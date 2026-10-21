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5 ay sonra yeri değiştirilen ceset, sahte imza, boş mezar... Müge Anlı'da Elife Doğrul olayı: “Amcam annemin katili!”

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 21 Ekim 2026 tarihli yayınında, 2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli şekilde kaybolan Elife Doğrul dosyası ele alındı. Annesi kaybolduğunda 6 yaşında olan Hülya Yıldız'ın amcası Metin Musacalı hakkındaki cinayet suçlamaları ve canlı yayında dile getirilen şok iddialar stüdyoda gerilimi tırmandırdı.

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23 Yıllık Esrar: Elife Doğrul’un Akıbeti Müge Anlı’da Araştırılıyor

2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve o dönem 24 yaşında olan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, yıllar sonra Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Annesi kaybolduğunda henüz 6 yaşında olan Hülya Yıldız, eşi Mehmet Yıldız ile birlikte stüdyoya gelerek 23 yıllık acının aydınlatılmasını istedi.

Amcanın Arabasına Bindi, Bir Daha Görülmedi

"AMCAM ARABAYA ALDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI"

Olayın geçmişine ilişkin detayları paylaşan Hülya Yıldız, annesi ile babasının boşandıktan sonra annesinin Mersin Silifke'ye ailesinin yanına döndüğünü ancak belirli aralıklarla Söke'ye gelip kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Metin Musacalı Tarafından Götürülen Elife’den Haber Yok

İddiaya göre, son ziyaretinde Mersin'e döneceğini söyleyen Elife Doğrul, eski eşinin abisi olan amcası Metin Musacalı tarafından arabaya bindirilerek götürüldü. O günden sonra genç kadından bir daha haber alınamadı.

Amcadan Çelişkili İfadeler: Elife Doğrul Nerede İndirildi?

Hülya Yıldız, amcası Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'un nereye bırakıldığı konusunda çevreye çelişkili ifadeler verdiğini, kimine Aydın otogarına bıraktığını, kimine ise Germencik'e bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yol üzerinde indirdiğini söylediğini belirtti.

Cinayet İddiası: Hülya Yıldız’dan Şok Sözler

AİLE İÇİNDE CİNAYET İDDİASI

Yıllardır aile içerisinde amca Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'u öldürdüğünün konuşulduğunu öne süren Hülya Yıldız, geçen sene amcasıyla yaşadığı bir tartışmayı şu sözlerle aktardı:

"Geçen sene babam ve amcam arasında bir tartışma çıktı. Ben de kavga arasında 'Sen benim annemin katilisin' dedim. Yüzüme tükürdü ve sonra büyük amcamın yanına gitti, 'Hülya her şeyi biliyor, sessiz kal' dedi."

Boş Mezar Gizemi: Elife Doğrul’un Cesedi Taşındı mı?
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BOŞ MEZAR SIRRI

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Söke'de bulunan boş bir mezar oldu. Elife Doğrul'un kaybolmasının ardından Söke ovasında bulunan ve içi boş olan bir mezarın polisin dikkatini çektiğini belirten Hülya, bu mezara birinin gömülüp daha sonra cesedin başka bir yere taşınmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti.

Amca Musacalı’nın İlişkileri ve Çelişkili Durumlar

"HAYATTA GİBİ" GÖSTERME ÇABALARI

Canlı yayında amca Metin Musacalı'nın etrafındaki ilişkiler ağı ve olaylar zinciri de derinleşti. Hülya Yıldız, o dönem amcasının evde iki eşi olduğunu ve bunun dışında İlknur adında bir sevgilisi olduğunu belirtti.

Elife Doğrul’un Hayatta Olduğuna Dair Yanıltıcı İddialar

Elife Doğrul'un kaybından sonra hayatta olduğuna dair izlenimler yaratılmaya çalışıldığı da iddia edildi. Metin Musacalı'nın sevgilisi İlknur, vasıtasıyla babasının arattırılarak "Elife İstanbul'da, Elife İzmir'de" şeklinde yanıltıcı telefonlar aldıklarını dile getiren Hülya Yıldız, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini vurguladı.

Dede Baskısı: Senet İddiaları ve Tehditler

DEDE BASKISI VE "SENET" İDDİASI

Programda dikkat çeken bir diğer çarpıcı detay ise merhum dedenin rolü oldu. Hülya Yıldız, babasının polise gidip gerçekleri söylememesi için dedesinin devreye girdiğini iddia etti. İddiaya göre dede, genç yaşlarda babasına imzalattığı senetleri öne sürerek "Elif'in yaşadığına ve seni aradığına dair yalan ifade vereceksin, aksi takdirde bu senetleri ortaya çıkarırım" diyerek babasına baskı yaptı ve tehdit etti. Hülya Yıldız'ın babasının ise tüm bu baskılara rağmen yalan ifade vermeyi reddettiği belirtildi.

2005 Seçimlerinde Elife Doğrul Adına Oy Kullanıldı mı?

SORU İŞARETLERİYLE DOLU 2005 DETAYI: "ÖLDÜRÜLEN KADIN OY MU KULLANDI?"

Hülya Yıldız'ın aktardığı 2005 yılına ait detaylar da stüdyodakileri şaşkına çevirdi. 2003 yılında kaybolan ve uzun süre kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul adına, 2005 yılındaki muhtarlık seçimlerinde oy kullandırıldığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’dan İmza Skandalına Tepki: Ciddi Suçlamalar

Hülya Yıldız, mahkemeye intikal eden süreçte 2005 yılında annesinin adına imza atılarak oy kullanıldığının tespit edildiğini, bunun muhtemelen köydeki muhtar veya ilgili kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti. Müge Anlı ise bu durumun çok ciddi bir suç olduğunu vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Canlı Yayında Büyük Gerilim: Amca Metin Musacalı Hattaydı

AMCA CANLI YAYINDA!

Programın ilerleyen dakikalarında Elife Doğrul'un kaybından sorumlu tutulan amca Metin Musacalı canlı yayına telefonla bağlandı. Hülya Yıldız ile amcası arasında canlı yayında büyük bir gerilim ve sert tartışmalar yaşandı.

Metin Musacalı: ’Benim Yüzümden Değil’ Suçlamalarına Yanıt Verdi

Hülya Yıldız'ın "Annemi nereye götürdün, sen katilsin" şeklindeki doğrudan suçlamaları karşısında Metin Musacalı, suçlamaları reddederek yeğeninin babasının gazına geldiğini savundu.

Müge Anlı’dan Kritik Soru: Neden Arabayla Götürüldü?

Müge Anlı'nın, Elife Doğrul'un o dönem otobüs veya dolmuş yerine neden amcası tarafından arabaya bindirilip götürüldüğünü sorması üzerine Metin Musacalı, ailenin bir büyüğü olarak onu sağ salim bıraktığını iddia etti.

Eski Sevgili İlknur’un Yanıltıcı Telefonları Gündemde

ESKİ SEVGİLİ VE YANILTICI TELEFONLAR GÜNDEMDE

Yayın sırasında Müge Anlı, Metin Musacalı'ya eski sevgilisi İlknur'un o dönem Elife Doğrul'un babası Talip'i arayarak "Elif'i İstanbul'da, İzmir'de gördüm" şeklinde yanıltıcı bilgiler verip vermediğini sordu. Metin Musacalı ise bu durumla bir ilgisi olmadığını, bu sorunun İlknur'a sorulması gerektiğini söyledi.

Çarpıcı İtiraf: ’Eşimi Metin Öldürdü’ İddiası

ÇARPICI İTİRAF İDDİASI: "EŞİMİ METİN ÖLDÜRDÜ, MUHAMMED İLE GÖMDÜLER!"

Amca Metin Musacalı'nın ardından Hülya Yıldız'ın babası Talip Musacalı da canlı yayına bağlandı. Kayıp Elife Doğrul'un eski eşi Talip Musacalı, cinayeti ağabeyi Metin Musacalı'nın işlediğini meyhanede bir arkadaşından duyduğunu açıkladı.

Zeki İnce’nin Şok İtirafı: ’Elife’yi Metin Öldürdü’

Talip Musacalı, Zeki İnce isimli bir arkadaşının meyhanede kendisine ağlayarak "Metin senin karını öldürdü, Elif'i öldürmüş" dediğini, Zeki'nin de bu bilgiyi o dönem yanlarında çalışan Muhammed Baycu'dan öğrendiğini belirtti.

Cinayet Gecesi ve Mezarlıkta Ceset Değişikliği İddiası

CİNAYET GECESİ VE MEZARIN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İDDİASI

Talip Musacalı'nın aktardığına göre; Muhammed ile Metin Musacalı arasında yaşanan bir sürtüşme sonrasında olaylar aydınlandı. İddiaya göre Metin Musacalı, Elife Doğrul'u öldürdükten sonra Muhammed'in de yardımıyla cesedi gömdü

Metin Musacalı’nın Cesedi Taşıdığı İddiası: Sırlar Ortaya Çıkıyor

. Ancak ilerleyen süreçte aralarında para meselesi ve kavgalar çıkınca, Muhammed'in bu sırrı ifşa etmekle tehdit etmesi üzerine Metin Musacalı'nın 5 ay sonra cesedin yerini değiştirerek başka bir noktaya taşıdığı öne sürüldü.

Talip Musacalı’ya Yalan İfade Baskısı ve Senet Tehditleri

Öte yandan Talip Musacalı, merhum babasının kendisini arayarak "Elif yaşıyor, seni aradı" şeklinde polise yalan ifade vermesi için baskı yaptığını, bunu kabul etmeyince de yıllar önce imzalatılan açık senetler üzerinden icra ve haciz tehditleriyle karşı karşıya kaldığını bir kez daha yineledi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Buse Sarı
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