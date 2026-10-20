Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen zirve, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetim temsilcilerini buluşturacak organizasyonda, şehirlerin markalaşma yolculuğu, başarılı belediyecilik uygulamaları ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırılacak.

Türkiye'nin şehircilik vizyonunu ve yerel yönetimlerin gelecek hedeflerini ele alacak "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi" için geri sayım başladı.

Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi, 21 Ekim’de Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ TURKUVAZ'DA KONUŞULACAK

Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarını bir araya getirecek zirvede, şehirlerin markalaşma süreçlerine ilişkin deneyimler paylaşılacak.

Afetlere hazırlık ve kentsel dönüşümden altyapı yatırımlarına, akıllı şehir uygulamalarından turizm ve gastronomiye kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapılacak.

Beş panel ve bir özel oturumdan oluşan programda, yerel yönetimlerin hayata geçirdiği projeler ve geleceğe yönelik hedefler ele alınacak.