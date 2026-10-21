Sosyal medyada takipleşmeyi sürdürüyorlar ama... Esat Yontunç ile Hande Gülşen evlerini ayırdı iddiası!
Yapımcı Esat Yontunç ile influencer ve tasarımcı eşi Hande Gülşen Yontunç’un evliliklerinin sonlanma aşamasına geldiği iddia edildi. 2017 yılında nikah masasına oturan çiftin evlerini ayırdığı ve boşanma sürecine girdiği öne sürüldü.
Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Esat Yontunç ile sosyal medya içerik üreticisi ve tasarımcı Hande Gülşen Yontunç'un evliliğinde kriz yaşandığı iddia edildi.
Uzun süren flört döneminin ardından Ağustos 2017'de Göcek'te düzenlenen törenle hayatlarını birleştiren çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.
EVLERİNİ AYIRDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift evlerini ayırdı. İki ismin yakın çevresinden yansıyan bilgilere göre sürecin boşanmaya doğru ilerlediği belirtildi.
Çiftin arasına giren anlaşmazlığın sebebi henüz öğrenilemezken, taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
SOSYAL MEDYADA TAKİP DEVAM EDİYOR
Bir süredir birlikte fotoğraf paylaşmayan Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç'un, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ve geçmiş dönemde çekilen fotoğraflarını henüz kaldırmadıkları görüldü.
BİR ÇOCUKLARI VAR
2019 yılında oğulları Esathan'ı kucaklarına alan çiftin, boşanma kararı almadan önce çocukları için süreci değerlendirip değerlendirmeyecekleri merak ediliyor.