Mütevelli heyetinde Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), parti içerisinde uzun yıllardır 'Derin CHP' olarak adlandırılıyor. Vakıf, resmi teftiş raporlarına konu olan şüpheli para trafiğinin yanı sıra diğer vahim iddialarla da gündemde. Bu iddiaların başındaki isimler arasında, TÜLOV'da yönetici asistanıyken hızlı bir yükselişi yaşayan Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan yer alıyor.

Özgür Özel ve Tansu Özcan. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

Tansu Özcan'ın 2020'de İzmir TÜLOV'da yönetici asistanı iken ardından vakıf müdürlüğüne terfi ettiği öğrenildi.

2022'de Bodrum Belediyesi kadrosunda maaşlı personelken TÜLOV'daki görevi için İzmir'e gittiği, aylarca işe gitmeden Bodrum Belediyesi'nden maaş aldığı bildirildi.

Özcan'ın İzmir'de geçirdiği bu 2 yıllık süreçte kira, araç yakıt ve telefon giderleri gibi birçok harcamasının da bizzat belediye tarafından karşılandığı öne sürüldü.TÜLOV'la güçlü bağları olan CHP'li Ahmet Aras'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle Özcan'ın kariyer yürüyüşü daha hızlandı. Aras'ın ilk iş olarak Özcan'ı başkan danışmanlığına atadığı öğrenildi.

Yine 2024'te Özcan'ın istisnai memur kadrosuna alındığı ve büyükşehir belediyesine özel kalem olduğu bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Planlama Ajansı (MUPA) kuruldu ve başkanlığına da Tansu Özcan getirildi.