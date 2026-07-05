Erkan Taş normal sürede rakibini yenemedi NORMAL SÜREDE SONUÇ ÇIKMADI Karşılaşmanın 20. dakikasında Erkan Taş'ın kontrasıyla güreş yerde devam etti. Taş'ın paça ve kazık denemelerine Feyzullah Aktürk savunmayla karşılık verdi. Hakem Olgay İnce, güreşin uzun süre yerde devam etmesi üzerine pehlivanları yeniden ayakta güreşmeye davet etti. Erkan Taş'ın daha aktif, Feyzullah Aktürk'ün ise savunmaya dönük bir stratejiyle mücadele ettiği 30 dakikalık normal sürede sonuç çıkmadı. Başpehlivanlık finali, puan alanın kazanacağı bölüme taşındı.

Erkan Taş 49 dakikada şampiyonluğa ulaştı 49. DAKİKADA ŞAMPİYONLUK GELDİ Puanlama bölümüne ihtar baskısıyla başlayan Feyzullah Aktürk, daha aktif bir görüntü sergiledi. Müsabakanın 35, 41 ve 45. dakikalarında Aktürk'ün kontra dalmaları tribünlerde heyecan yarattı ancak bu ataklardan sonuç çıkmadı. Finalin kırılma anı 49. dakikada geldi. Feyzullah Aktürk, tek dalarak Erkan Taş'ı düşürmeye çalıştı. Bu hamleden kurtulan Erkan Taş, rakibinden puan alarak güreşi kazandı. Bu sonuçla Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Sinoplu başpehlivan, zorlu final yolunun ardından altın kemere uzanarak kariyerinin en büyük zaferlerinden birine imza attı.