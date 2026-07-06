Trump'tan NATO Liderler Zirvesi öncesi Meloni paylaşımı! Fotoğraf tartışması yeniden alevlendi: "Uzaklaştırma kararı gerekiyor"

Trump, Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron aynı karede

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

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Samet Baş Takvim.com.tr Dünya