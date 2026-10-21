İYİ Parti'de çatlak: Ahmet Eşref Fakıbaba Terörsüz Türkiye'ye destek verdi! Müsavat Dervişoğlu'na yanıt: İstifa edeceğim
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti ile görüş ayrılığı yaşadığını belirterek Terörsüz Türkiye sürecine, Mekke Anlaşması'na ve yeni anayasa teklifine destek vereceğini açıklaması siyasette taşları yerinden oynattı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'ya istifa çağrısı yaptı. A Haber'e konuşan Fakıbaba, "Bugün istifa edeceğim" dedi.
İYİ Parti'de milletvekili istifalarıyla yaşanan kan kaybının ardından Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları bomba etkisi yarattı.
Partisiyle bazı konularda görüş ayrılığı yaşadığını belirten Fakıbaba, Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Fakıbaba'ya partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmesi çağrısında bulundu.
FAKIBABA İÇİN AK PARTİ İDDİASI
İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin "Şu an böyle bir kararım yok" yanıtını verdi. Fakıbaba, İYİ Parti ile bazı konularda anlaşamadığını belirterek özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde partisinden farklı düşündüğünü ifade etti.
"BARIŞ SÜRECİNİN YANINDAYIM"
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin parti içinde muhalefet ettiğini ancak Meclis grubunun bütünlüğünü korumak amacıyla partisinin tutumuna uygun hareket ettiğini söyleyen Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:
"Parti içinde muhalefetimi yaptım. Grubu bozmamak için evet dedim. Ama gönlümden geçen bu değildi. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İyi Parti'ye geçerken 'Ne mutlu Türküm diyene' dememişimdir. 'Türkiye milliyetçisiyim' demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım."
MEKKE ANLAŞMASI VE YENİ ANAYASAYA DESTEK
Fakıbaba, açıklamasında Mekke Anlaşması'na ilişkin görüşlerini de paylaştı.
Anlaşmayı olumlu bulduğunu belirten Fakıbaba, "Mekke ve Medine'nin İslam alemine ait olması gerektiğine inanıyorum. Bunların korunması bütün Müslümanların görevidir" dedi.
Fakıbaba, Mekke Anlaşması'na ve yeni anayasa teklifine de evet oyu vereceğini söyledi.
DERVİŞOĞLU UYANDI: İSTİFASINI BEKLİYORUM
Fakıbaba'nın partisi ile görüş ayrılığı içinde olduğunu açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya dahil oldu.
Fakıbaba'ya istifa etmesi çağrısında bulunan Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti'den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum." dedi.
"İSTİFA EDECEĞİM"
Dervişoğlu'nun çıkışının ardından A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'a konuşan Fakıbaba, "Bugün istifa edeceğim" dedi.
Fakıbaba şunları söyledi:
"Zaten fikir ayrılıkları olduğunu söylemiştim. Benim fikrim de böyledir. Ben de kendime saygı duyuyorum."