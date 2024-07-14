İspanya basınına göre Fenerbahçe Portekizli yıldız Joao Felix’e kanca attı

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan ancak henüz taraftarların beklediği transferleri bitiremeyen Fenerbahçe'de gündem çok sıcak... İspanyol basınında dün Sarı-Lacivertliler ile ilgili ortaya atılan iddia taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

SIMEONE ONU İSTEMİYOR

Ülkenin e önemli yayın organlarından biri olan El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid formasını giyen Joao Felix'le ilgileniyor. Atletico'nun teknik direktör Diego Simeone'nun planlamada düşünmediği Portekizli forvete kulüp aradığını yazan gazete, "Felix geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Barcelona'ya dönmek istiyor. Ama sorun şu ki, Barça onu transfer edemiyor ve başka öncelikleri var. Şu anda Felix'in önünde iki seçenek duruyor. Bunlardan biri, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si. Diğeri 1.5 yıl önce onunla sözleşme imzalamaya çalışan ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Aston Villa" yorumunu yaptı.

KÖRFEZ'DEN İLGİ VAR AMA...

Felix'e Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ancak 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa dışına çıkmak istemediği de belirtildi. 2019 yılında tam 127 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e giderek rekor kıran Joao Felix bir türlü beklenen performasa imzasını atamadı.

TARİHİN EN PAHALI 5. TRANSFERİ

Joao Felix için 2019 yılında Atletico Madrid tarafından ödenen 127 milyon Euro'luk bonservis o dönem tarihin en pahalı transferi olmuştu. Portekizli yıldız şu anda da Neymar, Mbappe, Coutinho ve Dembele'nin ardından tarihin en pahalı transferleri arasında 5. basamakta yer alıyor