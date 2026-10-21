5 ay sonra yeri değiştirilen ceset, sahte imza, boş mezar... Müge Anlı'da Elife Doğrul olayı: “Amcam annemin katili!”
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 21 Ekim 2026 tarihli yayınında, 2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli şekilde kaybolan Elife Doğrul dosyası ele alındı. Annesi kaybolduğunda 6 yaşında olan Hülya Yıldız'ın amcası Metin Musacalı hakkındaki cinayet suçlamaları ve canlı yayında dile getirilen şok iddialar stüdyoda gerilimi tırmandırdı.
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