Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA kadrosunda bulunmadıkları için karşılaşmada yer alamayacak.

Arsenal karşılaşmasında sakatlanan milli kaleci Berke Özer ve Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumları ise maç saati belli olacak.

Lille'de de önemli eksikler bulunuyor. Real Betis maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Ethan Mbappe ile çapraz bağ sakatlığı yaşayan Tiago Santos forma giyemeyecek.





OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Lille'e karşı ilk kez resmi maçta mücadele edecek.

2019-2020 sezonunda Fransız ekibinin formasını giyen yıldız santrfor, 38 karşılaşmada 18 gol kaydetmişti.