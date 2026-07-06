Yeni hafta sağanakla başlıyor! MGM'den 5 il için sarı kodlu uyarı! Uzman isim yeni yağışlı sistem için tarih verdi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Hafta sonu Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların ardından Türkiye'nin yeni haftaya mevsim normallerine yakın ancak batı ve kuzey kesimlerde görece serin bir hava ile başladığını belirten Tek, özellikle perşembe günü İstanbul, Sakarya ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasına da değinen Tek, Türkiye'nin bu sistemden farklı bir atmosferik yapı nedeniyle daha serin kaldığını ifade etti.

TÜRKİYE BU HAFTA AVRUPA'YA GÖRE DAHA SERİN OLACAK

Yeni haftaya ilişkin genel değerlendirmede bulunan Adil Tek, Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasının aksine Türkiye'nin bu hafta daha serin bir hava sistemi altında kalacağını ifade etti.

Batı bölgelerinde zaman zaman serin havanın etkili olacağını belirten Tek, buna karşın Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Buna göre;

Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla çevrelerinde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek.

Aydın'da sıcaklıkların yer yer 37 dereceyi bulması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.

Doğu Karadeniz ise haftanın en serin bölgelerinden biri olmaya devam edecek.

BUGÜN YAĞIŞ DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ETKİLİ OLACAK

Tek'in paylaştığı değerlendirmeye göre haftanın ilk gününde yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde görülecek.

Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yağış beklenirken, Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar, Teke Yarımadası ile Adana ve Kahramanmaraş'ın iç kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek.

Ankara'ya kadar uzanan hat üzerinde ise gün içerisinde zayıf ve kısa süreli yağış ihtimali bulunduğu ifade edildi.

İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceğini belirten Adil Tek, kuzey ilçelerde sıcaklıkların 26-27 dereceye kadar düşeceğini, güney ilçelerde ise 30-31 derece seviyelerinde olacağını söyledi.

Tek, özellikle perşembe günü batıdan gelecek yeni yağışlı sisteme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Hafta sonundaki sisteme benzer şekilde İstanbul, Sakarya ve Trakya'da kuvvetli yağış bırakma ihtimali bulunuyor. Yerel su baskınlarına neden olabilecek yağışlar görülebilir."

Cuma günü de yağışların süreceğini ancak perşembeye göre daha zayıf olmasının beklendiğini belirten Tek, hafta sonunda ise İstanbul'da yeniden yağışsız havanın etkili olacağını ifade etti.

EGE'DE SICAKLIKLAR YÜKSEK ANCAK AŞIRI SICAK BEKLENMİYOR

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların genel olarak 34-35 derece seviyelerinde seyredeceğini belirten Tek, Aydın'ın bölgenin en sıcak ili olmaya devam edeceğini söyledi.

İzmir'de ise hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini kaydeden Tek, kentte 34 derece civarında seyreden sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğunu ifade etti.

İç kesimlerde gece sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşeceğini belirten Tek, İstanbul'da da sabah saatlerinde sıcaklıkların 16-20 derece arasında ölçüldüğünü ve kuzeyden gelen serin havanın hissedildiğini söyledi.

AKDENİZ'DE NEM HİSSEDİLEN SICAKLIĞI ARTIRIYOR

Akdeniz Bölgesi'nde yağışların daha çok Toroslar ve iç kesimlerde görüleceğini belirten Tek, Antalya şehir merkezinde yağış beklenmediğini ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın oldukça yüksek olacağını söyledi.

Antalya'da termometrelerin yaklaşık 31 dereceyi göstermesine rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 37-38 dereceye, zaman zaman ise 40 dereceye kadar ulaşabileceğini ifade etti.

Adana'nın kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş çevresinde de yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini belirten Tek, şehir merkezlerinden çok kırsal ve yüksek kesimlerde yağışların etkili olabileceğini dile getirdi.

AVRUPA'YI ETKİLEYEN SICAK HAVA TÜRKİYE'Yİ NEDEN ETKİLEMİYOR?

Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasını değerlendiren Adil Tek, atmosferde oluşan "Omega Bloğu" adı verilen yüksek basınç sisteminin Avrupa üzerinde uzun süre kaldığını söyledi.

Üst atmosferdeki Rossby dalgaları ve jet akımlarındaki değişim nedeniyle yüksek basınç sisteminin Avrupa üzerinde sabitlendiğini belirten Tek, bu nedenle Portekiz, İspanya ve Fransa'nın aşırı sıcaklardan etkilendiğini, Türkiye'nin ise daha serin hava sistemlerinin etkisinde kaldığını ifade etti.

ANKARA'DA BUGÜN HAFİF YAĞIŞ İHTİMALİ VAR

Başkent Ankara'da bugün öğleden sonra kısa süreli hafif yağış görülebileceğini belirten Tek, salı ve çarşamba günleri yağış beklenmediğini söyledi.

Perşembe günü ise batıdan gelecek yeni sistemin etkisiyle yağış ihtimalinin yeniden artacağını ifade eden Tek, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, gündüz sıcaklıklarının 30-31 derece, gece sıcaklıklarının ise yaklaşık 16 derece seviyelerinde seyredeceğini kaydetti.

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR SÜRECEK

Karadeniz Bölgesi'nde yağışların özellikle Samsun'un doğusundan Artvin'e kadar uzanan kıyı kesiminde etkili olacağını belirten Tek, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize açıklarında yağışların sürdüğünü söyledi.

Trabzon'da hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağını ifade eden Tek, yalnızca perşembe günü yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise 30 derecenin altında kalacağını belirtti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, perşembe günü kuvvetlenmesi beklenen kuzeyli rüzgarlarla birlikte Karadeniz kıyılarında rip akıntısı riskinin yeniden artabileceği uyarısında bulundu. (Takvim foto arşiv)

RİP AKINTISI UYARISI

Karadeniz kıyılarında denize girecek vatandaşlara da uyarıda bulunan Adil Tek, hafta sonu İstanbul'un Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde rip akıntısı nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını hatırlattı.

Perşembe günü beklenen yeni hava sistemiyle birlikte kuzeyli rüzgarların yeniden kuvvetlenebileceğini belirten Tek, Karadeniz kıyılarında rip akıntısı riskinin tekrar artabileceğini söyledi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Şanlıurfa başta olmak üzere bölge genelinde sıcaklıkların 39-40 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, gece sıcaklıklarının da yüksek kalacağı ifade edildi.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAKLAR DEVAM EDECEK

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yağışların etkili olması bekleniyor.

Erzurum'da bugün, yarın ve çarşamba günü sağanakların görüleceğini belirten Tek, çarşambanın ardından yağışların sona ereceğini ifade etti. Kentte gece sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece seviyesinde seyretmesi bekleniyor.