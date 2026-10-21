Mansur Yavaş'ın ʺbağımsız forvetʺ atağı Özgür Özel'in adaylık planlarına engel teşkil ediyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YAVAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E "FORVET" ATAĞI

Mansur Yavaş'ın adaylık için zemin yoklaması ve 50+1 şartı koşarak kendisini muhalefetin ortak adayı olarak konumlandırmak istemesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in planlarına engel teşkil ediyor. Çünkü daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırlıyor.

Özel'in bu planı, İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından gözle görünür hale gelmişti. "İkinci forvet" denilen Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip bağımsız kalmasıyla daha da belirginleşmişti.