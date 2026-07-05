Huzursuzluk nedeniyle eşyalarını toplayıp gitmek isteyen annesini durduran genç kadın, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek baskıya boyun eğmedi ve oldukları plajda kalmaya devam etti.

Uğradıkları çirkin saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, o skandal anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Gözü dönmüş saldırgan İ.K.'nın anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak ağır hakaretler ettiği ve hızını alamayıp plaj sandalyesini şiddetle yere fırlattığı anlar kayıtlara geçti.

BOYUN EĞMEDİLER: "ANNE NEREYE GİDİYORSUN BURADA KALACAĞIZ"

Kültürel üstünlük taslayan zihniyetin son sahnesi İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı oldu. Edinilen bilgilere göre, sahilde kendi hallerinde oturan başörtülü bir anne ve kızına yaklaşan İ.K. isimli bir kadın, hiçbir neden yokken sözlü olarak saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında dozunu artıran yobaz zihniyet, plajı adeta birbirine kattı.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen görüntülerin ardından emniyet güçleri hemen harekete geçti. İ.K. isimli şahsın, A.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Vatandaşların inanç hürriyetini hedef alan ve toplumu ayrıştıran saldırgan İ.K., " Nefret ve ayrımcılık suçu" kapsamında polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir.

Anne Hathaway. (Fotoğraflar İHA ve sosyal medyaya aittir.)

KAPALI MAYO GÜZELDİR MÜSLÜMAN GİYENE KADAR

İzmir'deki bu skandal, aslında çok daha büyük ve küresel bir çifte standardın Türkiye'deki uzantısı.

Amerikalı oyuncu Anne Hathaway Saint-Tropez'de uzun kollu ve tam kapalı bir deniz kıyafetiyle görüntülendiğinde, bu durum "güneşten korunma" ve "stil" başlıklarıyla alkışlanıyor.

Ortodoks Yahudi bir kadının benzer kıyafetli paylaşımı "mahremiyet hassasiyeti" sayılıyor. Ancak aynı kıyafet Müslüman bir kadının üzerinde belirdiğinde mesele bir deniz kıyafeti olmaktan çıkıyor; laiklik ve gericilik tartışmalarıyla nefret kusuluyor.

KOMEDYENİNDEN PLAJDAKİ YOBAZINA AYNI ZİHNİYET

Bu çifte standardın Türkiye'deki kültürel ayağı sadece plajdakilerle sınırlı kalmıyor. Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" gösterisinde haşemalı vatandaşları "dalgıç" benzetmesiyle sahneye taşıması da bu dışlayıcılığın bir başka yansıması. Şovmenler sahnede güldürmek için Müslüman kadının sahildeki varlığını "ortam dışı" bir figür gibi işledikçe, sokaktaki yobazlar da plajda sandalye fırlatacak cüreti kendinde buluyor.

Yıl 2026. Dünyada "kadın özgürlüğü" naraları atanların maskesi, Müslüman kadının deniz kenarındaki tercihleriyle bir anda yok oluyor. Dün başörtüsü üzerinden dine düşmanlık taslayanlar şimdi plaja kadar, kapalı mayolara kadar geldiler. Adları, şakaları, statüleri, bahaneleri değişiyor ama şuursuzluk yine aynı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel