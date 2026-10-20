Var Mısın Yok Musun'da Altı kız kardeşiyle büyüyen Umut’un Diyarbakır’dan Adana’ya uzanan mücadelesi
Umut'un Diyarbakır'dan Adana'ya uzanan mücadele hikayesi, Var Mısın Yok Musun'da babasıyla yaptığı konuşmayla ekrana taşındı. Altı kız kardeşinin tek erkek kardeşi olarak büyüyen yarışmacı, ailesine destek olmak için çalıştı ve kendi çiğ köfte dükkanını kurdu. Yarışma boyunca Ömer'le dayanışması ve Murat'ın Fatih'e Almanca çıkışı da geceye renk kattı.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Umut Günaydın, içinde 3 milyon TL olduğuna inandığı 13 numaralı kutuyu bankaya 800.000 TL karşılığında sattı. Kararın ardından kutudan 250 TL çıkarken, 17 numaralı kutuda 250.000 TL olduğu görüldü.
Umut'un yarışma boyunca verdiği kararın arkasında güçlü bir inanç vardı. 13 numarayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, kutuyu açmadan önce içinden kırmızı çıkacağına ve 3 milyon TL bulunduğuna aşırı inandığını belirtti.
Esra Erol'un "Bu kutunun içerisinde 3 milyon TL var?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Umut, heyecandan titremeye başladı. Stüdyodaki gülüşmelerin arasında Esra Erol, "Beraber taşıyalım" diyerek yarışmacıya destek oldu.
13 NUMARAYA BAĞLANAN UMUT'UN MÜCADELE HİKAYESİ
Umut'un 13 numaraya duyduğu güven, hayat hikayesiyle birlikte daha da anlam kazandı. 1993 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Umut, altı kız kardeşinin tek erkek kardeşi olarak büyüdü.
2013 yılında babasının işleri bozulunca ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan Adana'ya göç etmek zorunda kaldı. Lise sınavlarına hazırlanırken yaşanan zorluklar derslerini etkilese de Umut pes etmedi ve Rize'de Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü kazandı.
Üniversite yıllarında bir yandan eğitimine devam eden, diğer yandan ailesine destek olmak için çalışan Umut, çiğ köftecide çalışarak hizmet sektörüyle tanıştı. Mezuniyetinin ardından Adana'ya dönen yarışmacı, kendi çiğ köfte dükkanını açtı.
2018 yılında evlenen Umut'un iki çocuğu bulunuyor. Yarışmaya gelirken en büyük hedefi ise kazanacağı parayla dükkanını büyütmek ve yatırım yapmaktı.
BABASININ SÖYLEDİĞİ RAKAM GÜNDEME GELDİ
Esra Erol, Umut'un hayatındaki en önemli kişilerden biri olan babası Sabri Bey'i de programa dahil etti. Babasını karşısında gören Umut, onun mücadelesini gördüğünü söyleyerek sevgisini dile getirdi.
"İyi ki babamsın baba. Her zaman hakkım sana helaldir, sen de bana helal et. Sen benim her şeyimsin."
Sabri Bey ise altı kız ve bir erkek çocuğu olduğunu belirterek Umut'u çok sevdiklerini anlattı. Hayat boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen şükrettiğini söyleyen baba, oğluna 15 numarayı önerdi.
Umut da babasının rakamını söyleyeceğini belirterek 15 numarayı dile getirdi. Bu anlar stüdyoda alkışlarla karşılandı.
MAVİLER GELDİKÇE UMUT'UN UMUDU ARTTI
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında Umut'un yüzünü güldüren açılışlar peş peşe geldi. Gülşah'ın açtığı 10 numaralı kutudan 1.000 TL çıkınca stüdyoda sevinç yaşandı. Umut, kutuların arkasındaki arkadaşlarının yanına koşarak bu mutluluğu onlarla paylaştı.
Ardından 18 numaralı kutu için sıra Ömer'e geldi. Umut, kutunun açılışını Ömer'in yanında izlemek istedi. Ömer de arkadaşına "Her şeyi kaybet, umudunu kaybetme kardeşim" diyerek moral verdi.
STÜDYODA ALMANCA ATIŞMA
Umut'un kutuları için karar vermeye çalıştığı sırada karşı masada da başka bir mücadele vardı. Fatih, Mete'nin yarışma istatistiklerine yönelik yorumlarını eleştirirken Murat araya girerek tartışmayı daha da hareketlendirdi.
Murat'ın Fatih'e Almanca "Alles gut" ve "Nein, hau ab" sözleriyle takılması stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Esra Erol da bu atışmaya katılarak Fatih'e "Nein" demesini istedi.
800.000 TL'LİK TEKLİFTE GERİLİM
Yarışmanın kritik anı, bankanın 6. teklifinde geldi. Banka, 13 numaralı kutuyu satın almak için Umut'a 800.000 TL önerdi.
Zeynel, Zeynep ve Nuriye parayı almasını isterken Murat da "Nimm und geh" diyerek Umut'a "Al git" mesajı verdi. Fatih ise gün boyunca arkadaşlarının fikirlerini dinlemeyen Umut'a bu kez kendilerini dinlemesini söyledi.
Ancak herkes aynı fikirde değildi. Mustafa, Umut'un kutusunda 5 milyon TL olduğuna inanmadığını ve bir kutuda daha mavi bulunduğunu düşündüğünü söyledi. Ecem de kendisi olsa devam edeceğini belirtti ancak 800.000 TL'nin çok iyi bir para olduğunu kabul etti.
Böylece Umut, 6. turda bankanın 800.000 TL'lik teklifini kabul etti. Sonrasında açılan 13 numaralı kutudan yalnızca 250 TL çıktı. Aynı anda 17 numaralı kutudan 250.000 TL çıkınca, Umut'un 250 TL'lik kutusunu 800.000 TL'ye sattığı ortaya çıktı.