Karlov suikastı davasında FETÖ'nün casusluk operasyonu tescillendi
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katledilmesinin, FETÖ tarafından yazılan kanlı bir senaryo olduğunu belgeledi. Ele geçirilen belgeler suikastın casusluk faaliyeti olduğunu gözler önüne serdi.
15 Temmuz gecesi Türk milletinin iradesine çarpan karanlık odakların, Türkiye'nin jeopolitik rotasını değiştirmesini engellemek için kurduğu en büyük tuzaklardan biri Karlov suikastıydı.
Suikastın ve darbe girişiminin üzerinden on yıl geçmişken ortaya çıkan belgeler bu cinayetin basit bir terör eylemi değil, istihbaratçı bakış açısıyla hazırlanan çok katmanlı bir espiyonaj (casusluk) operasyonu olduğunu kanıtlıyor.
15 Temmuz darbe girişiminde başarısızlığa uğrayan FETÖ hücreleri, Türkiye'yi savaşa sokmak için vitesi arttırarak şeytani planını uygulamaya koydu.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, bu espiyonaj ağını "Siyasal veya Askeri Casusluk" olarak tescilledi. MİT eski mensubu Zeki Kıratlı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk maksadıyla temin etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara göre, örgütün bu cinayeti ne kadar önceden tasarladığının en dehşet verici kanıtı, Samanyolu TV'deki "Nizama Adanmış Ruhlar" dizisi oldu. Suikastın istihbarat ayağı, MİT'in Rusya masasına sızmış FETÖ hücreleri tarafından yürütüldü.
Mahrem imam Hüseyin Kötüce ve MİT mensubu Vehbi Kürşad Akalın, Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı, konut çıkış saatleri ve araç plakaları gibi mahrem bilgileri topladı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre bu bilgiler, Pensilvanya'daki örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e kadar ulaştırıldı. Karlov'un Türkiye'ye duyduğu güven nedeniyle koruma talep etmediği bilgisi, planın en kritik halkasını oluşturdu.
4 AYLIK HAZIRLIK
Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş, firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'deki bir evde 4 ay boyunca telkinlerle cinayete hazırlandı.
İHANET AĞI
Bozkurt, saldırıdan sadece 3 gün önce Twitter üzerinden "Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" diyerek psikolojik harekatın startını verdi. Örgüt, cinayeti işledikten sonra suçu "cihatçı gruplara" yıkarak uluslararası bir algı operasyonu yürütmeyi de planladı.Suikastın emniyet ayağında ise tanıdık bir isim var:
Temel Alsancak. Deniz Baykal ve MHP'li vekillere yönelik kaset kumpaslarını yöneten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine "böcek" yerleştirilmesi talimatını veren bu karanlık isim, Karlov suikastının da baş aktörlerinden biriydi. Alsancak, 15 Temmuz gecesi emniyet kadrolarına "askere direnmeyin" talimatı veren isimdi.
KANADA'YA KAÇTI
İddianamenin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, sızıntı zincirinde kritik rol oynayan Cemal Karaata'nın büyük bir korku ve stres yaşadığı belirtildi. Kararda, Karaata'nın Rus ajanları tarafından öldürülme korkusuyla ikametini ABD'den Kanada'ya taşıdığı ve dış dünya ile tüm irtibatını kestiği bilgisine yer verildi. Tanık Beyanları ve Yargılama Süreci Suikast süreciyle ilgili detaylar, teşkilat içerisindeki mahrem yapılanmada yer alan ve Karlov davasında da yargılanan Hüseyin Kötüce gibi isimlerin beyanlarıyla da desteklendi.
SUİKAST SONRASI ALGI ÇALIŞMASI
Kararda; Cemal Karaata, Atilla Öztürk, Temel Alsancak ve firari gazeteci Abdullah Bozkurt gibi isimlerden oluşan bir çalışma grubunun suikast dosyasını incelediği ifade edildi.
Örgütün, cinayeti "cihatçı grupların" üzerine yıkarak FETÖ ile bağlantısını gizlemeyi amaçladığı ve bu doğrultuda Abdullah Bozkurt'un internet sitesi üzerinden haber analizleri paylaşıldığı kayıtlara geçti.
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