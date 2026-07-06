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Trump'tan NATO Liderler Zirvesi öncesi Meloni paylaşımı! Fotoğraf tartışması yeniden alevlendi: "Uzaklaştırma kararı gerekiyor"

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Meloni ile arasındaki "fotoğraf" tartışmasını alevlendirecek bir hamle yaptı. Trump, Meloni'nin kendisine baktığı bir fotoğrafı paylaşıp görselin üzerinde "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesine yer verdi.

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Trump'tan NATO Liderler Zirvesi öncesi Meloni paylaşımı! Fotoğraf tartışması yeniden alevlendi: "Uzaklaştırma kararı gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki "fotoğraf" tartışması Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi yeniden alevlendi.

Trump'ın Meloni paylaşımı (Haberin fotoğrafları AFP, EPA ve REUTERS'dan alınmıştır.)Trump'ın Meloni paylaşımı (Haberin fotoğrafları AFP, EPA ve REUTERS'dan alınmıştır.)

UZAKLAŞTIRMAK ARARI GEREKİYOR

Trump, sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerinde "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesine yer verdi.

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Trump ve MeloniTrump ve Meloni

İKİ LİDER ARASINDA "FOTOĞRAF" KAVGASI

Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

İTALYA ASLA YALVARMAZ

Meloni ise aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Trump, Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron aynı karedeTrump, Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron aynı karede

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

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