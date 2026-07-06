CHP'de ihraç gündemli YDK! Kılıçdaroğlu arınmayı büyütüyor: Hırsızlar, bizden korkun! Sizden mutlaka hesap soracağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP ) mutlak butlan sonrası arınma mesaisi sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay heyeti eylüle kadar partiyi olağan kurultaya hazır hale getirmeyi planlıyor. Daha önce "FETÖ ajanlarını fark edemedim" diyerek parti tabanından özür dileyen Kılıçdaroğlu, partide yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.





GÖREVDEN ALMALAR SÜRECEK



İlk etapta aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimlerin de yer aldığı 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu yönetimi 26'sı son roplantıda olmak üzere 36 il başkanı görevden alındı.

Genel Merkez'in önümüzdeki günlerde bazı il başkanlıklarında da değişime gideceği ve sayının 50'yi bulabileceği konuşuluyor.