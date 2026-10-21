İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabından yapay zekayla oluşturulan bir video paylaştı. Videoda kendisini lambadan çıkan cin olarak tasvir eden Ben Gvir, Filistinli bir adama dileğini soruyor ve onu Paris'e gönderiyor. Ben Gvir bir diğer paylaşımında ise "Fransa sokaklarında olanlardan çok memnun olduğunuzdan eminim. İstediğinizi elde ettiniz: bir Filistin devleti!" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Fas'tan İspanya'ya yönelik göçmen akışı arkasında İsrail'in olduğuna yönelik şüpheleri ortaya çıkarmıştı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'e ders verme fırsatını hiç kaçırmayan İspanya, göç politikasına ilişkin krizin ardından Sebte'de (Ceuta) olağanüstü hâl ilan etti. Belki de bize ders vermeye devam etmeden önce, Afrika'da hâlâ sömürge kalıntısı enklavlar bulundurmasının nedenini dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Danon'ın paylaşımına İspanya Hükümeti Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Óscar Puente'den "Evet, her şey epey netleşmeye başladı." cevabı gelmişti.

Raporda ayrıca İspanya'ya bağlı Septe'deki göç krizi be Ben Gurion Havalimanı'na gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığına dair asılsız ihbarın İsrail ile ilişkilendirilmesinin de benzer örnekler olduğu iddia edildi.

Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP HEM "UYARDIM" DEDİ HEM DE DEVRİM DİYE NİTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ise Fransa'da yaşananların eğitimle değil, "göçmenlerle" ilgili olduğunu savunarak, "Fransa'da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." ifadelerini kullandı.

Olayları yakından takip ettiklerini belirten ve sorunun kaynağında "göçmenlerin" olduğunu savunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce birçok kez "uyardığını" söyledi.

"Fransa'daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu." diyen Trump, birçok ülkeden Fransa'ya ve Avrupa'ya düzensiz göçmenlerin yoğun şekilde geldiğini ifade etti.

Ülkedeki olayların "ayaklanma" olarak tanımlanmasını yetersiz bulduğunu belirten Trump, "Fransa'da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." yorumunu yaptı.

Avrupa'daki göçmenlerin bulundukları ülkelerden "çıkarılması" gerektiğini de savunan Trump, aksi durumda "Avrupa Birliği diye bir şeyin kalmayacağını" ileri sürdü.

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