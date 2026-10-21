DEDE BASKISI VE "SENET" İDDİASI

Programda dikkat çeken bir diğer çarpıcı detay ise merhum dedenin rolü oldu. Hülya Yıldız, babasının polise gidip gerçekleri söylememesi için dedesinin devreye girdiğini iddia etti. İddiaya göre dede, genç yaşlarda babasına imzalattığı senetleri öne sürerek "Elif'in yaşadığına ve seni aradığına dair yalan ifade vereceksin, aksi takdirde bu senetleri ortaya çıkarırım" diyerek babasına baskı yaptı ve tehdit etti. Hülya Yıldız'ın babasının ise tüm bu baskılara rağmen yalan ifade vermeyi reddettiği belirtildi.