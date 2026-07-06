Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Greenwood sonrası sıra onda

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriqi ve Nathan Aké hamlelerinin ardından gözünü hücum hattına çeviren sarı-lacivertliler, hem Avrupa'da ses getirecek bir yıldız hem de yerli rotasyonunu güçlendirecek bir isim için girişimlerini sürdürüyor.

Yönetim, bir yandan Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferini sonuçlandırmaya yaklaşırken, diğer yandan Başakşehir'in milli golcüsü Bertuğ Yıldırım için de ilk resmi temaslarını gerçekleştirdi.