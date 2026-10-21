Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bütün teşkilatlarımızda Türkiye sevdasını kalbinde taşıyan yol arkadaşlarımızın hepsini kucaklıyor, özellikle gençleri bağrıma basıyorum. Toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cenabı Allah salonlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Başkan Vekili Ziya Gültekin'e rahmet diliyorum. Üsküdar aşığı, şehrini büyük tutkuyla seven müstesna biriydi.

LİNÇ ÇETESİNE TEPKİ



İnsanı insan yapan değerler var. Ziya kardeşimizin hepimizi kedere boğan vefatından sonrası sosyal medyada tek merkezden yönetilen alçakça bir kampanya yürütüldüğünü gördük.

Taziye mesajı yayımlayan herkese saldırdılar. İnsanlıkla artık hiçbir alakası kalmamış bu müptezelleri de ben Cenab-ı Allah'a havale ediyorum.

3 haftadır büyük hayal kırıklığı yaşadık. Muhalefetin bazı aktörlerinin toplumsal barış hassasiyeti yok. Ne böyle bir hassasiyeti ne de böyle bir gündemi var. Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonlardan habersizler. Plan deseniz yok, ülkenin sorunlarına çözüm önerisi deseniz yok. Siyasette nezaketi koruyalım deseniz, maalesef o da yok. Türkiye üzerine operasyon hayali kuranlara cesaret veren tavırdır.



Benim menfaatime olacaksa bu ülke batsın-bitsin tavrı, son derece yanlış bir tavır ve tutumdur.

Geçenlerde çıkmış biri savaştayız demiş, Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık. Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da haberimiz mi yok? Seferberlik çıkmadıysa nereden çıktı bu savaş? Nereden aklınıza esti bu savaş. Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Onlara diyorum ki; Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin.



24 yıl boyunca bu ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar geldi. Boylarına poslarına bakmadan Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu. Gezi olayları gibi dümenler çevirenler oldu.

Siyaset aklına geleni değil, sözünü ölçerek tartarak ifade etme sanatıdır.

"YOLSUZLUK İTHAMI SUÇ"

Muhalefetin ciddiyetsizliğini fon tartışmasında da gördük. Ekonomi üzerinden insanların itibarlarıyla oynuyorlar. Namuslu insanlara fon konusunda mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak büyük suçtur.

Elinde bilgi, belge olmadan kabine üyelerimize iftira atacaksın, sonra da çıkıp yüzün kızarmadan işi pişkinliğe vurarak kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz.

KUSURU OLAN VARSA HESABI SORULACAK



İstanbul ve çevre illerimizde meydana gelen sel ve su baskınlarına maruz kaldık. Devlet olarak hiç vakit kaybetmeden harekete geçtik. Bilinsin ki ihmal veya kusur varsa, sorumlular ortaya çıkarılacak, gerekenler tereddütsüz yapılacaktır.



Milletçe hepimizi üzen bu acı hadiseyi; kendileri için, kendi siyasi ajandaları için, özellikle de belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını itibarsız hale getirmek için kullanmaya çalışan fırsatçılara da asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Afetten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. İstanbul'daki 37 ilçemizde 5 bin 672 haneye yaklaşık 57 milyon lira tutarında dağıtım yapıldı.

Milletçe hepimizi üzen bu acı hadiseyi; kendileri için, kendi siyasi ajandaları için, özellikle de belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını itibarsız hale getirmek için kullanmaya çalışan fırsatçılara da asla müsamaha göstermeyeceğiz.



SURİYE'DE YENİ BİR SAYFA AÇILDI



Suriye'nin Manyas şehrindeki katliama tepki göstermiş, yüreklerimizin yandığı o karanlık günlerde yine bu kürsüden şunları söylemiştim; Biz susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Suriyeli kardeşlerime sabır niyaz ediyorum. Hiç kuşkusuz Allah'ın yardımı yakındır. Suriye inşallah zafere ulaşacaktır, demiştik. Bugün içeride ve dışarıda bize demokrasi dersi verenlerin sessizliğe gömüldüğü günlerde işte bunları söyledik. Zulmün, vahşetin tarafı kuşattığı günlerde ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır dedik. Rabbim de bizi mahcup etmedi. Suriye halkı 8 Aralık 2024'te yıllarca anlatılacak muazzam bir zafere imza attı. 13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail'in tahriklerine rağmen Suriye'de huzurun boy verdiğini görüyoruz. Suriye'de yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyoruz.

Banyas, Reyhanlı ve Suriye'deki katliamların faili teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile MİT'in gizli kahramanlarını tebrik ediyorum.



"REFERANSIMIZ MUHALEFET DEĞİLDİR"



Fon meselesini çok ciddiye alıyoruz. Biz millete yanlış yapana milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Bizim referansımız muhalefet değildir.

3 farklı kategoride konuyu hassasiyetle yönetiyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir.

İkinci aşamada hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır.

Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır.

Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.

Ne mutlu bize ki soran ve sorgulayan bir tabanımız var. Ne mutlu ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var.

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