İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kadın üreme hücrelerini satan Hacer T. liderliğindeki çete yakalandı. Anne olma hayali kuran Rachel (39) isimli İngiliz kadının da bu çetenin tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Buna göre Rachel, eşiyle birlikte KKTC'deki merkeze başvurdu.

Çift, kendilerine sunulan katalogdan tıbbi geçmiş, zekâ seviyesi, saç ve göz rengi gibi kriterleri inceledi. Rachel ve eşi doğacak çocuklarının Danimarka genine sahip olmasını istedi. Tedavinin ardından hamile kalan Rachel, "Jonah" adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Ancak Rachel, oğlunun sarışın olmamasından şüphelenerek DNA testi yaptırdı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR Gen testiyle dolandırıldığını anlayan çift, Danimarka'daki donör markası Cryos International ile iletişime geçti. Ellerindeki yumurta kodlarını sorgulatan aileye, küresel bankadan şok bir resmi yanıt geldi: "KKTC'ye bugüne kadar hiçbir yumurta teslimatı yapılmamıştır." İngiliz anne, donör seçiminin ardından bebeğinin biyolojik kökenini DNA testiyle araştırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Aynı klinikte "İskandinav donör" vaadiyle tedavi gören onlarca yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti. DNA incelemesinde, katalogdan seçilen donörlerin sahte olduğu ve 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türk olduğu kesinleşti. Bu arada operasyonda Kıbrıs'ta kliniği olan Hayat İ. dahil 3 doktor, 35'i donör kadın ve 4 organizatör olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı.