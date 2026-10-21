Fransa'daki kaosun arkasında İsrail ve Mossad izi! Netanyahu Macron'u tehdit etti
Fransa hayat pahalılığına karşı başlayan kitlesel eylemlerin ardından savaş alanına dönerken sosyal medyada şiddet olayların fitilini İsrail'in ateşlediğine ilişkin iddialar dolaşıyor. Antisemitizm Araştırma Merkezi, paylaşımların Yahudi nefretini körüklediğini iddia ederken Binyamin Netanyahu'nun ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u açıkça tehdit ettiği röportaj gündem oldu. İsrailli bakanlar Fransa'da yaşananlarla dalga geçerken sosyal medya ise "Mossad şu anda Fransa'yı yakıyor" paylaşımlarıyla yankılanıyor.
Fransa'da öğrenciler ve sarı yeleklilerin hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı ülke genelinde düzenlediği eylemler sokakları karıştırdı. Çok sayıda polis, jandarma ve itfaiyecinin yaralandığı, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı şiddet olaylarında belediye binaları, turizm ofisleri, iş yerleri hasar gördü. Peki Fransa'yı karıştıran olayların fitilini kim ateşledi?
İSRAİL BASININDA SÖZDE ANTİSEMİTİZM PANİĞİ
İsrail basını, Antisemitizm Araştırma Merkezi (ARC) tarafından yayımlanan raporda Fransa'daki ayaklanmalar nedeniyle Yahudiler ve İsrail'in suçlandığı bin 300'den fazla paylaşımın sosyal medyada dolaşıma girdiği belirtildi.
SOSYAL MEDYA "FRANSA'DAKİ OLAYLARIN ARKASINDA İSRAİL VAR" DİYOR
Söz konusu araştırma, paylaşımların, komplo teorilerinin yanı sıra Yahudiler yönelik fiziksel şiddet, sürgün ve soykırım çağrılarını içerdiğini iddia etti. Antisemitizm Araştırma Merkezi Fransa'da patlak veren eylemlerden de siyonist ajitasyona çevirmeye çalışırken paylaşımların asıl kaynağı ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan başkası değil.Fransa'daki kaosun arkasında İsrail ve Mossad izi
NETANYAHU RESMEN TEHDİT ETTİ
Netanyahu iki gün önce Channel 14'e verdiği röportajda açıkça Fransa'yı tehdit etmişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Macron ile telefon görüşmelerini anlatan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
"7 Ekim'de Emmanuel Macron beni aradı ve derhal bir ateşkes sağlanması, konunun diplomasiyle çözülmesi gerektiğini söyledi. Ben de ona 'Hayır Emmanuel, bu diploması yoluyla çözülmeyecek. Bunlar canavar, bunlar neo-Nazi' dedim. Hamas'ın DEAŞ gibi, hatta bazı açılardan DEAŞ'tan da beter olduğunu söyledim. Ve ona ekledim: 'Eğer biz Hamas'ı burada durdurmazsak, onları Paris sokaklarında göreceksiniz.'"
Macron'dan BM kürsüsünde Filistin'e destek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası sistemi ve Gazze'deki insani dramı sert sözlerle eleştirdi. Güçlü aktörlerin küresel düzeni zayıflattığını savunan Macron, Gazze konusunda somut adım atılmamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi. İsrail-Filistin denkleminde barış için eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizen Macron, "Bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır?" ifadeleriyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.
"MOSSAD ŞU ANDA FRANSA'YI YAKIYOR"
İsrail basını ise yana yakıla antisemitik komplo teorilerinin Fransa'daki ayaklanmalar konusunda İsrail ve Mossad'ı suçladığını yazıyor.
Antisemitizm Araştırma Merkezi'nin bulgularına göre, nüfuzlu sosyal medya hesapları "Mossad şu anda Fransa'yı yakıyor" iddialarını yaydı ve yaşanan huzursuzluğu "Yahudi elitleri tarafından organize edilen bir iç savaş" olarak tanımladı.
Raporda ayrıca İspanya'ya bağlı Septe'deki göç krizi be Ben Gurion Havalimanı'na gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığına dair asılsız ihbarın İsrail ile ilişkilendirilmesinin de benzer örnekler olduğu iddia edildi.
Temmuz ayında Fas'tan İspanya'ya yönelik göçmen akışı arkasında İsrail'in olduğuna yönelik şüpheleri ortaya çıkarmıştı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'e ders verme fırsatını hiç kaçırmayan İspanya, göç politikasına ilişkin krizin ardından Sebte'de (Ceuta) olağanüstü hâl ilan etti. Belki de bize ders vermeye devam etmeden önce, Afrika'da hâlâ sömürge kalıntısı enklavlar bulundurmasının nedenini dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Danon'ın paylaşımına İspanya Hükümeti Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Óscar Puente'den "Evet, her şey epey netleşmeye başladı." cevabı gelmişti.
BEN GVIR DALGA GEÇTİ
Antisemitizm Araştırma Merkezi, söz konusu paylaşımların ve Fransa'daki kaosun arkasında İsrail'in olduğuna yönelik iddiaların Yahudi nefretini körüklediğin söyleyedursun İsrailli yetkililer ise yaşananlarla resmen dalga geçiyor.Ben-Gvir’in yapay zekâ videosunda dikkat çeken Paris detayı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabından yapay zekayla oluşturulan bir video paylaştı. Videoda kendisini lambadan çıkan cin olarak tasvir eden Ben Gvir, Filistinli bir adama dileğini soruyor ve onu Paris'e gönderiyor. Ben Gvir bir diğer paylaşımında ise "Fransa sokaklarında olanlardan çok memnun olduğunuzdan eminim. İstediğinizi elde ettiniz: bir Filistin devleti!" ifadelerini kullandı.
TRUMP HEM "UYARDIM" DEDİ HEM DE DEVRİM DİYE NİTELEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, ise Fransa'da yaşananların eğitimle değil, "göçmenlerle" ilgili olduğunu savunarak, "Fransa'da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." ifadelerini kullandı.
Olayları yakından takip ettiklerini belirten ve sorunun kaynağında "göçmenlerin" olduğunu savunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce birçok kez "uyardığını" söyledi.
"Fransa'daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu." diyen Trump, birçok ülkeden Fransa'ya ve Avrupa'ya düzensiz göçmenlerin yoğun şekilde geldiğini ifade etti.
Ülkedeki olayların "ayaklanma" olarak tanımlanmasını yetersiz bulduğunu belirten Trump, "Fransa'da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." yorumunu yaptı.
Avrupa'daki göçmenlerin bulundukları ülkelerden "çıkarılması" gerektiğini de savunan Trump, aksi durumda "Avrupa Birliği diye bir şeyin kalmayacağını" ileri sürdü.