13 NUMARAYA BAĞLANAN UMUT'UN MÜCADELE HİKAYESİ Umut'un 13 numaraya duyduğu güven, hayat hikayesiyle birlikte daha da anlam kazandı. 1993 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Umut, altı kız kardeşinin tek erkek kardeşi olarak büyüdü.

Ömer’in açtığı kutudan çıkan hediye çeki, stüdyoda yüzleri güldürdü. 2013 yılında babasının işleri bozulunca ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan Adana'ya göç etmek zorunda kaldı. Lise sınavlarına hazırlanırken yaşanan zorluklar derslerini etkilese de Umut pes etmedi ve Rize'de Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü kazandı.

Üniversite yıllarında bir yandan eğitimine devam eden, diğer yandan ailesine destek olmak için çalışan Umut, çiğ köftecide çalışarak hizmet sektörüyle tanıştı. Mezuniyetinin ardından Adana'ya dönen yarışmacı, kendi çiğ köfte dükkanını açtı.

2018 yılında evlenen Umut'un iki çocuğu bulunuyor. Yarışmaya gelirken en büyük hedefi ise kazanacağı parayla dükkanını büyütmek ve yatırım yapmaktı.