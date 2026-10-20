Avrupa'daki eylemler sonrası Özgür Özel'den sokak çağrısı! Bahanesi Halk TV: Bunun adı şeytanla ortaklıktır
Avrupa'da yaşanan sokak olaylarının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye kayyum atanması bahanesiyle sokak çağrısı yaptı. Özel'in açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendiren gazeteci Melik Yiğitel, Gezi olaylarının ekonomik maliyetini hatırlatarak sert tepki gösterdi. Yiğitel, "Bu şeytanla çözüm ortaklığı yapmaktır. Böyle bir sokak ve kaos çağrısı yapmak ülkenin demokrasisine, geleceğine bir katkı değildir" ifadelerini kullandı.
Avrupa'da yaşanan sokak olaylarının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sokak çağrısı yaptı.
Özgür Özel’in eylem çağrısına sert çıkış: “Bunun adı acziyet!”
ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI
Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vatandaşları Cafer Mahiroğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan Halk TV önünde düzenlenecek eyleme davet etti.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın akşam saat 19'da Halk TV'nin önünde bütün Halk TV izleyicileriyle birlikte destek olmaya, mücadele yapmaya, Halk TV'nin hakkını halk için savunmaya gidiyoruz."
14 İLDE EYLEM İÇİN DAVET
Özel, çağrısını yalnızca Halk TV önündeki buluşmayla sınırlı tutmadı. Muhalefete destek veren basın meslek örgütlerinin 14 ilde düzenleyeceği yürüyüş, eylem ve basın toplantılarına da katılım istedi. Özel, "Ayrıca basın meslek örgütleri bu hafta sonu, pazartesi sansüre hayır, habere özgürlük diyerek cumartesi günü 14 ilde saat 14'te yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenliyorlar." dedi.
Özel, açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Bu eylemlere bütün Yeni Partilileri, bütün muhalefetin sesinin kısılmasına isyan eden bütün demokratları yarın akşam Halk TV'ye, cumartesi de 14 şehirdeki basın meslek örgütlerinin eylemlerine davet ediyorum."
MELİK YİĞİTEL'DEN ÖZEL'E SERT TEPKİ
Özel'in çağrısını A Haber canlı yayınında değerlendiren gazeteci Melik Yiğitel, Yeni Parti liderinin siyaset üretemediği için sokağı işaret ettiğini savundu.
Gezi olaylarının Türkiye'ye verdiği ekonomik zararı hatırlatan Yiğitel, sokak gösterileri üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdi.
Yiğitel, şu ifadeleri kullandı:
"Gezi sürecinde Türkiye'nin kaybettikleri ortadayken, ürettiği ekonomik maliyet ortadayken bundan ders çıkarmadan kendi kişisel kariyeriniz üzeriden böyle bir şey yapmanızın akılla, mantıkla izahı yoktur. Bu şeytanla çözüm ortaklığı yapmaktır. Böyle bir sokak ve kaos çağrısı yapmak ülkenin demokrasisine geleceğine bir katkı değildir, tam tersi şeytanla bir çözüm ortaklığına girişmeniz anlamına geliyor."
"SEÇİMDEN UMUDUNU KESENLER SOKAKLARI KARIŞTIRDI"
Türkiye'de sandıktan umudunu kesenlerin kaos siyasetine yöneldiğini öne süren Yiğitel, geçmişte yaşanan siyasi olayları hatırlattı. Yiğitel, "Seçimden umudunu kesenlerin ya sandığı tank paletleri arasına aldı ya da sokakları karıştırdı." dedi.