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Özgür Özel'in Ayazağa yalanını patlatan belge TAKVİM'de! İBB doğrudan ortak çıktı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa yalanını çürüten belgeye Takvim.com.tr ulaştı. Özel'in "Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediği projenin Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçtiği belirlendi. Dahası "Daha yapılmadan su bastı" denilen RAMS projesine İBB'nin doğrudan ortak olduğu tespit edildi.

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Özgür Özel'in Ayazağa yalanını patlatan belge TAKVİM'de! İBB doğrudan ortak çıktı

Yeni Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında Ayazağa'daki selde su baskını yaşanan Rams Projesi (Ram and Sons İnşaat Şirketi) ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u suçlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i belgeler yalanladı.

CHP'Lİ SARIYER BELEDİYESİ'NİN TEKLİF ETTİ, İBB ONAYLADI!

2025 yılında söz konusu projenin CHP'li Sarıyer Belediye Meclisi'nin aldığı karar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayına sunulduğu ortaya çıktı.

ʺDaha yapılmadan su bastıʺ denilen RAMS projesine İBB'nin doğrudan ortak olduğu ortaya çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)ʺDaha yapılmadan su bastıʺ denilen RAMS projesine İBB'nin doğrudan ortak olduğu ortaya çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İŞTE O BELGE... İBB DOĞRUDAN ORTAK ÇIKTI!

Projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı olduğu belirlendi.

BAKAN KURUM YALANLADI: KOMİK DURUMA DÜŞÜYORLAR

Dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in suçlamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanlayan Bakan Kurum, "Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri, yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz" demişti.

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