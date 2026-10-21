Danimarkalı donör istediler Türk çıktı! Yumurta hücresi çetesinde özelliğe göre fiyat listesi
İstanbul'daki "Doku çetesi" operasyonu Kıbrıs-İngiltere hattındaki sahte donör skandalını deşifre etti. Danimarkalı sarışın çocuk isteyen İngiliz kadın, bebeğin Türk geni taşıdığını öğrenince dolandırıldığını anladı...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kadın üreme hücrelerini satan Hacer T. liderliğindeki çete yakalandı. Anne olma hayali kuran Rachel (39) isimli İngiliz kadının da bu çetenin tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Buna göre Rachel, eşiyle birlikte KKTC'deki merkeze başvurdu.
Çift, kendilerine sunulan katalogdan tıbbi geçmiş, zekâ seviyesi, saç ve göz rengi gibi kriterleri inceledi.
Rachel ve eşi doğacak çocuklarının Danimarka genine sahip olmasını istedi. Tedavinin ardından hamile kalan Rachel, "Jonah" adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Ancak Rachel, oğlunun sarışın olmamasından şüphelenerek DNA testi yaptırdı.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Gen testiyle dolandırıldığını anlayan çift, Danimarka'daki donör markası Cryos International ile iletişime geçti. Ellerindeki yumurta kodlarını sorgulatan aileye, küresel bankadan şok bir resmi yanıt geldi: "KKTC'ye bugüne kadar hiçbir yumurta teslimatı yapılmamıştır."
Aynı klinikte "İskandinav donör" vaadiyle tedavi gören onlarca yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti. DNA incelemesinde, katalogdan seçilen donörlerin sahte olduğu ve 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türk olduğu kesinleşti. Bu arada operasyonda Kıbrıs'ta kliniği olan Hayat İ. dahil 3 doktor, 35'i donör kadın ve 4 organizatör olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı.
ÖZELLİĞE GÖRE FİYAT LİSTESİ
Çete lideri Hacer T.'nin dijital verilerinden kataloglar çıktı. Buna göre donör kadınların kan grupları, göz, ten ve saç renkleri gibi özellikleri listelendi. Çocuklarının yatkın genlerini seçmek isteyen alıcılara mesaj yoluyla sunuldu.
Örgütün talep edilen özelliklere göre fiyat tarifesi oluşturduğu ve kadınlara daha olgun yumurta elde edebilmeleri için temini zor olan iğneler sağladığı ortaya çıktı.
Bu arada örgüt lideri Hacer T.'nin çete üyesi üyesi kadınlarla yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı:
Hacer T.: Dozlarını yaparken her gün bana video çekip atıyorsun.
Örgüt üyesi: Atarım.
Hacer T.: Video çekersen sesli; o günün tarihini söylemen ve dozu göstermen yeterli aşkım.
Örgüt üyesi: Tamam gülüm, olur. Dediğin gibi yaparım.
HABER: Ümit Erkan Demircan - Emir Somer - Ali Rıza Akbulut