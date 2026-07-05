Huzurevine yerleşmişti... Oyuncu Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta çınarı, "Lüküs Hayat"ın unutulmaz ismi Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran kızı Zeynep Göktay Dilbaz, "Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı." ifadelerini kullandı.
80 yaşındaki usta sanatçı Zihni Göktay yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."
ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU: HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ
Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, ardından evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti.
Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleştiğini belirten Göktay, çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı aldığını ve çok mutlu olduğunu "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıklamıştı.
Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçının İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
Sanatçı Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Kariyerinin başlangıcı: Profesyonel oyunculuk hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı ve 1973 yılına kadar burada çalıştı.
Şehir tiyatroları yılları: 1973 yılından itibaren çatısı altına girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yıl boyunca görev aldı ve tam 72 oyunda rol üstlendi.
Radyo ve seslendirme: 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde hem yönetmen hem oyuncu olarak çok sayıda esere hayat verdi. Kendi sessiz çekilen filmleri başta olmak üzere birçok sinema yapıtında seslendirme sanatçılığı yaptı.
Efsaneleşen rolü: Tiyatro sahnesinde yıllarca kapalı gişe oynayan "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla hafızalara kazınan sanatçı, Türk tiyatrosundaki geleneksel tuluat türünün son temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.