Başkan Erdoğan'dan MKYK'da fon krizi mesajı: Kimin sorumluluğu varsa gereğini yaparız
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kamuoyundaki "fon soruşturmasını" değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kol kırılır yen içinde kalır demeyiz. Vücudu sarmaması ve zarar vermemesi için kimin sorumluluğu varsa gereğini yaparız" dediği öğrenildi. Muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, Yahşihan ve Esenyurt’taki süreçleri örnek göstererek kendi takvimleri dahilinde kararlılıkla adım atacaklarını vurguladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddelerinden birini kamuoyunda tartışılan "fon krizi" oluşturdu.
Erdoğan toplantıda kurmaylarına oldukça net ve dikkat çekici mesajlar verdi. Erdoğan, sorumluluğu bulunan herkes hakkında kararlılıkla işlem yapılacağını vurguladı.
"MUHALAFETİN DOLDURUSUYLA HAREKET ETMEYİZ"
Toplantıda kurmaylarına seslenen Erdoğan, muhalefetin tutumuna tepki göstererek, "Muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Yahşihan ve Esenyurt'taki adli ve idari süreçlere de değinen Erdoğan, "Yahşihan'da ve Esenyurt'ta gereğini yaptık, bundan sonra da yaparız. Nerede sorun varsa gereğini yapacağız. Herkes işine gücüne baksın. Biz kendi takvimimize göre hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR DEMEYİZ
Parti içi disiplin ve sorumluluk bilincine dikkati çeken Başkan Erdoğan, "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değil, 'kol kırılır yen içinde kalır' değil. Vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gerekeni yapacağız. Bu süreçte kimin sorumluluğu varsa gereken yapılacak. Yük getirecek, leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorun olur." dedi.
Sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Süreci sakin, kanlı canlı, dikkatli ve kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Muhalefetin sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyin. Gereğini yaptık, yapacağız" ifadelerini kullandı.
MECLİS GÜNDEMİ VE YASAL DÜZENLEME
Fon soruşturması sürerken meselenin yasal düzenleme boyutunun da bu hafta içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Meclis'teki çalışma sürecinin muhalefet tarafından sabote edilmek istendiği öne sürüldü. Muhalefetin sürekli yoklama isteyerek "yeter sayı yok" dediği ve süreci zamana yayarak engellemeye çalıştığı tespiti paylaşıldı.
DİĞER GÜNDEM MADDELERİ
MKYK toplantısında ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefi ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ise önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesinin planlandığı aktarıldı.
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