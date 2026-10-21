Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Esat Yontunç ile sosyal medya içerik üreticisi ve tasarımcı Hande Gülşen Yontunç'un evliliğinde kriz yaşandığı iddia edildi.

Uzun bir flört döneminin ardından Ağustos 2017'de Göcek'te, 200 kişinin şahitlik ettiği dillere destan bir törenle evlenmişti.

Yapımcı Esat Yontunç ile eşi Hande Gülşen Yontunç'un 2017 yılından bu yana süren evliliklerinin bitmek üzere olduğu iddia edildi.

EVLERİNİ AYIRDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift evlerini ayırdı. İki ismin yakın çevresinden yansıyan bilgilere göre sürecin boşanmaya doğru ilerlediği belirtildi.