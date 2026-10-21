İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasına giren gizli tanık ifadesi, Sarıgül ailesinin arkasındaki gizli operasyon ağını deşifre etti.



Sarıgül'ün korumasıyla skandal görüntülere 200 bin dolar karşılığı "montaj" raporu temin edilme çabası ile Levent'teki gizli villada yürütülen borsa manipülasyonlarına kadar birçok detay yer aldı.

BOMBA KAYIT: SARIGÜL İMAMOĞLU'NA "ŞEREFSİZ" DEDİ



Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık suç duyurularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" sözleri adli dosyada yer almıştı.