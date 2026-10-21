Şu ana kadar bunun 3 aylık bölümü belli oldu. Temmuz - eylül enflasyonu yüzde 5.57 çıktı. Ekim, kasım ve aralık enflasyon verilerinin eklenmesiyle belirlenecek oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammını gösterecek. Bu oranın yüzde 7'yi aşan kısmı da memurların yüzde 5 olan ocak zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

Bu tahmine göre, 2026 yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.08 olarak gerçekleşecek. Her yıl bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre ocak ayında yüzde 10.08 maaş artışıyla karşılaşabilecek. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2.88 fark alabilecek. Bu fark ile ocak zammı yüzde 8.02'yi bulacak.

İŞTE TABAN AYLIKLAR

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 8.02 olursa 75 bin 856 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira olan en düşük aylık, ocak ayında 34 bin 55 liraya ulaşacak.

Emekli ve memur maaşları için zam hesabı netleşiyor.

Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 10.08 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 924 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI Derece / Kademe Mevcut % 8.02 Şube müdürü 1/4 107.110 115.700 Memur (üni. mez.) 9/1 73.070 78.930 Uzman öğretmen 1/4 92.166 99.558 Öğretmen 1/4 83.254 89.931 Başkomiser 3/1 101.242 109.362 Polis memuru 8/1 92.618 100.046 Uzman doktor 1/4 170.730 184.423 Hemşire (üni. mez.) 5/1 84.845 91.650 Mühendis 1/4 109.185 117.942 Teknisyen (lise mez.) 11/1 75.877 81.962 Profesör 1/4 153.208 165.495 Araştırma görevlisi 7/1 102.779 111.022 Vaiz 1/4 86.983 93.959 Avukat 1/4 102.135 110.326

Not: Aile yardımı dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ Derece / Kademe Mevcut % 8.02 Müsteşar 1/1 112.140 121.133 Genel müdür 1/1 99.377 107.347 Şube müdürü (lisans) 1/4 39.681 42.863 Memur (lisans) 1/4 31.313 33.825 Öğretmen 1/4 46.908 50.670 Kaymakam 1. sınıf 1/4 65.853 71.134 Başkomiser 1/4 47.877 51.717 Polis memuru 1/4 47.093 50.869 Hemşire (Lisans) 1/4 46.908 50.670 Mühendis 1/4 47.693 51.518 Teknisyen (Lise) 1/4 33.995 36.721 Pratisyen hekim 1/4 68.691 74.200 Profesör 1/4 80.490 86.946 İmam-hatip — 46.908 50.670 Avukat 1/4 46.908 50.670

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Mevcut %10.08 23.552 25.926 24.000 26.419 25.000 27.520 26.000 28.621 27.000 29.722 28.000 30.822 29.000 31.923 30.000 33.024 31.000 34.125 32.000 35.226 33.000 36.326 34.000 37.427 35.000 38.528 36.000 39.629 37.000 40.730 38.000 41.830 39.000 42.931 40.000 44.032 45.000 49.536 50.000 55.040 55.000 60.544 60.000 66.048 65.000 71.552 70.000 77.056 75.000 82.560 80.000 88.064 85.000 93.568 90.000 99.072 100.000 110.080