Trabzonspor transferde durmuyor! Gianluca Prestianni de bitecek

Bordo-mavililer, Cabral'ın bu süreçteki etkisini transfer görüşmelerinde önemli bir koz olarak kullanıyor. Trabzonspor, Benfica'dan Cabral transferinde kurduğu bağlantıyı Prestianni hamlesinde de değerlendirmek istiyor.

Trabzonspor'un Gianluca Prestianni dosyasındaki en önemli avantajlarından biri Sidny Lopes Cabral oldu. Yeşil Burun Adaları'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cabral, eski takım arkadaşı Prestianni için olumlu referans verdi.

Gianluca Prestianni Şampiyonlar Ligi deneyimi olan bir futbolcu

Gianluca Prestianni'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro

BENFICA'NIN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Transferin önündeki en büyük başlık Benfica'nın bonservis beklentisi. Portekiz ekibi, Gianluca Prestianni için 20 milyon euro seviyesinde bir bedel talep ediyor. Trabzonspor ise bu rakamı kendi mali planlamasına uygun hale getirmek için ödeme modeli üzerinde çalışıyor.

Bordo-mavili yönetim, Cabral transferinde Benfica ile 7 milyon euro karşılığında 3 taksit üzerinden anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor, Prestianni transferinde de benzer bir taksit formülünü devreye sokarak mali yükü zamana yaymayı planlıyor.