Türkiye’nin NATO’ya giriş hikayesi: İngiliz inadı böyle kırıldı… İki kez reddettiler… Devlet aklı devrede

NATO'nun geleceğini tayin edecek tarihi zirveye ev sahipliği yapacak Türkiye'nin savunma ittifakına üyelik süreci, uzun vadeli "devlet aklı" çerçevesinde şekillendi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliğinin Boğazlar ve Doğu Anadolu üzerindeki toprak talepleri, Türkiye'yi Batı ile askeri ittifak arayışına yöneltti. 1950 yılında yapılan ilk iki NATO başvurusu, İngiltere'nin başını çektiği Avrupalı devletlerin kültürel ve coğrafi itirazları sebebiyle reddedildi.

Kore Savaşına asker gönderilmesi ve Türk ordusunun cephedeki başarıları, Amerika Birleşik Devletlerinin tutumunu değiştirerek Türkiye'nin NATO'ya girişinin önünü açtı. İngiltere'nin Orta Doğu Savunma Paktı kurma çabalarına rağmen Amerikan yönetiminin baskısıyla muhalefet kırıldı.

1951 yılında Ottawa'da alınan davet kararının ardından, 18 Şubat 1952 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamada 409 kabul ve bir çekimser oyla Türkiye resmen NATO üyesi oldu.