Galatasaray Lille deplasmanında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 tercihi
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. İlk iki maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefliyor. Kritik mücadelede Rafael Leao sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, Barcelona maçından farklı olarak stoperde Abdülkerim Bardakcı'ya şans verecek. İşte maça dair son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk haftada Sporting'e 3-1, ikinci haftada ise Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
Ev sahibi Lille de Real Betis'e 3-2 ve Arsenal'e 3-0 yenilerek ilk iki haftayı puansız tamamladı.
GALATASARAY'DA LEAO YOK SINGO BELİRSİZ
Galatasaray'da Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle Lille karşısında görev yapamayacak.
Gençlerbirliği maçında kasık adalesinden sakatlanan Portekizli yıldız, böylece 2018-2019 sezonunda formasını giydiği eski takımına karşı oynama fırsatını kaçıracak.
Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun durumu maç saati netleşecek.
Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA kadrosunda bulunmadıkları için karşılaşmada yer alamayacak.
Lille'de de önemli eksikler bulunuyor. Real Betis maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Ethan Mbappe ile çapraz bağ sakatlığı yaşayan Tiago Santos forma giyemeyecek.
Arsenal karşılaşmasında sakatlanan milli kaleci Berke Özer ve Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumları ise maç saati belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Lille'e karşı ilk kez resmi maçta mücadele edecek.
2019-2020 sezonunda Fransız ekibinin formasını giyen yıldız santrfor, 38 karşılaşmada 18 gol kaydetmişti.
Lille kadrosunda Türk futbolcular Berke Özer ve Başar Önal da bulunuyor.
Bu sezon 8 resmi karşılaşmada görev yapan Berke, 4 maçta kalesini gole kapatırken Başar Önal ise ligde 4, Avrupa'da 1 maçta süre aldı.
Fransa Ligue 1'de 7 maç sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunan Lille, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 karşılaşmasında gol yemekten kurtulamadı.
Fransız temsilcisi, organizasyondaki son 3 maçını da kaybetti.
Galatasaray ise Lille karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 343. maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar oynadığı 342 Avrupa maçında 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 131 mağlubiyet yaşadı.
Lille, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında karşılaşacağı 115. farklı rakip olacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 32 maçında 7 galibiyet elde eden Galatasaray, bu süreçte 6 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.