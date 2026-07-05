Huzurevine yerleşmişti... Oyuncu Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti

80 yaşındaki usta sanatçı Zihni Göktay yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU



Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."