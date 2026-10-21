Kulis: Mansur Yavaş en yakınındakilere ne dedi? Özgür Özel'e "bağımsız forvet" atağı... "Ortak adaylık" hesabı
"Ne CHP ne YENİ Parti" resti çekerek yoluna bağımsız devam Mansur Yavaş, fondaş köşelerde adaylık için nabız yokluyor. Yavaş'ın en yakınındakilere "Görevden kaçmam" dediği iddia edildi. Bir yandan da 50+1 şartı elde tutuluyor... Mansur Yavaş'ın danışmanları üzerinden verdiği mesajlarla kendini muhalefetin ortak adayı olarak konumlandırmak istediği söyleniyor. Bu durum, Özgür Özel'in planlarına da engel teşkil ediyor. Özel cephesi İmamoğlu'nun Silivri'de oluşunu ve Mansur Yavaş'ın bağımsız kalışını adaylık için avantaj olarak görüyordu.
"Ne CHP ne Yeni Parti" diyerek yoluna bağımsız devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık için zemin yokluyor.
CHP'den istifa etikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara "İzleyip, göreceğiz. Önceliğimiz Ankara" diye yanıt veren Yavaş, yine adaylığa açık kapı bıraktı.
MANSUR YAVAŞ YAKIN ÇEVRESİNE NE DEDİ?
ABB Başkanı'nın yakın çevresine "Ben hizmeti askerlik görevi gibi gördüm. Benden böyle bir şey istenirse bunu askerlik görevi sayarım" dediği öne sürüldü.
Tartışmalar sürerken Mansur Yavaş'ın başdanışmanı Feramuz Üstün, fondaş SÖZCÜ TV'de "Mansur Yavaş adaylıktan geri durmaz. Kendisi şu an kararını vermiş değil ama bana göre aday olmama ihtimali yoktur" açıklamasında bulundu.
MUHALEFET BLOĞUNA 50+1 ŞARTI
Öte yandan Mansur Yavaş'ın masasındaki 50+1 planı Ankara kulislerinde konuşuluyor.
Yavaş'ın eski basın ve kampanya danışmanı Volkan Memduh Gültekin, geçtiğimiz ay "50+1 olmazsa Mansur Yavaş olmaz" deyip muhalefet bloğuna şart koşmuştu.
SÖZCÜ'ye demeç veren Gültekin, "Eğer ki muhalefette bir bütünleşme olmazsa bir hayal kırıklığı gerçekleşecek, şimdiden görüyoruz. Yüzde 50+1'i bulmak için başka çare yok. Evet, eğer bu bütünleşme sağlanmazsa ben de Mansur Bey'in siyaseti bırakabileceği kanaatindeyim. Bunu net olarak söyleyeyim" açıklamasında bulunmuştu.
YAVAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E "FORVET" ATAĞI
Mansur Yavaş'ın adaylık için zemin yoklaması ve 50+1 şartı koşarak kendisini muhalefetin ortak adayı olarak konumlandırmak istemesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in planlarına engel teşkil ediyor. Çünkü daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırlıyor.
Özel'in bu planı, İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından gözle görünür hale gelmişti. "İkinci forvet" denilen Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip bağımsız kalmasıyla daha da belirginleşmişti.
YAVAŞ'IN CHP'DEN İSTİFA SÜRECİ: KILIÇDAROĞLU "GİTME" DEDİ... O AÇIKLAMA İPLERİ KOPARDI
Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamaları üzerine harekete geçip geri adım attığını fakat Müslim Sarı'nın çıkışı sonrası istifasını açıkladığını belirtti.
Yavaş, "Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi, ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım." dedi.
KILIÇDAROĞLU İSTİFA İÇİN DEDİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaya ilişkin, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Mansur Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada 'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' ifadesini kullanmıştır. Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz." ifadelerini kullandı.
ÖZEL TOP ÇEVİRDİ: ÖNCELİĞİ ANKARA HALKI
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise istifa edip bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüştüğünü açıklamıştı.
Özel,"Kararına duyduğumuz saygıyı ifade ettik. Bundan sonraki süreçte sayın Yavaş'ın ve diğer arkadaşların alacakları karar saygılıyız. Ben önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecimde herkesi davet ederken belediyelerin durumunun özel olduğunu söylemiştim. Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara halkınadır." demişti.
TAKVİM YAZMIŞTI
Siyaset kulislerini çalkalayan bu istifa kararı, Takvim.com.tr okurları için sürpriz olmadı. Takvim.com.tr, 13 Eylül 2026 tarihli özel kulis haberinde, CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga ve 9 Eylül geriliminin ardından Mansur Yavaş'ın yakın çevresine "Ne CHP ne Yeni Parti" diyerek istifa hazırlığı yaptığını ve yoluna bağımsız devam edeceğini günler öncesinden duyurmuştu.
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