işlem başlatıldı Takvim'in ulaştığı tutuklama kararına göre, şüpheli Oral'ın 23 Haziran'da tarihinde "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siyasi kimliği nedeniyle korunduğu iddia edilen sürücü Fatih Oral olayın ilk gününde tutuklandı.

Şüpheli Fatih Oral'ın Sincan 2 Nolu L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Fatih Oral'ın cezaevi görüntsü

İTİRAZ REDDEDİLDİ TUTUKLULUK DEVAM ETTİ Ayrıcalık tanındığı iddia edilen Fatih Oral'ın tutuklama kararına yaptığı itiraz da yargı duvarına çarptı. Kahramankazan 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2026'da itirazı kesin olarak reddetti Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti kamera kayıtları, toplanmayan deliller ve kaçma şüphesini dikkate alarak sanığın tahliye talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.