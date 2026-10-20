Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi 21 Ekim'de! Belediye başkanları Turkuvaz Medya'da buluşuyor
Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", 21 Ekim Çarşamba günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarının katılacağı zirvede kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, altyapı, ulaşım, akıllı şehirler, turizm, gastronomi, gençlik ve spor yatırımları ele alınacak. Beş panel ve bir özel oturumdan oluşan organizasyonun ayrıntılı programı da belli oldu.
Türkiye'nin şehircilik vizyonunu ve yerel yönetimlerin gelecek hedeflerini ele alacak "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi" için geri sayım başladı.
Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen zirve, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetim temsilcilerini buluşturacak organizasyonda, şehirlerin markalaşma yolculuğu, başarılı belediyecilik uygulamaları ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırılacak.
YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ TURKUVAZ'DA KONUŞULACAK
Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarını bir araya getirecek zirvede, şehirlerin markalaşma süreçlerine ilişkin deneyimler paylaşılacak.
Afetlere hazırlık ve kentsel dönüşümden altyapı yatırımlarına, akıllı şehir uygulamalarından turizm ve gastronomiye kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapılacak.
Beş panel ve bir özel oturumdan oluşan programda, yerel yönetimlerin hayata geçirdiği projeler ve geleceğe yönelik hedefler ele alınacak.
AÇILIŞ KONUŞMALARINI ÇİMEN, ÖZDEMİR VE DEMİR YAPACAK
Zirvenin açılış bölümü saat 10.00-10.20 arasında gerçekleştirilecek.
A Haber Spikeri Merve Tepe'nin sunuculuğunu üstleneceği açılışta Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir konuşma yapacak.
AFETLERE HAZIRLIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ELE ALINACAK
Saat 10.40-11.20 arasında düzenlenecek ilk panelin başlığı "Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler" olacak.
A Haber Spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğündeki panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuşmacı olarak yer alacak.
Panelde afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, kentsel dönüşüm projeleri ve yerel yönetimlerin bu alanlardaki çalışmaları değerlendirilecek.
ALTYAPI VE ULAŞIM MODELLERİ MASAYA YATIRILACAK
Zirvenin ikinci paneli saat 11.25-12.00 arasında gerçekleştirilecek.
"Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" başlıklı panelin moderatörlüğünü Haktan Uysal üstlenecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehirlerin altyapı ihtiyaçlarını ve ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendirecek.
Programda 12.30-14.00 saatleri arasında öğle yemeği arası verilecek.
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ ÖZEL OTURUMDA KONUŞACAK
Öğleden sonraki program saat 14.00'te özel oturumla başlayacak.
Saat 14.00-14.20 arasında gerçekleştirilecek oturumun konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş olacak.
Özel oturumun moderatörlüğünü Haktan Uysal yapacak.
AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME GÜNDEMDE
Saat 14.20-15.00 arasında düzenlenecek üçüncü panelde şehirlerin teknolojik dönüşümü ele alınacak.
"Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" başlıklı panelde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu konuşmacı olacak.
Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde dijital belediyecilik, akıllı şehir uygulamaları ve yenilikçi projeler değerlendirilecek.
Panelin ardından 15.00-15.15 saatleri arasında kahve arası verilecek.
GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI KONUŞULACAK
Zirvenin dördüncü paneli saat 15.15-16.00 arasında "Şehirlerde Gençlik ve Spor" başlığıyla düzenlenecek.
Merve Türkay'ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yer alacak.
Belediye başkanları, gençlere yönelik projelerini, spor yatırımlarını ve şehirlerinde hayata geçirdikleri uygulamaları paylaşacak.
TURİZM VE GASTRONOMİYLE MARKA ŞEHİR HEDEFİ
Zirvenin beşinci ve son paneli saat 16.00-16.30 arasında gerçekleştirilecek.
"Şehirlerde Turizm ve Gastronomi" başlıklı panelin moderatörlüğünü Merve Türkay yapacak.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehirlerin turizm potansiyelini ve yerel değerlerin markalaşma süreçlerine katkılarını değerlendirecek.
Zirve, saat 16.30'da sona erecek.