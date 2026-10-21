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Memur ve emekliye yeni hesap! Ocak 2027'de en düşük maaş 75 bin 856 TL'ye çıkıyor

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin ocak zammı için ipuçları çoğalıyor. Merkez Bankası'nın son anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.08, memurlara yüzde 8.02 artış göründü...

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Memur ve emekliye yeni hesap! Ocak 2027'de en düşük maaş 75 bin 856 TL'ye çıkıyor

Milyonların ocak zammı için ipuçları artıyor. Emeklilerin zam oranını, memurların ise enflasyon farkını gösterecek veriler için 2026'nın ikinci yarısına ilişkin TÜFE verileri bekleniyor.

Şu ana kadar bunun 3 aylık bölümü belli oldu. Temmuz - eylül enflasyonu yüzde 5.57 çıktı. Ekim, kasım ve aralık enflasyon verilerinin eklenmesiyle belirlenecek oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammını gösterecek. Bu oranın yüzde 7'yi aşan kısmı da memurların yüzde 5 olan ocak zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

TÜFE TAHMİNİ % 29.63

Veriler merakla beklenirken, Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.63 oldu.

Ocak zammında en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya çıkabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Ocak zammında en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya çıkabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Bu tahmine göre, 2026 yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.08 olarak gerçekleşecek. Her yıl bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre ocak ayında yüzde 10.08 maaş artışıyla karşılaşabilecek. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2.88 fark alabilecek. Bu fark ile ocak zammı yüzde 8.02'yi bulacak.

İŞTE TABAN AYLIKLAR

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 8.02 olursa 75 bin 856 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira olan en düşük aylık, ocak ayında 34 bin 55 liraya ulaşacak.

Emekli ve memur maaşları için zam hesabı netleşiyor.Emekli ve memur maaşları için zam hesabı netleşiyor.

Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 10.08 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 924 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI
Derece / Kademe
Mevcut
% 8.02
Şube müdürü
1/4
107.110
115.700
Memur (üni. mez.)
9/1
73.070
78.930
Uzman öğretmen
1/4
92.166
99.558
Öğretmen
1/4
83.254
89.931
Başkomiser
3/1
101.242
109.362
Polis memuru
8/1
92.618
100.046
Uzman doktor
1/4
170.730
184.423
Hemşire (üni. mez.)
5/1
84.845
91.650
Mühendis
1/4
109.185
117.942
Teknisyen (lise mez.)
11/1
75.877
81.962
Profesör
1/4
153.208
165.495
Araştırma görevlisi
7/1
102.779
111.022
Vaiz
1/4
86.983
93.959
Avukat
1/4
102.135
110.326
Not: Aile yardımı dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Derece / Kademe
Mevcut
% 8.02
Müsteşar
1/1
112.140
121.133
Genel müdür
1/1
99.377
107.347
Şube müdürü (lisans)
1/4
39.681
42.863
Memur (lisans)
1/4
31.313
33.825
Öğretmen
1/4
46.908
50.670
Kaymakam 1. sınıf
1/4
65.853
71.134
Başkomiser
1/4
47.877
51.717
Polis memuru
1/4
47.093
50.869
Hemşire (Lisans)
1/4
46.908
50.670
Mühendis
1/4
47.693
51.518
Teknisyen (Lise)
1/4
33.995
36.721
Pratisyen hekim
1/4
68.691
74.200
Profesör
1/4
80.490
86.946
İmam-hatip
46.908
50.670
Avukat
1/4
46.908
50.670
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Mevcut
%10.08
23.552
25.926
24.000
26.419
25.000
27.520
26.000
28.621
27.000
29.722
28.000
30.822
29.000
31.923
30.000
33.024
31.000
34.125
32.000
35.226
33.000
36.326
34.000
37.427
35.000
38.528
36.000
39.629
37.000
40.730
38.000
41.830
39.000
42.931
40.000
44.032
45.000
49.536
50.000
55.040
55.000
60.544
60.000
66.048
65.000
71.552
70.000
77.056
75.000
82.560
80.000
88.064
85.000
93.568
90.000
99.072
100.000
110.080
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