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Kuriş firarisi Faruk Gaye Van'daki yurtta saklandı! Teknik takiple kıskıvrak yakalandı

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, örgütün Doğu Afrika Bölge sorumlusu Faruk Gaye'nin Van'a kaçtığı ve bir yurtta saklandığı belirlendi. Teknik takiple yeri belirlenen Gaye, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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Kuriş firarisi Faruk Gaye Van'daki yurtta saklandı! Teknik takiple kıskıvrak yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında aranan Faruk Gaye'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

VAN'DAKİ YURTTA SAKLANDI

Örgütün eski Balkanlar sorumlusu olduğu, son olarak ise Doğu Afrika bölge sorumluluğunu üstlendiği belirtilen Gaye'nin, İstanbul'dan Van'a kaçtığı ve burada bir yurtta saklandığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda Faruk Gaye'nin bulunduğu yer tespit edildi. Şüphelinin saklandığı yurtta yakalanması için harekete geçildi.

Firari Faruk Gaye’nin saklandığı yurttan kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Firari Faruk Gaye’nin saklandığı yurttan kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YURT GÖREVLİLERİ KAÇMASINA YARDIM ETTİ

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre yurt görevlileri, kolluk kuvvetlerinin yakalama işlemini engelledi ve Faruk Gaye'nin kaçmasına imkan sağladı. Şüphelinin yurttan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yurtların firari yöneticiler için nasıl birer "güvenli liman" ve kalkan olarak kullanıldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Olayın ardından çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, gün içerisinde gerçekleştirdikleri araştırma ve takip sonucunda Faruk Gaye'yi yakaladı. Şüphelinin kaçmasına imkan sağladıkları ve görevli memura mukavemet ettikleri belirtilen yurt görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

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