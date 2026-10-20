Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. (Foto: AA) Özel, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bu eylemlere bütün Yeni Partilileri, bütün muhalefetin sesinin kısılmasına isyan eden bütün demokratları yarın akşam Halk TV'ye, cumartesi de 14 şehirdeki basın meslek örgütlerinin eylemlerine davet ediyorum." MELİK YİĞİTEL'DEN ÖZEL'E SERT TEPKİ Özel'in çağrısını A Haber canlı yayınında değerlendiren gazeteci Melik Yiğitel, Yeni Parti liderinin siyaset üretemediği için sokağı işaret ettiğini savundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. (Foto: AA)



Gezi olaylarının Türkiye'ye verdiği ekonomik zararı hatırlatan Yiğitel, sokak gösterileri üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdi.



Yiğitel, şu ifadeleri kullandı:



"Gezi sürecinde Türkiye'nin kaybettikleri ortadayken, ürettiği ekonomik maliyet ortadayken bundan ders çıkarmadan kendi kişisel kariyeriniz üzeriden böyle bir şey yapmanızın akılla, mantıkla izahı yoktur. Bu şeytanla çözüm ortaklığı yapmaktır. Böyle bir sokak ve kaos çağrısı yapmak ülkenin demokrasisine geleceğine bir katkı değildir, tam tersi şeytanla bir çözüm ortaklığına girişmeniz anlamına geliyor."



"SEÇİMDEN UMUDUNU KESENLER SOKAKLARI KARIŞTIRDI"



Türkiye'de sandıktan umudunu kesenlerin kaos siyasetine yöneldiğini öne süren Yiğitel, geçmişte yaşanan siyasi olayları hatırlattı. Yiğitel, "Seçimden umudunu kesenlerin ya sandığı tank paletleri arasına aldı ya da sokakları karıştırdı." dedi.

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