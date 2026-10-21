Protothema. Fotoğraf: Takvim

"LİBYA BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİYOR"

Bir diğer Yunan gazetesi Protothema ise mutabakatın imzalanmasının, Libya'da her iki tarafın da birlikte hareket ettiğini gösterdiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Libya Mutabakatı'nın onaylanması, Deniz Hukuku'nu tamamen ihlal eden bu metne uluslararası alanda bir meşruiyet kazandırmamaktadır. Ancak bu hamle, mutabakata Libya içinde yüzeysel bir meşruluk kazandırmakta ve ülkenin her iki yakasının ortak hareket ettiğine dair bir gösterge sunmaktadır."

SKANDAL HAMLE 12 MİL TEHDİDİ

Türkiye-Libya hattındaki mutabakatın, Girit'te Yunan karasularının 12 deniz miline çıkarılması seçeneğini yeniden masaya yatıracağını belirten Protothema, şu ifadeleri kullandı:

"Atina'nın şu anda Libya'da gerek Trablus'ta gerekse Bingazi'de dayanak yapabileceği gerçek bir gücü bulunmuyor. Ayrıca bu durum, Libya'daki her iki tarafla da yürütüldüğü iddia edilen o meşhur "açık iletişim kanalları" siyasetinin en başından beri ne kadar belirsiz olduğunu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, söz konusu mutabakatın Yunanistan'ın Girit'in güneyinde ABD'li Chevron şirketiyle anlaşmalar imzalamasına engel oluşturmadığı da hatırlatılıyor."

Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 6 milden 12 mile genişletme gayreti, Ankara ile Atina arasında kronikleşmiş bir egemenlik ve güvenlik ihtilafının temelini oluşturuyor.



Ta Nea. Fotoğraf: Takvim

"EGE'DE SULAR YENİDEN DALGALANIYOR"

Ta Nea gazetesi ise mutabakatın Yunan muhalefetinden gördüğü tepkileri yazdı ve skandal ifadelerle mutabakatı "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Muhalefetin, tepkisizliği dolayısıyla hükümeti eleştirdiğine de dikkat çeken Ta Nea, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Atina ve Avrupa Birliği, Türkiye-Libya mutabakatını yasadışı, geçersiz ve Uluslararası Hukuka aykırı bularak reddetmiş olsa da metnin Libya parlamentosu tarafından onaylanması bölgedeki dengeleri değiştiriyor ve Türkiye'deki kutlamalarla birlikte Ege'de suları yeniden dalgalandırıyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN