Başkan Erdoğan MKYK'da net konuştu

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Yahşihan ve Esenyurt'taki adli ve idari süreçlere de değinen Erdoğan, "Yahşihan'da ve Esenyurt'ta gereğini yaptık, bundan sonra da yaparız. Nerede sorun varsa gereğini yapacağız. Herkes işine gücüne baksın. Biz kendi takvimimize göre hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti MKYK toplantısı dün (20 Ekim) Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı (Foto: AA)

KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR DEMEYİZ

Parti içi disiplin ve sorumluluk bilincine dikkati çeken Başkan Erdoğan, "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değil, 'kol kırılır yen içinde kalır' değil. Vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gerekeni yapacağız. Bu süreçte kimin sorumluluğu varsa gereken yapılacak. Yük getirecek, leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorun olur." dedi.