Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Ekim 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Ekonomideki temel borçlanma maliyetini belirleyen kurul, yeni faiz kararını aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak. Enflasyon, döviz piyasaları ve finansal göstergeler açısından büyük önem taşıyan bu kararın, piyasaların önümüzdeki dönemdeki yönü üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

KARAR MASASINDA ENFLASYON VE İÇ TALEP DENGESİ Yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gidip gitmeyeceğini ya da mevcut oranı koruyup korumayacağını yakından takip ediyor. Kurulun alacağı kararda enflasyonun güncel seyri, iç talep, genel ekonomik faaliyetler ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici rol oynayacak. Piyasalarda da yeni kararın ekonomiye yansımalarına dair beklentiler bu göstergeler etrafında şekilleniyor.