MHP lideri Bahçeli’den Libya mutabakatı mesajı: "Tarih değişti Türkiye güçlendi" Mavi Vatan vurgusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekim'de onaylanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı hakkında yazılı açıklama yaptı. Kararın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını pekiştirdiğini belirten Bahçeli, 1911 Trablusgarp mücadelesinden bugüne uzanan sürece dikkat çekerek Mavi Vatan doktrininin önemini anlattı. Bahçeli, Türkiye’nin artık kendi rotasını belirleyen küresel güce dönüştüğünü kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının tarihsel süreç içerisinde önemli noktaya ulaştığını belirten Bahçeli, "Dün Trablusgarp'a ulaşmanın yollarını arayan Türkiye'den, bugün Akdeniz'de kendi hak ve hukukunu savunan, kendi rotasını belirleyen ve kendi geleceğine yön veren Türkiye'ye… Tarih değişmiş, şartlar değişmiş, Türkiye güçlenmiştir." dedi.
"MAVİ VATAN DOKTRİNİ KARARLI ZEMİNDE İLERLEMEKTEDİR"
2019 yılında imzalanarak yürürlüğe giren mutabakatın yeni aşamaya ulaştığına dikkat çeken Bahçeli, "Mavi Vatan doktrini, uluslararası hukuktan doğan meşru hak ve menfaatlerimiz istikametinde emin, kararlı ve hukuki zeminde ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.
Söz konusu kararın mevcut mutabakatın hukuki ve siyasi zeminini pekiştirdiğini anlatan Bahçeli, "Bu gelişme Türkiye-Libya münasebetlerinin güçlenmesinin ötesinde, Akdeniz'in huzur ve istikrarına, gönül ve kültür coğrafyamızın güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz hatlarının daha güvenli haline gelmesine katkı sağlayabilecek adımdır." diye konuştu.
"TRABLUSGARP'TAN MAVİ VATAN'A UZANAN TARİHİ YÜRÜYÜŞ"
Bugünkü Türkiye'yi anlamanın yolunun dünün Türkiye'sini hatırlamaktan geçtiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:
"1911'de Trablusgarp'ta vatan toprağını savunmak için deniz aşırı mücadele vermek zorunda kalan; İtalyan donanmasının Akdeniz'deki üstünlüğü karşısında Libya'ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşayan Türkiye'den, bugün Akdeniz'de harp gemileriyle varlık gösteren, deniz yetki alanlarını uluslararası hukuk temelinde savunan ve milli haklarını hem sahada hem de masada kararlılıkla koruyan Türkiye'ye ulaşılmıştır."
Bir asır önce denizlere ulaşamamanın ağır bedelini ödeyen Türkiye'nin, bugün denizlerdeki varlığını milli güvenliğinin, egemenlik haklarının ve bölgesel menfaatlerinin ayrılmaz unsuru haline getirdiğini aktaran Bahçeli, "Trablusgarp'tan Mavi Vatan'a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye'nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin de nasıl güçlendiğinin açık göstergesidir." dedi.
"DENİZLERDE GÜÇLÜ OLMAK İSTİKBALİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR"
Mavi Vatan'ın Türkiye'nin tarihi mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesi olduğunu bildiren Bahçeli, "Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; milli haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.