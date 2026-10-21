Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sırasında ve sonrasında yaşananlar öne çıktı. Taraftarların ıslıkladığı Kerem Aktürkoğlu tribünlere tepki gösterirken, Başkan Aziz Yıldırım beraberlik golünün ardından stadı terk etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı.
Çekya temsilcisinin 90. dakikada bulduğu golle skor 2-2'ye gelirken, Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.
Mücadelede Kerem Aktürkoğlu ile taraftarlar arasında yaşananlar ve Aziz Yıldırım'ın maç bitmeden stattan ayrılması öne çıktı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN TARAFTARLARA TEPKİ
Karşılaşmada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, isminin anons edilmesiyle birlikte tribünlerden yükselen ıslıklarla karşılaştı.
Milli futbolcu, saha kenarından yedek kulübesine doğru ilerlediği sırada kendisini protesto eden taraftarlara dönerek "Bravo!" sözleriyle karşılık verdi.
Kerem Aktürkoğlu, yaşananların ardından soyunma odasına yöneldi.
Milli oyuncunun karşılaşma sonrasında stadı terk eden ilk Fenerbahçeli futbolcu olduğu belirtildi.
AZİZ YILDIRIM SON DÜDÜĞÜ BEKLEMEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Slavia Prag'ın son dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından tribünden ayrıldı.
Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Yıldırım, konuk ekibin 90. dakikada skoru 2-2'ye getirmesi üzerine yerinden kalktı.
Aziz Yıldırım'ın karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden stadı terk ettiği belirtildi.
Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasını, sahasında 2-0 öne geçtiği mücadelede aldığı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.