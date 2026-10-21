Sarıgül'ü patlatan gizli tanık! Ters ilişki videosuna 200 bin dolara "montaj" raporu: Levent'teki gizli villada borsa manipülasyonu
Sarıgül soruşturmasında Türk siyasetini sarsacak bir gizli tanık ifadesi dosyaya girdi. YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün nikah şahitliğini yaptığı koruması Ö. ile çıkan ters ilişki videolarının gerçek olduğu öne sürüldü. Sarıgül'ün görüntülerin yayılması sonrası 200 bin dolara "montaj" raporu temin etmeye çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Sarıgül ailesinin arkasındaki gizli operasyon ağı da deşifre oldu. Gizli tanık, ailenin kara kutularını ve Levent'teki gizli villada yürütülen borsa manipülasyonlarını ifşa etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasına giren gizli tanık ifadesi, Sarıgül ailesinin arkasındaki gizli operasyon ağını deşifre etti.
Sarıgül'ün korumasıyla skandal görüntülere 200 bin dolar karşılığı "montaj" raporu temin edilme çabası ile Levent'teki gizli villada yürütülen borsa manipülasyonlarına kadar birçok detay yer aldı.
BOMBA KAYIT: SARIGÜL İMAMOĞLU'NA "ŞEREFSİZ" DEDİ
Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık suç duyurularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" sözleri adli dosyada yer almıştı.
KORUMA İLE TERS İLİŞKİ VİDEOSUNA 200 BİN DOLARLIK MONTAJ RAPORU ANLAŞMASI
SABAH'tan Halit Turan'ın haberine göre, Soruşturma, gizli tanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeyle genişledi.
Gizli tanığın en dikkat çekici iddialardan biri, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö. ile basına yansıyan skandal görüntülere ilişkin oldu. Nikah şahitliğini de yaptığı koruması Ö. ile çıkan videolarının gerçek görüntü olduğunu savunan gizli tanık, bu olay üzerine Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temasa geçildiğini anlattı.
Gizli tanık, görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi maksadıyla Uğur K. ile anlaşıldığı ve bu işlem karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin Dolar para istendiği öne sürdü.
LEVENT'TEKİ GİZLİ VİLLADA BORSA MANİPÜLASYONU VE NARKO-FUHUŞ AĞI
Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokak'taki tripleks villayı gizli buluşma mekanı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correiaile ile de Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü anlattı.
Villanın bir bölümünün piyasada "Otto Melih" olarak bilinen borsa çalışanına tahsis edildiği iddia edilirken, Emir Sarıgül'ün Melih isimli kişi üzerinden borsa tahtacılığı yaptırarak yatırımcıları zarara uğrattığını, bu yolla hem haksız kazanç sağladığı hem de gayriresmi paraları borsada katlayarak akladığı belirtildi.
İMAMOĞLU'NUN TEKNESİNDEN SARIGÜL'ÜN VİLLASINA FUHUŞ AĞI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu, şarkıcı Haluk Levent, Hasan Vatan ve Emir Sarıgül ile görüştüğünü iddia etmişti. Correia, Antalya'da bir teknede İmamoğlu ve Olga isimli bir kadınla bu organizasyon sırasında birlikte olduklarını öne sürmüştü. İmamoğlu'nun Portekizli mankenle buluşmasına aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova tutuklanmıştı.
PARA TRAFİĞİNİ YÖNETEN "KİLİT KADRO" DEŞİFRE: KİM BU VOLKAN ARSLANBAŞ?
Soruşturma dosyasına giren ifadede, kara para trafiği ve organizasyonun lojistik ayağını yürüten isimler tek tek sıralandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Volkan Arslanbaş'ın Şişli Meslek Yüksek Okulu döneminden beri ailenin yanında yer aldığı, para tahsilatları ve şirket kurma işlemlerinin merkezinde bulunduğu kaydedildi.
EMİR SARIGÜL'ÜN KARA KUTUSU
Mustafa Sarıgül'ün Erzincan milletvekilliği seçimi öncesinde elden dağıtılan paralar ve koli yardımlarının Şişli MYO Vakfı üzerinden Volkan Arslanbaş aracılığıyla yürütüldüğünü anlatan gizli tanık, yine tutuklanan Selim Daşdemir'in Emir Sarıgül'ün asistanı ve özel şoförü olduğu, gizli görüşmelerin onun telefonu üzerinden yapılması nedeniyle Emir Sarıgül'ün "kara kutusu" konumunda olduğu kaydedildi.
"GAYRIRESMİ ÖDEMELERİ NAKİT DAĞITIRDI"
Tutuklanan isimler arasındaki Sadullah Ergün'ün ise Emir Sarıgül'ün özel kalemi olduğu, tüm gayriresmi ödemeleri nakit olarak dağıtan isim olduğu belirtildi.