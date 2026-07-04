Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının ardından sözde fenomen Yasemin Yapanar’dan skandal sözler: "Tüm kötülükler dincilerden geliyor!"
Türkiye, stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve İslami değerlerle alay eden sözde komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanma haberini konuşurken, dijital dünyada yeni bir skandal patlak verdi! İçerik üreticisi Yasemin Yapanar, tutuklama kararına tepki göstermek isterken milyonlarca dindar vatandaşı hedef aldı. Yapanar'ın "Başımıza gelen tüm kötülükler dincilerden dolayı gelmiyor mu?" sözleri sosyal medyada adeta infial yarattı. Öfkeli sosyal medya kullanıcıları, Yapanar hakkında peş peşe suç duyurusu çağrılarında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada hızla yayılan video içeriğinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alaycı, aşağılayıcı ve hadsiz ifadelerin yer aldığını tespit ederek jet hızıyla soruşturma başlatmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Deniz Göktaş, savcılık sorgusunun ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, kutsal değerlere yönelik hakarete af tanımadı ve hadsiz şahıs hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi.
YASEMİN YAPANAR'DAN KİRLİ PROVOKASYONA DESTEK: "TÜM KÖTÜLÜKLER DİNCİLERDEN GELİYOR"
Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından kamera karşısına geçen içerik üreticisi Yasemin Yapanar, yaptığı açıklamalarla fitili ateşledi. Tepkilerden korktuğunu söylese de dini değerlerimize ağzına geleni sayan Yapanar, şu skandal ifadeleri kullandı:
"Bu konuyla alakalı yeterince açıklama yapmadığım için Reels çekmiyorum, tırsabilirim ama... Bizim başımıza gelen tüm kötülükler dincilerden dolayı gelmiyor mu? Ormanları yakanlar, hayvanları öldürenler, kadınlara şiddet uygulayanlar, çocukları istismar edenler, ülkeyi soyanlar... Bunların hepsi dinciler değil mi?"
LGBT, hırsızlık ve yolsuzluk gibi konular eleştirildiğinde dünyanın ayağa kalkarken konu Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e gelince, dini toplumsal değerlerimize gelince 'ifade özgürlüğü' oluyor. Bu soytarılığın ve din düşmanlığının karşısında duran yüzlerce vatandaş Yapanar'a tepksiini sosyal medya üzerinden verdi.
SOSYAL MEDYA KAZAN GİBİ KAYNIYOR!
"Müslüman demeye korktuğu için dinciler diyor!"
Yasemin Yapanar'ın milyonlarca inançlı insanı zan altında bırakan ve suç örgütleriyle bağdaştıran açıklamalarına tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Yapanar'ı "bölücülük" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle" suçlayarak adeta yorum yağmuruna tuttu.
İşte o tepkilerden bazıları:
"Yasemin Yapanar isimli terbiyesiz, dindar insanlara resmen hakaret etti! 'Ormanlarımızı yakanlar, kadınlara tecavüz edenler, çocuklarımızı istismar edenler dinciler değil mi' diyor. Senin o 'dinciler' derken ki sinsiliğini çok iyi anlıyoruz! Müslümanlar demeye korktuğu için dinciler diyerek hedef gösteriyor!"
"SAHTESİNİZ"
Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını "ifade özgürlüğü" adı altında savunan kitleye de tepkiler gecikmedi. Toplumun gerçek sorunlarına sessiz kalıp inanç düşmanlığında birleşenleri eleştiren bir kullanıcı,"Ne boş insanlarsınız... Şu ülkede kaç tane çocuk tedavi olamadığı için hayatını kaybetti gıkınızı çıkartmadınız, gereksizin biri kutsal değerlere hakaret edip hapse girince koyun sürüsü gibi destek oluyorsunuz. Sahte ulan her şeyiniz, sahte ve boş insanlarsınız!"
BİRÇOK KULLANICI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Birçok sosyal medya kullanıcısı hadsiz sözleri üzerine Yapanar için suç duyurusu çağrısı yaptı:
"Neden kimse çıkıp Hristiyanlara, Yahudilere ya da diğer dinlere mensup insanlara laf etmiyor da ısrarla İslamiyet'e saldırıyorsunuz? İslamiyet'ten ne kötülük gördünüz, derdiniz ne? Bu alçak en adi suçları 'dinciler' diyerek Müslümanların üzerine yıkmaya çalışıyor. Toplumda bölücülük ve kışkırtıcılık yaparak halkı bir kesime düşmanlığa teşvik etmektedir. Buradan açıkça suç duyurusunda bulunuyorum!"
BİRİ ŞUNA ORMANLARI PKK'NIN YAKTIĞINI ANLATSIN
Yapanar'ın "Ormanları yakanlar dinciler" iddiasına ise sosyal medyadan tokat gibi bir cevap geldi. Terör örgütünün kundaklama eylemlerini hatırlatan bir kullanıcı, "Birisi şuna ormanlarımızı yardakçılık yaptıkları terör örgütü PKK'nın kundakladığını, ciğerlerimizi onların yaktığını anlatsın! Gelmiş burada inançlı insanlara çamur atıyor. Bunların dışarıdan fonlandığını düşünüyorum, başka açıklaması olamaz!" diyerek sert çıktı.
Olayı daha geniş bir çerçevede değerlendiren ve suçun bireyselliğine vurgu yapan vatandaşlar da adalet çağrısında bulundu:
"Bir dine mensup olduğunu söyleyen herkesin yaptığı kötülüğü dine mal etmek ne kadar yanlışsa, bir insanın yaptığı hatayı bütün inananlara yüklemek de aynı derecede yanlıştır. Orman yakanın da çocuk istismar edenin de yaptığı suçtur ve bunun hesabı bireyin kendisine aittir. Hiçbir gerçek inanç zulmü savunmaz. Milyonlarca insanı aynı kefeye koymak adalet değildir."
BOYKOT ÇAĞRISI BAŞLADI
Kriz büyürken dijital dünyada Yapanar ve Göktaş zihniyetine karşı geniş çaplı bir boykot kampanyası başlatıldı. Yaşanan bu gerilimi "Hak ile batılın savaşı" olarak yorumlayan bir vatandaş, "Aynı Gezi parkı olaylarındaki gibi malum tayfa; ateist, deist, komünist zındıka çapulcular sahneye çıkmaya başladı. Tam da ahir zaman örneği! O çapulcular şeytanın tarafını seçtiler, bizler ise ümmet şuuru ile hakkın yanında onlarla mücadele edeceğiz" derken, bir diğeri ise tepkisini şu boykot çağrısıyla sonlandırdı:
"Azıcık şerefiniz, onurunuz, gururunuz, haysiyetiniz varsa bu adamı ve bu zihniyeti destekleyen ünlülerin şarkılarını dinlemez, sosyal medyada takip etmez, filmlerini izlemez ve destek olmazsınız! Ne bilmediğini bile bile bilmeyen pervasız bir kadın... Vücut diline bak, pervasız hadsiz! İstismarcıları yanlış yerde arıyor, gitsin önce etrafına baksın!"
"MESELE İNANÇ OLUNCA MI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ?"
Toplumun büyük bir kesimi, sosyal medyada sergilenen bu iki yüzlü tutuma isyan bayrağını açmış durumda. Dijital dünyada yükselen en ortak ve en güçlü çığlık ise tam olarak bu çelişkiyi gözler önüne seriyor:
LGBT'ye, hırsıza, uğursuza, yolsuza iki kelime laf edilince adeta dünya ayağa kalkıyor, her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor. Ama iş Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber'e gelince bu milletin kutsallarına ve bin yıllık köklü toplumsal değerlerine dil uzatılınca birdenbire herkesin aklına 'ifade özgürlüğü' geliyor. Kendi mahallelerinin hassasiyetlerini canhıraş savunanlar, iş Müslümanların mukaddesatına gelince neden bu kadar pervasız, neden bu kadar iki yüzlü?
Sosyal medya, değerlerimize saldırmayı "özgürlük" kılıfına uydurmaya çalışan bu zihniyete karşı adalet ve samimiyet talebiyle çalkalanmaya devam ediyor.