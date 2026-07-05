Trabzonspor transferde durmuyor! Gianluca Prestianni de bitecek
Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Oleksandr Zubkov ve Kazeem Olaigbe ile yollarını ayıran bordo-mavililer, kanat hattı için Benfica’nın genç yıldızı Gianluca Prestianni’ye yöneldi. Portekiz temsilcisiyle anlaşma noktasına gelindi. 20 yaşındaki futbolcu ise imza için dünden razı. İşte detaylar...
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Oleksandr Zubkov ve Kazeem Olaigbe ile yollarını ayıran bordo-mavililer, kanat hattı için Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'yi gündemine aldı.
TRABZONSPOR'DA PRESTIANNI HAREKATI
Trendyol Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, yeni sezon kadrosu için çalışmalarını erkenden başlattı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavililer, kanat rotasyonunu güçlendirmek için rotasını Portekiz'e çevirdi.
Oleksandr Zubkov ve Kazeem Olaigbe ile yolların ayrılmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni için operasyon başlattı. Bordo-mavili yönetim, 20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunu yeni sezon projesinin önemli parçalarından biri olarak görüyor.
HEDEFTE BENFICA'NIN 20 MİLYON EUROLUK YILDIZI VAR
Trabzonspor, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirme planı doğrultusunda Prestianni transferinde önemli mesafe aldı. Oyuncu tarafıyla yapılan ilk temaslarda olumlu geri dönüş alan bordo-mavililer, süreci Benfica ile yürütülen görüşmelere taşıdı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Gianluca Prestianni'nin Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Portekiz ekibinin genç oyuncu için yüksek bonservis beklentisi, Trabzonspor'un ödeme planı üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.
CABRAL TRANSFERDE KOZ OLDU
Trabzonspor'un Gianluca Prestianni dosyasındaki en önemli avantajlarından biri Sidny Lopes Cabral oldu. Yeşil Burun Adaları'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cabral, eski takım arkadaşı Prestianni için olumlu referans verdi.
Bordo-mavililer, Cabral'ın bu süreçteki etkisini transfer görüşmelerinde önemli bir koz olarak kullanıyor. Trabzonspor, Benfica'dan Cabral transferinde kurduğu bağlantıyı Prestianni hamlesinde de değerlendirmek istiyor.
BENFICA'NIN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Transferin önündeki en büyük başlık Benfica'nın bonservis beklentisi. Portekiz ekibi, Gianluca Prestianni için 20 milyon euro seviyesinde bir bedel talep ediyor. Trabzonspor ise bu rakamı kendi mali planlamasına uygun hale getirmek için ödeme modeli üzerinde çalışıyor.
Bordo-mavili yönetim, Cabral transferinde Benfica ile 7 milyon euro karşılığında 3 taksit üzerinden anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor, Prestianni transferinde de benzer bir taksit formülünü devreye sokarak mali yükü zamana yaymayı planlıyor.
İLK GÖRÜŞMEDE OLUMLU TABLO
Trabzonspor, Gianluca Prestianni'yi kadrosuna katma kararı aldıktan sonra ilk olarak oyuncunun menajeriyle temas kurdu. 20 yaşındaki futbolcunun Türkiye ihtimaline olumlu yaklaşması üzerine Benfica ile görüşmeler başladı.
Transferde ödeme planının netleşmesi bekleniyor. Bordo-mavililer, Benfica ile mali şartları uygun seviyeye çekerek Prestianni dosyasında imza aşamasına gelmeyi hedefliyor. Arjantinli oyuncunun yıllık 650 bin euro seviyesinde bulunan maaşının da yeni sözleşmede artırılması planlanıyor.
GIANLUCA PRESTIANNI KİMDİR?
Gianluca Prestianni Gross, 31 Ocak 2006'da Arjantin'in Ciudadela kentinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki futbolcu, Benfica forması giyiyor. Ana mevkisi sağ kanat olan Prestianni, sol kanat ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
1.66 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, Arjantin U20 Milli Takımı'nda da forma giydi. Transfermarkt verilerine göre genç oyuncunun Arjantin U20 kariyerinde 6 maç bulunuyor. Benfica ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi devam eden Prestianni'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerine Arjantin temsilcisi Velez Sarsfield'da başlayan Prestianni, Ocak 2024'te Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibinde gelişim sürecini sürdüren genç kanat oyuncusu, teknik kapasitesi, dar alandaki çevikliği ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Gianluca Prestianni, 2025-2026 sezonunda Benfica formasıyla Liga Portugal'da 29 maçta görev aldı. Bu süreçte 3 gol ve 5 asistlik katkı veren Arjantinli kanat oyuncusu, hücum rotasyonunda düzenli süre bulan isimlerden biri oldu.
Transfermarkt'ın Benfica kulüp profilinde asist listesinde 6 asistle yer alan Prestianni, 2025-2026 sezonunda özellikle sağ kanattaki üretkenliğiyle öne çıktı. Trabzonspor'un bu transferdeki planı, genç oyuncunun gelişim potansiyelini uzun vadeli kadro yapılanmasına dahil etmek üzerine kuruldu.
TAKSİTLİ FORMÜL MASADA
Trabzonspor, Prestianni transferinde Benfica'nın bonservis beklentisini düşürmekten çok ödeme planını kendi mali yapısına uygun hale getirmeye çalışıyor. Bordo-mavililer, Cabral transferinde kullanılan taksit modelini bu dosyada da uygulamak istiyor.
Yönetim, kamp dönemi başlamadan kanat transferinde somut adım atmayı hedefliyor. Prestianni'nin Türkiye ihtimaline olumlu yaklaşması ve Cabral referansı, bordo-mavililerin bu transferde elini güçlendiren başlıklar arasında yer alıyor.