Karlov suikastı davasında FETÖ'nün casusluk operasyonu tescillendi

Karlov

İHANET AĞI

Bozkurt, saldırıdan sadece 3 gün önce Twitter üzerinden "Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" diyerek psikolojik harekatın startını verdi. Örgüt, cinayeti işledikten sonra suçu "cihatçı gruplara" yıkarak uluslararası bir algı operasyonu yürütmeyi de planladı.Suikastın emniyet ayağında ise tanıdık bir isim var:

Temel Alsancak. Deniz Baykal ve MHP'li vekillere yönelik kaset kumpaslarını yöneten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine "böcek" yerleştirilmesi talimatını veren bu karanlık isim, Karlov suikastının da baş aktörlerinden biriydi. Alsancak, 15 Temmuz gecesi emniyet kadrolarına "askere direnmeyin" talimatı veren isimdi.