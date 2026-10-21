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Sosyal medyada takipleşmeyi sürdürüyorlar ama... Esat Yontunç ile Hande Gülşen evlerini ayırdı iddiası!

Yapımcı Esat Yontunç ile influencer ve tasarımcı eşi Hande Gülşen Yontunç’un evliliklerinin sonlanma aşamasına geldiği iddia edildi. 2017 yılında nikah masasına oturan çiftin evlerini ayırdığı ve boşanma sürecine girdiği öne sürüldü.

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Sosyal medyada takipleşmeyi sürdürüyorlar ama... Esat Yontunç ile Hande Gülşen evlerini ayırdı iddiası!

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Esat Yontunç ile sosyal medya içerik üreticisi ve tasarımcı Hande Gülşen Yontunç'un evliliğinde kriz yaşandığı iddia edildi.

Uzun bir flört döneminin ardından Ağustos 2017'de Göcek'te, 200 kişinin şahitlik ettiği dillere destan bir törenle evlenmişti.Uzun bir flört döneminin ardından Ağustos 2017'de Göcek'te, 200 kişinin şahitlik ettiği dillere destan bir törenle evlenmişti.

Uzun süren flört döneminin ardından Ağustos 2017'de Göcek'te düzenlenen törenle hayatlarını birleştiren çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Yapımcı Esat Yontunç ile eşi Hande Gülşen Yontunç'un 2017 yılından bu yana süren evliliklerinin bitmek üzere olduğu iddia edildi.Yapımcı Esat Yontunç ile eşi Hande Gülşen Yontunç'un 2017 yılından bu yana süren evliliklerinin bitmek üzere olduğu iddia edildi.

EVLERİNİ AYIRDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift evlerini ayırdı. İki ismin yakın çevresinden yansıyan bilgilere göre sürecin boşanmaya doğru ilerlediği belirtildi.

Esathan adında bir oğulları olan ünlü çiftin evlerini ayırdığı öne sürüldü.Esathan adında bir oğulları olan ünlü çiftin evlerini ayırdığı öne sürüldü.

Çiftin arasına giren anlaşmazlığın sebebi henüz öğrenilemezken, taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Bir süredir ortak paylaşım yapmayan çiftin sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip ettiği görüldü.Bir süredir ortak paylaşım yapmayan çiftin sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TAKİP DEVAM EDİYOR

Bir süredir birlikte fotoğraf paylaşmayan Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç'un, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ve geçmiş dönemde çekilen fotoğraflarını henüz kaldırmadıkları görüldü.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

BİR ÇOCUKLARI VAR

2019 yılında oğulları Esathan'ı kucaklarına alan çiftin, boşanma kararı almadan önce çocukları için süreci değerlendirip değerlendirmeyecekleri merak ediliyor.

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