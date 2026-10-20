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Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım: Yeni faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak?

TCMB Ekim 2026 faiz kararı için geri sayım başladı. Eylül ayında yüzde 37 seviyesinde korunan politika faizinde bu ay Merkez Bankası yeni kararında fiyat istikrarına yönelik riskleri ve ekonomik faaliyeti masaya yatıracak. TCMB'nin ekim ayı toplantı tarihi ve saatiyle birlikte 2027 yılına uzanan yeni toplantı takvimi de netleşti.

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Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım: Yeni faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Ekim 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek.

Ekonomideki temel borçlanma maliyetini belirleyen kurul, yeni faiz kararını aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak. Enflasyon, döviz piyasaları ve finansal göstergeler açısından büyük önem taşıyan bu kararın, piyasaların önümüzdeki dönemdeki yönü üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım: Yeni faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak?-2

KARAR MASASINDA ENFLASYON VE İÇ TALEP DENGESİ

Yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gidip gitmeyeceğini ya da mevcut oranı koruyup korumayacağını yakından takip ediyor. Kurulun alacağı kararda enflasyonun güncel seyri, iç talep, genel ekonomik faaliyetler ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici rol oynayacak. Piyasalarda da yeni kararın ekonomiye yansımalarına dair beklentiler bu göstergeler etrafında şekilleniyor.

Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım: Yeni faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak?-3

EYLÜL AYINDAKİ SON TOPLANTIDA FAİZ ORANLARI SABİT KALMIŞTI

Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği bir önceki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı almıştı. Bankaların birbirleriyle ve Merkez Bankası ile yaptığı günlük işlemlerde uygulanan gecelik faiz oranları ile temel politika faizi eylül ayında şu seviyelerde sabit tutulmuştu:

  • Politika faizi: Yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.
  • Gecelik vadede borç verme faiz oranı: Yüzde 40 seviyesinde korundu.
  • Gecelik vadede borçlanma faiz oranı: Yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutuldu.

Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım: Yeni faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak?-4

2026 VE 2027 YILLARINDAKİ SIRADAKİ TOPLANTI TAKVİMİ

Ekim ayı kararının ardından Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında ve 2027'nin ilk yarısında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri de netleşti.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ
  • 10 Aralık 2026 Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacak.
  • 21 Ocak 2027 Yeni yılın ilk faiz kararı toplantısı gerçekleştirilecek.
  • 18 Mart 2027 Yılın ikinci toplantısı için kurul bir araya gelecek.
  • 22 Nisan 2027 Bahar döneminin ikinci faiz kararı belirlenecek.
  • 10 Haziran 2027 Yılın ilk yarısındaki son toplantı düzenlenecek.
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