Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Greenwood sonrası sıra onda
UEFA Şampiyonlar Ligi öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde önemli aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, yerli forvet rotasyonu için de Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım'ın şartlarını sordu. Genç oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgileniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriqi ve Nathan Aké hamlelerinin ardından gözünü hücum hattına çeviren sarı-lacivertliler, hem Avrupa'da ses getirecek bir yıldız hem de yerli rotasyonunu güçlendirecek bir isim için girişimlerini sürdürüyor.
Yönetim, bir yandan Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferini sonuçlandırmaya yaklaşırken, diğer yandan Başakşehir'in milli golcüsü Bertuğ Yıldırım için de ilk resmi temaslarını gerçekleştirdi.
MASON GREENWOOD'DA FENERBAHÇE AVANTAJI
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Mason Greenwood için uzun süredir Marsilya ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin pazarlıklarda önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
İngiliz futbolcuya Roma ve Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtilirken, Marsilya'ya yapılan en yüksek bonservis teklifinin sarı-lacivertli ekipten geldiği ifade edildi. Bu durumun transfer yarışında Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği kaydedildi.
Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve tarafların anlaşmaya her geçen gün daha da yaklaştığı belirtilirken, Başkan Aziz Yıldırım'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde kadronun büyük bölümünün tamamlanmasını istediği öğrenildi.
Sağ kanatta görev yapan Greenwood'un santrfor ve forvet arkasında da forma giyebilmesi, transferi teknik heyet açısından öncelikli hale getiriyor.
BERTUĞ İÇİN TAKAS PLANI MASADA
Fenerbahçe'nin yerli oyuncu rotasyonu için gündemine aldığı isimlerden biri de Başakşehir'in forveti Bertuğ Yıldırım oldu.
Sarı-lacivertli yönetimin, 22 yaşındaki golcünün transfer şartlarını Başakşehir'den sorduğu ve önümüzdeki günlerde takas formülünü de içeren resmi bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Bertuğ Yıldırım'a yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği belirtilirken, genç golcü için iki ezeli rakibin transfer yarışına girmesi bekleniyor.
Geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Bertuğ, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe yönetimi, yeni transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla da yollarını ayırarak hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de yeni hamleler için mali kaynak oluşturmayı planlıyor.