Atina'da Libya mutabakatı şoku: "Bingazi ve Trablus Ankara güdümünde"! Ege'de 12 mil tehdidi
Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle onaylaması Yunanistan’da paniğe yol açtı. Libya'da her iki tarafın da Ankara ile birlikte hareket etmesine yönelik endişelerden söz eden Yunan basını, Girit açıklarında karasularını 12 deniz miline çıkarma tehdidini yeniden gündeme getirdi.
Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'de iş birliğine yönelik hamleleri, Yunanistan'da paniği artırmaya devam ediyor. Libya Temsilciler Meclisi'nin dün, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylayıp iki mutabakatın onaylanmasını reddeden 2020 tarihli kararı ise kaldırması Atina'da büyük yankı uyandırdı.
İMZALAR ATILDI YUNAN AYAKLANDI
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Bingazi merkezli parlamentosunun Türkiye-Libya mutabakatını onaylamasının ardından Yunanistan'ın "egemenlik haklarını korumak için her türlü uygun adımı atacağını" bildirdi.
KATHİMERİNİ "BİZ DE ELEKTRİK BAĞLANTISINI BAŞLATACAĞIZ" DEDİ
Yunan gazetesi Kathimerini, söz konusu gelişmenin, Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesini yeniden başlatmaya hazırlandığı sırada geldiğine dikkat çekti. Kathimerini ayrıca Türkiye'nin bu süreçte Kıbrıs açıklarında Kobi Ruegg adlı gemiyle EMC veri kablosu araştırmalarını da kapsayan yeni bir NAVTEX yayımladığına dikkat çekti.
NAVTEXE KARŞI NAVTEX
Yunanistan'ın da Akdeniz'in en uzun mesafesini kapsayacak olan proje için NAVTEX yayımlayacağını belirten Kathimerini, şu ifadeleri kullandı:
Atina'nın şu anda Libya'da (gerek Trablus gerekse Bingazi'de) gerçek bir nüfuz alanı bulunmaması sebebiyle yaşanan bu gelişme, Girit açıklarında Yunan karasularının 12 deniz miline çıkarılması gibi seçenekleri yeniden gündeme getiriyor.
"DOĞU AKDENİZ'DE SERT POKER
Kathimerini'de "Doğu Akdeniz'de sert poker" başlığıyla yayımlanan bir analizde ise Libya Parlamentosu'nun mutabakatı onaylamasının Trablus'un ardından Bingazi'nin de Ankara'nın güdümüne girdiğini gösterdiği belirtildi.
Doğu Akdeniz'deki hamleleri "sert bir poker" olarak nitelendiren Kathimerini, "Nitekim dün Türk makamları EMC veri kablosu için yeni bir NAVTEX yayımladı. Atina da benzer bir hamleye hazırlanırken, Türkiye-Libya mutabakatının Yunanistan'ın Girit'in güneyinde ABD şirketi Chevron ile anlaşmalar yapmasını engellemediği de hatırlatılıyor." ifadelerini kullandı.
"LİBYA BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİYOR"
Bir diğer Yunan gazetesi Protothema ise mutabakatın imzalanmasının, Libya'da her iki tarafın da birlikte hareket ettiğini gösterdiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye-Libya Mutabakatı'nın onaylanması, Deniz Hukuku'nu tamamen ihlal eden bu metne uluslararası alanda bir meşruiyet kazandırmamaktadır. Ancak bu hamle, mutabakata Libya içinde yüzeysel bir meşruluk kazandırmakta ve ülkenin her iki yakasının ortak hareket ettiğine dair bir gösterge sunmaktadır."
SKANDAL HAMLE 12 MİL TEHDİDİ
Türkiye-Libya hattındaki mutabakatın, Girit'te Yunan karasularının 12 deniz miline çıkarılması seçeneğini yeniden masaya yatıracağını belirten Protothema, şu ifadeleri kullandı:
"Atina'nın şu anda Libya'da gerek Trablus'ta gerekse Bingazi'de dayanak yapabileceği gerçek bir gücü bulunmuyor. Ayrıca bu durum, Libya'daki her iki tarafla da yürütüldüğü iddia edilen o meşhur "açık iletişim kanalları" siyasetinin en başından beri ne kadar belirsiz olduğunu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, söz konusu mutabakatın Yunanistan'ın Girit'in güneyinde ABD'li Chevron şirketiyle anlaşmalar imzalamasına engel oluşturmadığı da hatırlatılıyor."
Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 6 milden 12 mile genişletme gayreti, Ankara ile Atina arasında kronikleşmiş bir egemenlik ve güvenlik ihtilafının temelini oluşturuyor.
"EGE'DE SULAR YENİDEN DALGALANIYOR"
Ta Nea gazetesi ise mutabakatın Yunan muhalefetinden gördüğü tepkileri yazdı ve skandal ifadelerle mutabakatı "yasa dışı" olarak nitelendirdi.
Muhalefetin, tepkisizliği dolayısıyla hükümeti eleştirdiğine de dikkat çeken Ta Nea, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Atina ve Avrupa Birliği, Türkiye-Libya mutabakatını yasadışı, geçersiz ve Uluslararası Hukuka aykırı bularak reddetmiş olsa da metnin Libya parlamentosu tarafından onaylanması bölgedeki dengeleri değiştiriyor ve Türkiye'deki kutlamalarla birlikte Ege'de suları yeniden dalgalandırıyor."