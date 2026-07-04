Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının ardından sözde fenomen Yasemin Yapanar’dan skandal sözler: "Tüm kötülükler dincilerden geliyor!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada hızla yayılan video içeriğinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alaycı, aşağılayıcı ve hadsiz ifadelerin yer aldığını tespit ederek jet hızıyla soruşturma başlatmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Deniz Göktaş, savcılık sorgusunun ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YASEMİN YAPANAR'DAN KİRLİ PROVOKASYONA DESTEK: "TÜM KÖTÜLÜKLER DİNCİLERDEN GELİYOR"

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından kamera karşısına geçen içerik üreticisi Yasemin Yapanar, yaptığı açıklamalarla fitili ateşledi. Tepkilerden korktuğunu söylese de dini değerlerimize ağzına geleni sayan Yapanar, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla alakalı yeterince açıklama yapmadığım için Reels çekmiyorum, tırsabilirim ama... Bizim başımıza gelen tüm kötülükler dincilerden dolayı gelmiyor mu? Ormanları yakanlar, hayvanları öldürenler, kadınlara şiddet uygulayanlar, çocukları istismar edenler, ülkeyi soyanlar... Bunların hepsi dinciler değil mi?"

LGBT, hırsızlık ve yolsuzluk gibi konular eleştirildiğinde dünyanın ayağa kalkarken konu Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e gelince, dini toplumsal değerlerimize gelince 'ifade özgürlüğü' oluyor. Bu soytarılığın ve din düşmanlığının karşısında duran yüzlerce vatandaş Yapanar'a tepksiini sosyal medya üzerinden verdi.