İYİ Parti'de milletvekili istifalarıyla yaşanan kan kaybının ardından Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları bomba etkisi yarattı. Partisiyle bazı konularda görüş ayrılığı yaşadığını belirten Fakıbaba, Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Fakıbaba'ya partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmesi çağrısında bulundu. FAKIBABA İÇİN AK PARTİ İDDİASI

İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin "Şu an böyle bir kararım yok" yanıtını verdi. Fakıbaba, İYİ Parti ile bazı konularda anlaşamadığını belirterek özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde partisinden farklı düşündüğünü ifade etti.

Ahmet Eşref Fakıbaba (Foto: Fotoğraf Takvim Arşivi) "BARIŞ SÜRECİNİN YANINDAYIM"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin parti içinde muhalefet ettiğini ancak Meclis grubunun bütünlüğünü korumak amacıyla partisinin tutumuna uygun hareket ettiğini söyleyen Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı: "Parti içinde muhalefetimi yaptım. Grubu bozmamak için evet dedim. Ama gönlümden geçen bu değildi. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İyi Parti'ye geçerken 'Ne mutlu Türküm diyene' dememişimdir. 'Türkiye milliyetçisiyim' demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım."