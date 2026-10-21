UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sırasında ve sonrasında yaşananlar öne çıktı. Taraftarların ıslıkladığı Kerem Aktürkoğlu tribünlere tepki gösterirken, Başkan Aziz Yıldırım beraberlik golünün ardından stadı terk etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı.

Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler-2
Çekya temsilcisinin 90. dakikada bulduğu golle skor 2-2'ye gelirken, Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mücadelede Kerem Aktürkoğlu ile taraftarlar arasında yaşananlar ve Aziz Yıldırım'ın maç bitmeden stattan ayrılması öne çıktı.

Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler-3
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN TARAFTARLARA TEPKİ

Karşılaşmada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, isminin anons edilmesiyle birlikte tribünlerden yükselen ıslıklarla karşılaştı.

Milli futbolcu, saha kenarından yedek kulübesine doğru ilerlediği sırada kendisini protesto eden taraftarlara dönerek "Bravo!" sözleriyle karşılık verdi.

Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler-4
Kerem Aktürkoğlu, yaşananların ardından soyunma odasına yöneldi.

Milli oyuncunun karşılaşma sonrasında stadı terk eden ilk Fenerbahçeli futbolcu olduğu belirtildi.

Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler-5
AZİZ YILDIRIM SON DÜDÜĞÜ BEKLEMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Slavia Prag'ın son dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından tribünden ayrıldı.

Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Yıldırım, konuk ekibin 90. dakikada skoru 2-2'ye getirmesi üzerine yerinden kalktı.

Kadıköy'de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler-6
Aziz Yıldırım'ın karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden stadı terk ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasını, sahasında 2-0 öne geçtiği mücadelede aldığı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

Guendouziye sert eleştiri: Takımı eksik oynatıyorGuendouziye sert eleştiri: Takımı eksik oynatıyor
Guendouzi'ye sert eleştiri: "Takımı eksik oynatıyor"
Spor yazarları İsmail Kartala yüklendi: Kadıköyde kara geceSpor yazarları İsmail Kartala yüklendi: Kadıköyde kara gece
Spor yazarları İsmail Kartal'a yüklendi: "Kadıköy'de kara gece"

Spor yazarları İsmail Kartal'a yüklendi: "Kadıköy'de kara gece"
SONRAKİ HABER

Spor yazarları İsmail Kartal'a yüklendi!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler