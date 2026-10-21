"TRABLUSGARP'TAN MAVİ VATAN'A UZANAN TARİHİ YÜRÜYÜŞ"

Bugünkü Türkiye'yi anlamanın yolunun dünün Türkiye'sini hatırlamaktan geçtiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"1911'de Trablusgarp'ta vatan toprağını savunmak için deniz aşırı mücadele vermek zorunda kalan; İtalyan donanmasının Akdeniz'deki üstünlüğü karşısında Libya'ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşayan Türkiye'den, bugün Akdeniz'de harp gemileriyle varlık gösteren, deniz yetki alanlarını uluslararası hukuk temelinde savunan ve milli haklarını hem sahada hem de masada kararlılıkla koruyan Türkiye'ye ulaşılmıştır."

Bir asır önce denizlere ulaşamamanın ağır bedelini ödeyen Türkiye'nin, bugün denizlerdeki varlığını milli güvenliğinin, egemenlik haklarının ve bölgesel menfaatlerinin ayrılmaz unsuru haline getirdiğini aktaran Bahçeli, "Trablusgarp'tan Mavi Vatan'a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye'nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin de nasıl güçlendiğinin açık göstergesidir." dedi.

"DENİZLERDE GÜÇLÜ OLMAK İSTİKBALİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR"

Mavi Vatan'ın Türkiye'nin tarihi mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesi olduğunu bildiren Bahçeli, "Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; milli haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.