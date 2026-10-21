Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı: Yarına Sözümüz Var

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, sürdürülebilirlik vizyonunu sporun birleştirici gücüyle buluşturarak iklim değişikliğine dikkat çekti. Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31'in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom, Litvanya ekibi Siauliai Basketball ile oynanan EuroCup karşılaşmasında iklim değişikliğine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Türk Telekom oyuncuları, plastik atıklardan dönüştürülmüş ipliklerle üretilen formalar ve atık malzemelerden geri dönüştürülerek hazırlanmış kanvas üzerinde "Yarına Sözümüz Var / Our Commitment to Tomorrow" mesajını taşıyan pankartla sahaya çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Teknolojiyi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren bir güç olarak değil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir araç olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, teknoloji alanındaki gücümüzü sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratma hedefiyle birleştiriyoruz. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31'in 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisi olarak sürdürülebilirlik odaklı dijital dönüşüm vizyonumuzu Antalya'daki zirve alanında sahaya yansıtmayı ve 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımımızı somut değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedef, ortak sorumluluk ve ortak eylem bilincinin güçlenmesini önemsiyor, iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak için sporun birleştirici gücünden faydalanıyoruz. Basketbol takımımızın oynadığı uluslararası bir mücadelede, tüm insanlığı ilgilendiren iklim değişikliğine dikkat çekerek sürdürülebilir bir gelecek için küresel vizyonumuzu ortaya koyduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayatın her alanına taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Teknoloji birikimini çevresel ve toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla hareket eden Türk Telekom, sürdürülebilirlik yaklaşımını sporun birleştirici gücüyle buluşturdu. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) Master Partner'ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom, 20 Ekim'de Ankara'da oynanan Türk Telekom – Siauliai Basketball EuroCup B Grubu 4. maçında iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekti.