CHP'de ihraç gündemli YDK! Kılıçdaroğlu arınmayı büyütüyor: Hırsızlar, bizden korkun! Sizden mutlaka hesap soracağız
CHP'de "şaibesiz" bir kurultay için arınma sürüyor. Son toplantıda 26 il başkanı görevden alındı, 7'si tedbirli olarak disipline sevk edildi. Eylüle kadar bu sayının daha da artacağı belirtiliyor. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ihraçların süreceğini peş peşe dikkat çeken paylaşımlarla duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Hırsızlar, bizden korkun! Sizden mutlaka hesap soracağız! Partimizi temizleyeceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ise “Selin götüreceği kişi suyun sesini duymazmış" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan sonrası arınma mesaisi sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay heyeti eylüle kadar partiyi olağan kurultaya hazır hale getirmeyi planlıyor.
Daha önce "FETÖ ajanlarını fark edemedim" diyerek parti tabanından özür dileyen Kılıçdaroğlu, partide yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.
GÖREVDEN ALMALAR SÜRECEK
İlk etapta aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimlerin de yer aldığı 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu yönetimi 26'sı son roplantıda olmak üzere 36 il başkanı görevden alındı.
Genel Merkez'in önümüzdeki günlerde bazı il başkanlıklarında da değişime gideceği ve sayının 50'yi bulabileceği konuşuluyor.
YDK'DA GÜNDEM İHRAÇ
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu "ihraç" gündemiyle saat 14.00'te toplanıyor.
Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanlarının tedbir kararına yaptıkları itirazlar değerlendirilecek.
"HIRSIZLAR BİZDEN KORKUN SİZDEN MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"
Öte yandan toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.
Çelik, "Hırsızlar, bizden korkun! Sizden mutlaka hesap soracağız!… Partimizi de ülkemizi de temizleyeceğiz…" ifadelerini kullandı.
"SELİN GÖTÜRECEĞİ KİŞİ SUYUN SESİNİ DUYMAZMIŞ"
Bu sözler, CHP'deki arınma sürecinin önümüzdeki günlerde daha da boyut kazanacağını işaret ederken ses getiren bir diğer paylaşım CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'den geldi.
Demir, "Selin götüreceği kişi suyun sesini duymazmış" paylaşımında bulundu.
CHP'NİN SON MYK'SINDA İHRAÇ EDİLEN İSİMLER
CHP'de son MYK'da Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulu görevden alınmıştı.
Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
6 İLE YENİ İL BAŞKANI
6 ilde yeni il başkanlığı ataması yapılmış, atanan isimler ise şöyle sıralanmıştı;
Batman - Yılmaz Özkanat
Çanakkale - Koray Akkılıç
Mardin - Mahmut Duyan
Osmaniye - Rıza Tekerek
Niğde - Tevfik Caymaz
Tunceli - Kemal Özcan