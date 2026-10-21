Eyüpsultan'da tramvay hattı çalışması için ağaçlar kesildi. (Foto: AA) "YETERLİ VE ŞEFFAF BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ" Bülbül, Feshane'den başlayıp Bayrampaşa'da sona ereceği söylenen tramvay hattının yapım çalışmalarının yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü kaydederek, "Ne var ki halk olarak projenin güzergahı, çevreye etkileri, tarihi yapılara verebileceği zararlar ve ağaçların geleceği hakkında yeterli ve şeffaf bilgiye sahip değiliz." dedi.

Eyüpsultan'da ağaçların kesildiği iddiasına ilçe sakinlerinden tepki (Foto: AA) Çalışmalar kapsamında ilçenin tarihi mirasının zarar gördüğünü dile getiren Bülbül, şöyle devam etti: "Eyüpsultan Bulvarı üzerinde, gecenin karanlığında apar topar 5 ağacın kesildiğine tanık olduk. Kim oldukları, hangi kurum adına hareket ettikleri ve bu işlem için hangi resmi yetkiye sahip oldukları bilinmeyen kişiler, ağaçları keserek ortadan kaldırmaya çalıştı. Semt sakinleri olarak iş makinelerinin çalışmalarına itiraz ederek süreci durdurmaya çalıştık ve polise haber verdik. Şimdi soruyoruz, bu ağaçları kesenler kimlerdir? Hangi yetkiyle hareket etmişlerdir? Çalışmaların sorumlusu kimdir? Böylesine önemli bir alanda, kamuoyunun bilgisi ve denetimi dışında bu işlemler nasıl gerçekleştirilebilmektedir?"